https://arabic.sputniknews.com/20220203/النمرة-نور-ملكة-حديقة-رانثامبور-الوطنية-1057875522.html

النمرة "نور" ملكة حديقة رانثامبور الوطنية

النمرة "نور" ملكة حديقة رانثامبور الوطنية

تعد حديقة "رانثامبور" الوطنية واحدة من أكبر وأشهر المنتزهات الوطنية في شمال الهند، حيث تقع الحديقة في منطقة ساواي مادهوبور جنوب شرق ولاية راجاستان، على بعد... 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T17:08+0000

2022-02-03T17:08+0000

2022-02-03T17:08+0000

العالم

حيوانات

نمر

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وتعد حديقة رانثامبور الوطنية واحدة من أكبر وأشهر المنتزهات الوطنية في شمال الهند، حيث تقع الحديقة في منطقة ساواي مادهوبور جنوب شرق ولاية راجاستان، على بعد حوالي 130 كم من جايبور.وتعتبر منطقة حديقة رانثامبور الوطنية اليوم إحدى مناطق الصيد الشهيرة والقريبة من بلدة مهراجا جايبور، وهي من المعالم السياحية الرئيسية التي لفتت انتباه العديد من مصوري وعشاق الحياة البرية، ونور هي واحدة من أجمل النمورالموجودة في الحديقة التي تعد أرض صيد ملكية سابقة وموطنا للنمور والفهود وتماسيح المستنقعات.وتعد النمرة نور مقصدا للعديد من زوار الحديقة، كما أن لها العديد من مقاطع الفيديو التي تلقى تفاعلا كبيرا عبر وسائل التواصل الإجتماعي والتي تظهر مدى مهارتها في الصيد وقدرتها على السيطرة، وفي أحد تلك المقاطع التي تم نشرها مؤخرا، نرى كيف استطاعت نور اصطياد الخنازير البرية في رانثامبوريز.جدير بالذكر أن عمة نور الشهيرة، T-16، والمعروفة باسم ماتشلي، كانت تسيطر على الجزء الأكبر من الحديقة الوطنية التي تبلغ مساحتها 392 كيلومترا مربعا، ومثل ماتشلي التي ماتت في أغسطس/ آب 2016 عن عمر 19 عاما، تتكيف نور بشكل كبير مع الوجود البشري في موطنها من مصورين وعشاق الحياة البرية، بحسب "indianarrative".

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العالم, حيوانات, نمر