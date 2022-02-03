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https://arabic.sputniknews.com/20220203/الكشف-عن-شروط-زواج-المرأة-السعودية-من-أجنبي-فيديو-1057835586.html
الكشف عن شروط زواج المرأة السعودية من أجنبي... فيديو
الكشف عن شروط زواج المرأة السعودية من أجنبي... فيديو
كشف المستشار بالوحدة الاجتماعية ضد العنف الأسري في السعودية، محمد العردان، عن الشروط المطلوبة لزواج المواطنة السعودية من أجنبي أو العكس. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T11:10+0000
2022-02-03T11:10+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقال العردان، خلال لقاء مع برنامج "سيدتي"، إن "الإجراءات تكون عن طرق المنصة الوطنية لإمارة المنطقة، ويتم تقديم طلب، يرفع إلى وزارة الداخلية، لأنها هي المخولة بالموافقة على الطلبات".وأوضح أن "المادة الأولى من لائحة زواج السعودي بأجنبية والسعودية بأجنبي نصت على منع الزواج بأجنبي أو أجنبية، الوزراء ومن في حكمهم، ومن على الدرجة الممتازة، والدرجة الرابعة عشر، والدرجة الخامسة عشر وأعضاء السلك القضائي والعسكري ضباطا أو أفراد، وأعضاء هيئة التحقيق والدعن سابقا (النيابة)".وأضاف أن: "شروط الزوج من أجنبية يختلف إذا كان داخل المملكة أو من مواليد المملكة أو من خارجها، حيث يشترط للزواج بغير السعوديين ألا يقل عمر المتقدم للزواج عن 30 عاما وألا يزيد عن 70 عاما".وتابع: "كما يشترط ألا يكون متزوجا أو مطلقا ومضى على طلاقه 6 أشهر أو تكون زوجته متوفية، وإذا كان متزوجا فيشترط أن يقدم ما يثبت أنها تعاني من الإعاقة أو لا تستطيع الإنجاب وسجله خالي من السوابق والهوية الوطنية وغيره من الإجراءات الروتينية".وشهدت السنوات الثلاث الماضية تطورات كبيرة في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بحقوق المرأة ومطالبها، إلا أن بعضها لم يتحقق بعد، واحتلت السعودية المرتبة 138 من بين 144 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017.ورفعت المملكة، القيود المفروضة على النساء في المملكة، إذ سمحت لهن باستخراج جوازات سفر ومغادرة المملكة دون موافقة ولي الأمر.في العام 2017، بدأت أولى خطوات إسقاط الولاية، حين أمر العاهل السعودي بحصر جميع الخدمات التي تتطلب موافقة ولي الأمر لدراستها.وألغى القرار الأخير اشتراطات بعض الجهات التي كانت تطلب من السعودية التي تتقدم بأوراق توظيف، أو تود رفع دعوى قضائية، أو استئجار شقة، موافقة ولي أمرها على كل تلك الخدمات التي يحظى بها الرجال في المملكة العربية السعودية.
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أخبار السعودية اليوم

الكشف عن شروط زواج المرأة السعودية من أجنبي... فيديو

11:10 GMT 03.02.2022
© AP Photo / Nariman El-Moftyالمرأة في السعودية
المرأة في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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كشف المستشار بالوحدة الاجتماعية ضد العنف الأسري في السعودية، محمد العردان، عن الشروط المطلوبة لزواج المواطنة السعودية من أجنبي أو العكس.
وقال العردان، خلال لقاء مع برنامج "سيدتي"، إن "الإجراءات تكون عن طرق المنصة الوطنية لإمارة المنطقة، ويتم تقديم طلب، يرفع إلى وزارة الداخلية، لأنها هي المخولة بالموافقة على الطلبات".
وأوضح أن "المادة الأولى من لائحة زواج السعودي بأجنبية والسعودية بأجنبي نصت على منع الزواج بأجنبي أو أجنبية، الوزراء ومن في حكمهم، ومن على الدرجة الممتازة، والدرجة الرابعة عشر، والدرجة الخامسة عشر وأعضاء السلك القضائي والعسكري ضباطا أو أفراد، وأعضاء هيئة التحقيق والدعن سابقا (النيابة)".
وأضاف أن: "شروط الزوج من أجنبية يختلف إذا كان داخل المملكة أو من مواليد المملكة أو من خارجها، حيث يشترط للزواج بغير السعوديين ألا يقل عمر المتقدم للزواج عن 30 عاما وألا يزيد عن 70 عاما".
وتابع: "كما يشترط ألا يكون متزوجا أو مطلقا ومضى على طلاقه 6 أشهر أو تكون زوجته متوفية، وإذا كان متزوجا فيشترط أن يقدم ما يثبت أنها تعاني من الإعاقة أو لا تستطيع الإنجاب وسجله خالي من السوابق والهوية الوطنية وغيره من الإجراءات الروتينية".
وشهدت السنوات الثلاث الماضية تطورات كبيرة في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بحقوق المرأة ومطالبها، إلا أن بعضها لم يتحقق بعد، واحتلت السعودية المرتبة 138 من بين 144 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017.
ورفعت المملكة، القيود المفروضة على النساء في المملكة، إذ سمحت لهن باستخراج جوازات سفر ومغادرة المملكة دون موافقة ولي الأمر.
في العام 2017، بدأت أولى خطوات إسقاط الولاية، حين أمر العاهل السعودي بحصر جميع الخدمات التي تتطلب موافقة ولي الأمر لدراستها.
وألغى القرار الأخير اشتراطات بعض الجهات التي كانت تطلب من السعودية التي تتقدم بأوراق توظيف، أو تود رفع دعوى قضائية، أو استئجار شقة، موافقة ولي أمرها على كل تلك الخدمات التي يحظى بها الرجال في المملكة العربية السعودية.
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