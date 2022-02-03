تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220203/العراق-إخماد-حريق-كبير-في-البصرة-1057681861.html
العراق... إخماد حريق كبير في البصرة
العراق... إخماد حريق كبير في البصرة
نجحت قوات الدفاع المدني العراقي، فجر اليوم الخميس، في إخماد حريق كبير اندلع داخل مخزن للمواد البلاستكية المنزلية مبني من ألواح "الچينكو" في محافظة البصرة. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T06:42+0000
2022-02-03T06:42+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1049556309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ca5c1df230b65ced5bf760e1b5c0668.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مديرية الدفاع المدني بيانا، قالت فيه إن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران المشتعلة بعد أن استنفرت ودفعت بالعديد من سيارات الإطفاء من المراكز القريبة لموقع الحادث وأبعدت خطر انتشار الحريق".وأضافت مديرية الدفاع المدني العراقي في بيانها أنه تم "إنهاء الحادث دون تسجيل خسائر بشرية كما نجحت في تحجيم الأضرار المادية".وأشار البيان إلى أن المخزن الذي نشب فيه الحريق مخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني من حيث استخدام ألواح "الچينكو" في تشييد المخازن، وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.وفي وقت سابق، نشب حريق ضخم، يوم الأحد 30 يناير/كانون الثاني الماضي، في منطقة الكاظمية في العاصمة العراقية بغداد، وذلك داخل مقر الجمعية ‏التعاونية.‏وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، الذي شب في مبنى الجمعية المشيّد من ألواح "السندويج بنل" سريع الاشتعال، بحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.وقامت 8 فرق إطفاء بتطويق وعزل النيران المشتعلة في مبنى الجمعية التعاونية، ثم نفذت بعد ذلك اقتحاما مباشرا لإتمام السيطرة وإخماد الحريق بشكل كامل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1049556309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9c440b5eebd8379a1dc5f5fb36de5aea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

العراق... إخماد حريق كبير في البصرة

06:42 GMT 03.02.2022
© REUTERS / Essam al-Sudaniتداعيات حريق مستشفى الحسين في الناصرية، العراق 13 يوليو 2021
تداعيات حريق مستشفى الحسين في الناصرية، العراق 13 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / Essam al-Sudani
تابعنا عبر
نجحت قوات الدفاع المدني العراقي، فجر اليوم الخميس، في إخماد حريق كبير اندلع داخل مخزن للمواد البلاستكية المنزلية مبني من ألواح "الچينكو" في محافظة البصرة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مديرية الدفاع المدني بيانا، قالت فيه إن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران المشتعلة بعد أن استنفرت ودفعت بالعديد من سيارات الإطفاء من المراكز القريبة لموقع الحادث وأبعدت خطر انتشار الحريق".
وأضافت مديرية الدفاع المدني العراقي في بيانها أنه تم "إنهاء الحادث دون تسجيل خسائر بشرية كما نجحت في تحجيم الأضرار المادية".
وأشار البيان إلى أن المخزن الذي نشب فيه الحريق مخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني من حيث استخدام ألواح "الچينكو" في تشييد المخازن، وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.
وفي وقت سابق، نشب حريق ضخم، يوم الأحد 30 يناير/كانون الثاني الماضي، في منطقة الكاظمية في العاصمة العراقية بغداد، وذلك داخل مقر الجمعية ‏التعاونية.‏
وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، الذي شب في مبنى الجمعية المشيّد من ألواح "السندويج بنل" سريع الاشتعال، بحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.
وقامت 8 فرق إطفاء بتطويق وعزل النيران المشتعلة في مبنى الجمعية التعاونية، ثم نفذت بعد ذلك اقتحاما مباشرا لإتمام السيطرة وإخماد الحريق بشكل كامل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية