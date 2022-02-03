https://arabic.sputniknews.com/20220203/الكرملين-بوتين-لفت-انتباه-ماكرون-إلى-تصريحات-كييف-وتصرفاتها-الاستفزازية-1057882054.html

الكرملين: بوتين لفت انتباه ماكرون إلى تصريحات كييف وتصرفاتها الاستفزازية

الكرملين: بوتين لفت انتباه ماكرون إلى تصريحات كييف وتصرفاتها الاستفزازية

لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الانتباه إلى تصريحات وتصرفات كييف الاستفزازية التي تتعارض مع اتفاقيات... 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T19:52+0000

2022-02-03T19:52+0000

2022-02-03T20:20+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104366/94/1043669465_0:0:2635:1483_1920x0_80_0_0_1da0e2d7c3e086991fa0b12e253dc985.jpg

وجاء في البيان الصادر عن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الخميس: "لفت (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين الانتباه مرة أخرى إلى التصريحات والإجراءات الاستفزازية لقيادة كييف، والتي تتعارض مع اتفاقيات مينسك" خلال محادثة هاتفية ناقش فيها الجانبان الوضع في أوكرانيا ومقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية.كما تبادل الرئيسان الروسي والفرنسي، بحسب البيان، وجهات النظر حول قضايا دولية "في إطار الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي"، ونوه البيان إلى أن كل من بوتين وماكرون اتفقا على إجراء المزيد من الاتصالات.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قال أمس الأربعاء، إنه سيتباحث خلال الساعات المقبلة مع نظيره الأمريكي جو بايدن بشأن الأزمة الأوكرانية، كما أنه لا يستبعد التوجه إلى روسيا.ونقلت شبكة "بي أف أم تي في" الفرنسية عن ماكرون، مساء اليوم، الأربعاء، قوله "لا أستبعد شيء في الوقت الحالي، ما هو مفيد في هذه الفترة، أولا هو متابعة التنسيق الأوروبي، أريد متابعة الحوار مع الرئيس بوتين، وكذلك مع الرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلنسكي".واستطرد ماكرون بالقول إنه بشأن التطورات خلال الساعات المقبلة، لا يستبعد أي محادثات أو تحركات، مضيفا، أنه سيتباحث أيضا خلال الساعات المقبلة مع الرئيس بايدن.وحذرت روسيا باستمرار من "مخاطر العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمنها القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.

https://arabic.sputniknews.com/20220202/القارة-العجوز-على-أبواب-جهنم-بالونات-اختبار-غريبة-سقطت-على-حدود-روسيا-1057664376.html

https://arabic.sputniknews.com/20220203/جنرال-أوكراني-الجيش-الروسي-يسيطر-على-كييف-بعد-40-دقيقة-من-بدء-المعركة-1057850686.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, العالم