https://arabic.sputniknews.com/20220203/الصحة-العالمية-قلقة-من-انخفاض-معدل-التلقيح-في-أفريقيا-بسبب-الاستهانة-بأوميكرون-1057845632.html

الصحة العالمية قلقة من انخفاض معدل التلقيح في أفريقيا بسبب الاستهانة بأوميكرون

الصحة العالمية قلقة من انخفاض معدل التلقيح في أفريقيا بسبب الاستهانة بأوميكرون

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن قلقها من أن انخفاض معدل التطعيم ضد كوفيد -19 في أفريقيا. 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T12:00+0000

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ونقلت رويترز عن ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، مخاوفه من أن التلقيح سينخفض في القارة السمراء بسبب النظرة للمتحور نوع أوميكرون على أنه يسبب مرضا أقل خطورة.وأضاف مويتي، في إفادة إعلامية، أن أفريقيا أبلغت عن عدد أقل من الإصابات بفيروس كورونا عما كان متوقعا بسبب قلة حركة التنقلات بين دول القارة، إلى جانب انخفاض متوسط عمر سكانها نسبيا.وفي وقت سابق، أفادت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا، بأن متحور أوميكرون لا يسبب أعراضا خطيرة حتى مع غير الملقحين ضد الفيروس.ونقلت "رويترز" نتائج الدراسة التي أجراها المعهد الوطني للأمراض المعدية في منطقة ويسترن كيب، أوضحت أن الذين لم يحصلوا على أي لقاح ربما أقل عرضة للإصابة بأعراض خطيرة أو دخول المستشفيات أو الوفاة مقارنة بما كان عليه الحال مع السلالات السابقة من فيروس كورونا.وقارنت الدراسة، التي لم تخضع بعد لمراجعة النظراء، نحو 11600 مريض من الموجات الثلاث الأولى للجائحة مع نحو 5100 مصاب بأوميكرون.يشار إلى أن المتحور أوميكرون يسبب أعراضا أقل خطورة، حيث يقل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة به على مستوى العالم مقارنة بالسلالات السابقة من فيروس كورونا.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.

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