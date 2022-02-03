https://arabic.sputniknews.com/20220203/الصحة-العالمية-حددنا-سلالة-فرعية-صعبة-الاكتشاف-من-أوميكرون-في-5-دول-أفريقية-1057869574.html

الصحة العالمية: حددنا سلالة فرعية صعبة الاكتشاف من "أوميكرون" في 5 دول أفريقية

الصحة العالمية: حددنا سلالة فرعية صعبة الاكتشاف من "أوميكرون" في 5 دول أفريقية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، تحديد سلالة فرعية من متحور أوميكرون، في 5 دول أفريقية، مشيرة إلى أن هذه السلالة يصعب اكتشافها. 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T15:20+0000

2022-02-03T15:20+0000

2022-02-03T15:20+0000

أوميكرون

منظمة الصحة العالمية

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جنيف - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات خلال مؤتمر صحفي لنيكسي موليتسي كبيرة الباحثين في المنظمة العالمية بالمنطقة الأفريقية.وقالت نيكسي موليتسي: "من بين السلالات الفرعية الثلاثة لمتحور أوميكرون، نعرف السلالات الفرعية التالية، بي إيه 1، بي إيه 2 وبي إيه 3".وأوضحت أن الوقت الحالي يشهد عددا كبيرا من الإصابات بالسلالة الفرعية الأولى "بي إيه 1".وذكرت أن سلالة "أوميكرون" الفرعية، "بي إيه 2"، والمعروفة باسم السلالة الفرعية ستيلس، سجلت في 5 دول هي "بوتسوانا وكينيا وملاوي والسنغال وجنوب أفريقيا".على الرغم من أن أعداد المصابين بالسلالة الفرعية، "بي إيه 2"، أقل بكثير من المصابين بالسلالة الفرعية، "بي إيه 1"، إلا أن الوضع يثير قلق المكتب الإقليمي، بحسب موليتسي.ويقول ممثلو مكتب منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، أن البلدان الأفريقية تحتاج إلى 1.29 مليار دولار تقريبا، لتمويل توزيع اللقاحات.وعلى الرغم من انخفاض مستوى التطعيم بين السكان، فإن انتشار "كوفيد 19" في هذه البلدان أقل، على وجه الخصوص، بسبب صغر عمر السكان، والمسافات الكبيرة، وقلة التحضر في المنطقة.

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أوميكرون, منظمة الصحة العالمية