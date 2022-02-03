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الكاف يغير موعد إقامة مباراة المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا

الكاف يغير موعد إقامة مباراة المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الأربعاء تعديل موعد مباراة تحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون. 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T07:13+0000

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2022-02-03T07:15+0000

رياضة

مجتمع

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وكانت المباراة مقررة الأحد على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة ياوندي قبل ثلاث ساعات من المباراة النهائية المقررة على ملعب "ليمبي"، لكن تم تقديمها إلى السبت في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت غرينيتش بدلا من الساعة 4 عصرا، من أجل تفادي التداخل بين المباراتين، بحسب ما ذكر موقع "كووورة" الرياضي.وجاء في بيان الاتحاد: "اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا، بعد التشاور مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية، قررت (تقديم) مباراة تحديد المركز الثالث".وكانت إقامة المباراتين في يوم واحد تتطلب تعبئة عناصر قوات الأمن في مكانين في المدينة، مما قد يتسبب أيضًا في مشاكل في البروتوكول مع إمكانية عدم قدرة مسؤولي الكاف على تسليم ميداليات المركز الثالث والتواجد في الوقت المناسب عند انطلاق المباراة النهائية.وتقام مباراة نصف النهائي الثانية بين الكاميرون ومصر مساء اليوم الخميس في أوليمبي، ولن يكون أمام المنتخب الخاسر سوى 48 ساعة فقط للاستعداد لمباراة تحديد المركز الثالث أمام بوركينا فاسو التي خسرت أمس في مباراة نصف النهائي الأولى أمام السنغال (1-3) على ملعب "أحمدو أهيدجو".

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