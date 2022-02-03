تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الحرس الوطني السعودي ينفي وقوع انفجار في أحد معسكراته
https://arabic.sputniknews.com/20220203/الكرملين-بوتين-لفت-انتباه-ماكرون-إلى-تصريحات-كييف-وتصرفاتها-الاستفزازية-1057882054.html
الكرملين: بوتين لفت انتباه ماكرون إلى تصريحات كييف وتصرفاتها الاستفزازية
الكرملين: بوتين لفت انتباه ماكرون إلى تصريحات كييف وتصرفاتها الاستفزازية
لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الانتباه إلى تصريحات وتصرفات كييف الاستفزازية التي تتعارض مع اتفاقيات... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T19:52+0000
2022-02-03T20:20+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104366/94/1043669465_0:0:2635:1483_1920x0_80_0_0_1da0e2d7c3e086991fa0b12e253dc985.jpg
وجاء في البيان الصادر عن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الخميس: "لفت (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين الانتباه مرة أخرى إلى التصريحات والإجراءات الاستفزازية لقيادة كييف، والتي تتعارض مع اتفاقيات مينسك" خلال محادثة هاتفية ناقش فيها الجانبان الوضع في أوكرانيا ومقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية.كما تبادل الرئيسان الروسي والفرنسي، بحسب البيان، وجهات النظر حول قضايا دولية "في إطار الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي"، ونوه البيان إلى أن كل من بوتين وماكرون اتفقا على إجراء المزيد من الاتصالات.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قال أمس الأربعاء، إنه سيتباحث خلال الساعات المقبلة مع نظيره الأمريكي جو بايدن بشأن الأزمة الأوكرانية، كما أنه لا يستبعد التوجه إلى روسيا.ونقلت شبكة "بي أف أم تي في" الفرنسية عن ماكرون، مساء اليوم، الأربعاء، قوله "لا أستبعد شيء في الوقت الحالي، ما هو مفيد في هذه الفترة، أولا هو متابعة التنسيق الأوروبي، أريد متابعة الحوار مع الرئيس بوتين، وكذلك مع الرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلنسكي".واستطرد ماكرون بالقول إنه بشأن التطورات خلال الساعات المقبلة، لا يستبعد أي محادثات أو تحركات، مضيفا، أنه سيتباحث أيضا خلال الساعات المقبلة مع الرئيس بايدن.وحذرت روسيا باستمرار من "مخاطر العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمنها القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/القارة-العجوز-على-أبواب-جهنم-بالونات-اختبار-غريبة-سقطت-على-حدود-روسيا-1057664376.html
https://arabic.sputniknews.com/20220203/جنرال-أوكراني-الجيش-الروسي-يسيطر-على-كييف-بعد-40-دقيقة-من-بدء-المعركة-1057850686.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104366/94/1043669465_0:0:2635:1977_1920x0_80_0_0_68469f89d67ef3dd0a860456497dc7ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

الكرملين: بوتين لفت انتباه ماكرون إلى تصريحات كييف وتصرفاتها الاستفزازية

19:52 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 20:20 GMT 03.02.2022)
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الانتباه إلى تصريحات وتصرفات كييف الاستفزازية التي تتعارض مع اتفاقيات مينسك.
وجاء في البيان الصادر عن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الخميس: "لفت (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين الانتباه مرة أخرى إلى التصريحات والإجراءات الاستفزازية لقيادة كييف، والتي تتعارض مع اتفاقيات مينسك" خلال محادثة هاتفية ناقش فيها الجانبان الوضع في أوكرانيا ومقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية.

وقال الكرملين: "هناك حوار مستمر حول الوضع في أوكرانيا والقضايا المتعلقة بالمبادرة الروسية لتطوير ضمانات قانونية طويلة الأمد لأمن روسيا"، مضيفًا أن بوتين لفت نظر ماكرون إلى "التصريحات والتحركات الاستفزازية" من جانب كييف.

كما تبادل الرئيسان الروسي والفرنسي، بحسب البيان، وجهات النظر حول قضايا دولية "في إطار الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي"، ونوه البيان إلى أن كل من بوتين وماكرون اتفقا على إجراء المزيد من الاتصالات.
طائرة روسية تحلق قرب بارجة حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
القارة العجوز على "أبواب جهنم"... "بالونات اختبار" غريبة سقطت على حدود روسيا
أمس, 16:18 GMT
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قال أمس الأربعاء، إنه سيتباحث خلال الساعات المقبلة مع نظيره الأمريكي جو بايدن بشأن الأزمة الأوكرانية، كما أنه لا يستبعد التوجه إلى روسيا.
ونقلت شبكة "بي أف أم تي في" الفرنسية عن ماكرون، مساء اليوم، الأربعاء، قوله "لا أستبعد شيء في الوقت الحالي، ما هو مفيد في هذه الفترة، أولا هو متابعة التنسيق الأوروبي، أريد متابعة الحوار مع الرئيس بوتين، وكذلك مع الرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلنسكي".
صواريخ روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
جنرال أوكراني: الجيش الروسي يسيطر على كييف بعد 40 دقيقة من بدء المعركة
13:22 GMT
واستطرد ماكرون بالقول إنه بشأن التطورات خلال الساعات المقبلة، لا يستبعد أي محادثات أو تحركات، مضيفا، أنه سيتباحث أيضا خلال الساعات المقبلة مع الرئيس بايدن.

ولفتت القناة الفرنسية إلى أن ماكرون لم يستبعد احتمالية التوجه إلى روسيا لمناقشة الأزمة في أوكرانيا.

وحذرت روسيا باستمرار من "مخاطر العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمنها القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربياستراحــــــة... مصر والكاميرون (0-0) في نصف نهائي أمم أفريقيا18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية