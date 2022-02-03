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الصحة المصرية تنصح بـ7 قواعد للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته
الصحة المصرية تنصح بـ7 قواعد للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته
نصحت وزارة الصحة المصرية باتباع سبع قواعد للوقابة من الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T13:25+0000
2022-02-03T13:25+0000
فيروس كورونا
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ونشرت الوزارة عبر صفحته على "فيسبوك" القواعد السبع، والتي جاء على رأسها "البقاء في المنزل في حال ظهور أي أعراض والاتصال بالخط الساخن 105" الخاص بتلقي الاستفسارات بشأن فيروس كورونا.والقاعدة الثانية هي الالتزام بالتباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن 1 متر مع الآخرين، أما القاعدة الثالثة، بحسب الوزارة،هي تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.ونصحت الوزارة في القاعدة الرابعة أن يلتزم الشخص بتنظيف وتطهير الأسطح باستمرار. وخامسا أن يلتزم الشخص بغسيل اليدين باستمرار، وأن يحرص على ارتداء الكمامة بحسب القاعدة السادسة.وأخيرا نصحت الوزارة، في القاعدة السابعة، أن يتلقى الشخص اللقاح والجرعة التنشيطية لحماية نفسه من الإصابة.وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، تسجيل 2278 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بينما تم تسجيل وفاة 52 حالة جديدة. وبذلك يكون إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 430480 من ضمنهم 362525 حالة تم شفاؤها، و22735 حالة وفاة.
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فيروس كورونا, مصر, أخبار مصر الآن

الصحة المصرية تنصح بـ7 قواعد للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته

13:25 GMT 03.02.2022
© Sputnik . Mohamed Elkholyمركز أرض المعارض للحصول على لقاح ضد كورونا في القاهرة - مصر
مركز أرض المعارض للحصول على لقاح ضد كورونا في القاهرة - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Sputnik . Mohamed Elkholy
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نصحت وزارة الصحة المصرية باتباع سبع قواعد للوقابة من الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته.
ونشرت الوزارة عبر صفحته على "فيسبوك" القواعد السبع، والتي جاء على رأسها "البقاء في المنزل في حال ظهور أي أعراض والاتصال بالخط الساخن 105" الخاص بتلقي الاستفسارات بشأن فيروس كورونا.
والقاعدة الثانية هي الالتزام بالتباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن 1 متر مع الآخرين، أما القاعدة الثالثة، بحسب الوزارة،هي تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.
ونصحت الوزارة في القاعدة الرابعة أن يلتزم الشخص بتنظيف وتطهير الأسطح باستمرار. وخامسا أن يلتزم الشخص بغسيل اليدين باستمرار، وأن يحرص على ارتداء الكمامة بحسب القاعدة السادسة.
وأخيرا نصحت الوزارة، في القاعدة السابعة، أن يتلقى الشخص اللقاح والجرعة التنشيطية لحماية نفسه من الإصابة.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، تسجيل 2278 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بينما تم تسجيل وفاة 52 حالة جديدة. وبذلك يكون إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 430480 من ضمنهم 362525 حالة تم شفاؤها، و22735 حالة وفاة.
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