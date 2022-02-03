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الصحة المصرية: 99% من المتوفين جراء كورونا لم يحصلوا على اللقاح
الصحة المصرية: 99% من المتوفين جراء كورونا لم يحصلوا على اللقاح
أعلنت وزارة الصحة المصرية أن 99% من المتوفين جراء فيروس كورونا من غير المطعمين. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T18:03+0000
2022-02-03T18:03+0000
مصر
فيروس كورونا
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جاء هذا، اليوم الخميس، في تصريحات لحسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بحسب صحيفة "الوطن".وقال عبد الغفار إن الحكومة المصرية منحت للمواطنين 63 مليون جرعة من اللقاح الواقي من كورونا.وأوضح أنه جرى تطعيم 43% من الفئات المستهدفة، وهو ما ساهم في التخفيف من حدة أعراض الإصابة بالفيروس وجعلها بسيطة ومتوسطة.وشدد على أن اللقاحات آمنة وفعالة، وأن 99% من المتوفين بفيروس كورونا في مصر لم يتم تطعيمهم.وجدد المسؤول المصري دعوته للمواطنين لتلقي اللقاح للحد من تفشي العدوى والسيطرة على الفيروس.وأكد توافر جميع اللقاحات للمواطنين المسافرين وغير المسافرين في جميع مراكز التطعيم في جميع محافظات الجمهورية.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/مركز-إحصاء-يكشف-أعلى-دولة-خليجية-في-نسبة-الشفاء-من-كورونا-1057836349.html
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مصر, فيروس كورونا

الصحة المصرية: 99% من المتوفين جراء كورونا لم يحصلوا على اللقاح

18:03 GMT 03.02.2022
© AFP 2021 / Khaled Desoukiرجل آلي يأخذ مسحة لاجراء فحص "كوفيد-19" في طنطا، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، 20 مارس 2021
رجل آلي يأخذ مسحة لاجراء فحص كوفيد-19 في طنطا، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، 20 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AFP 2021 / Khaled Desouki
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أعلنت وزارة الصحة المصرية أن 99% من المتوفين جراء فيروس كورونا من غير المطعمين.
جاء هذا، اليوم الخميس، في تصريحات لحسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بحسب صحيفة "الوطن".
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وقال عبد الغفار إن الحكومة المصرية منحت للمواطنين 63 مليون جرعة من اللقاح الواقي من كورونا.
وأوضح أنه جرى تطعيم 43% من الفئات المستهدفة، وهو ما ساهم في التخفيف من حدة أعراض الإصابة بالفيروس وجعلها بسيطة ومتوسطة.
وشدد على أن اللقاحات آمنة وفعالة، وأن 99% من المتوفين بفيروس كورونا في مصر لم يتم تطعيمهم.
وجدد المسؤول المصري دعوته للمواطنين لتلقي اللقاح للحد من تفشي العدوى والسيطرة على الفيروس.
وأكد توافر جميع اللقاحات للمواطنين المسافرين وغير المسافرين في جميع مراكز التطعيم في جميع محافظات الجمهورية.
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