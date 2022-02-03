تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220203/الصحة-العالمية-قلقة-من-انخفاض-معدل-التلقيح-في-أفريقيا-بسبب-الاستهانة-بأوميكرون-1057845632.html
الصحة العالمية قلقة من انخفاض معدل التلقيح في أفريقيا بسبب الاستهانة بأوميكرون
الصحة العالمية قلقة من انخفاض معدل التلقيح في أفريقيا بسبب الاستهانة بأوميكرون
أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن قلقها من أن انخفاض معدل التطعيم ضد كوفيد -19 في أفريقيا. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T12:00+0000
2022-02-03T12:00+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1053362069_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b70bdb44512c4c7ec834933091b9ae84.jpg
ونقلت رويترز عن ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، مخاوفه من أن التلقيح سينخفض في القارة السمراء بسبب النظرة للمتحور نوع أوميكرون على أنه يسبب مرضا أقل خطورة.وأضاف مويتي، في إفادة إعلامية، أن أفريقيا أبلغت عن عدد أقل من الإصابات بفيروس كورونا عما كان متوقعا بسبب قلة حركة التنقلات بين دول القارة، إلى جانب انخفاض متوسط عمر سكانها نسبيا.وفي وقت سابق، أفادت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا، بأن متحور أوميكرون لا يسبب أعراضا خطيرة حتى مع غير الملقحين ضد الفيروس.ونقلت "رويترز" نتائج الدراسة التي أجراها المعهد الوطني للأمراض المعدية في منطقة ويسترن كيب، أوضحت أن الذين لم يحصلوا على أي لقاح ربما أقل عرضة للإصابة بأعراض خطيرة أو دخول المستشفيات أو الوفاة مقارنة بما كان عليه الحال مع السلالات السابقة من فيروس كورونا.وقارنت الدراسة، التي لم تخضع بعد لمراجعة النظراء، نحو 11600 مريض من الموجات الثلاث الأولى للجائحة مع نحو 5100 مصاب بأوميكرون.يشار إلى أن المتحور أوميكرون يسبب أعراضا أقل خطورة، حيث يقل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة به على مستوى العالم مقارنة بالسلالات السابقة من فيروس كورونا.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1053362069_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_574764f85ff6ed4594b419d9980850d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

الصحة العالمية قلقة من انخفاض معدل التلقيح في أفريقيا بسبب الاستهانة بأوميكرون

12:00 GMT 03.02.2022
© AFP 2021 / PHILL MAGAKOEمسافرون في جنوب أفريقيا بعد تعليق السفر مع البلاد بسبب متحور أوميكرون
مسافرون في جنوب أفريقيا بعد تعليق السفر مع البلاد بسبب متحور أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AFP 2021 / PHILL MAGAKOE
تابعنا عبر
أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن قلقها من أن انخفاض معدل التطعيم ضد كوفيد -19 في أفريقيا.
ونقلت رويترز عن ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، مخاوفه من أن التلقيح سينخفض في القارة السمراء بسبب النظرة للمتحور نوع أوميكرون على أنه يسبب مرضا أقل خطورة.
وأضاف مويتي، في إفادة إعلامية، أن أفريقيا أبلغت عن عدد أقل من الإصابات بفيروس كورونا عما كان متوقعا بسبب قلة حركة التنقلات بين دول القارة، إلى جانب انخفاض متوسط عمر سكانها نسبيا.
وفي وقت سابق، أفادت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا، بأن متحور أوميكرون لا يسبب أعراضا خطيرة حتى مع غير الملقحين ضد الفيروس.
ونقلت "رويترز" نتائج الدراسة التي أجراها المعهد الوطني للأمراض المعدية في منطقة ويسترن كيب، أوضحت أن الذين لم يحصلوا على أي لقاح ربما أقل عرضة للإصابة بأعراض خطيرة أو دخول المستشفيات أو الوفاة مقارنة بما كان عليه الحال مع السلالات السابقة من فيروس كورونا.
وقارنت الدراسة، التي لم تخضع بعد لمراجعة النظراء، نحو 11600 مريض من الموجات الثلاث الأولى للجائحة مع نحو 5100 مصاب بأوميكرون.
يشار إلى أن المتحور أوميكرون يسبب أعراضا أقل خطورة، حيث يقل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة به على مستوى العالم مقارنة بالسلالات السابقة من فيروس كورونا.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية