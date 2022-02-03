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https://arabic.sputniknews.com/20220203/الهند-تطلب-دفعة-جديدة-من-صواريخ-كونكورس-الروسية-المضادة-للدروع-1057870661.html
الهند تطلب دفعة جديدة من صواريخ "كونكورس" الروسية المضادة للدروع
الهند تطلب دفعة جديدة من صواريخ "كونكورس" الروسية المضادة للدروع
تعتبر صواريخ "كونكورس" (Konkurs-M) الموجهة المضادة للدبابات والدروع من الأسلحة التي أثبتت كفاءتها وفعاليتها، وما تزال تستخدمها الكثير من الجيوش حول العالم. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T15:48+0000
2022-02-03T15:48+0000
رصد عسكري
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وأظهرت هذه الصواريخ كفاءة عالية جدا خلال الأعمال القتالية في سوريا، حيث استخدمها عناصر الجيش السوري لتدمير معدات العدو وتحصيناتهم البشرية والعسكرية أيضا.ويقيم المتخصصون هذا التطور الذي توصل عليه المصنعون الروس إلى بساطة هذا السلاح نسبيا وموثوقيته وسعره المنخفض وخصائصه عالية الأداء إلى حد ما.وتم تجهيز هذا السلاح المضاد للدبابات برؤوس حربية ترادفية قادرة على اختراق ما يصل إلى 800 ميليمترا من الدروع المتجانسة.ويصل المدى المجدي للصاروخ من 75 مترا إلى 4000 مترا خلال النهار وما يصل إلى 3500 مترا في الليل باستخدام منظار التصوير الحراري القياسي.ويبلغ وزن الصاروخ في حاوية النقل والإطلاق حوالي 27.4 كيلوغراما، بدونها حوالي 17 كيلوغراما، وتبلغ متوسط سرعته خلال الطيران حوالي 208 مترا في الثانية.وتنتج الهند حاليا هذه الصواريخ بموجب ترخيص، حيث يتم تضمينها في حمولة ذخيرة مركبات المشاة القتالية مثل "بي أم بي"، ويتم إطلاقها مباشرة من قاذفات محمولة، بحسب "روسكي أروجي".وفقًا لشركة "Bharat Dynamics Limited" الهندية (BDL)، فقد وقعت عقدا جديدا مع القوات المسلحة الهندية لتزويد الدفعة التالية من هذه الصواريخ المضادة للدبابات، لكن يم يتم نشر العدد المطلوب، الذي حددت فترة تسليمه بثلاث سنوات.
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رصد عسكري, العالم

الهند تطلب دفعة جديدة من صواريخ "كونكورس" الروسية المضادة للدروع

15:48 GMT 03.02.2022
© Sputnik . Evgeniy Bijatov / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق صاروخ موجه مضاد للدبابات
إطلاق صاروخ موجه مضاد للدبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Sputnik . Evgeniy Bijatov
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تعتبر صواريخ "كونكورس" (Konkurs-M) الموجهة المضادة للدبابات والدروع من الأسلحة التي أثبتت كفاءتها وفعاليتها، وما تزال تستخدمها الكثير من الجيوش حول العالم.
وأظهرت هذه الصواريخ كفاءة عالية جدا خلال الأعمال القتالية في سوريا، حيث استخدمها عناصر الجيش السوري لتدمير معدات العدو وتحصيناتهم البشرية والعسكرية أيضا.
ويقيم المتخصصون هذا التطور الذي توصل عليه المصنعون الروس إلى بساطة هذا السلاح نسبيا وموثوقيته وسعره المنخفض وخصائصه عالية الأداء إلى حد ما.
وتم تجهيز هذا السلاح المضاد للدبابات برؤوس حربية ترادفية قادرة على اختراق ما يصل إلى 800 ميليمترا من الدروع المتجانسة.
ويصل المدى المجدي للصاروخ من 75 مترا إلى 4000 مترا خلال النهار وما يصل إلى 3500 مترا في الليل باستخدام منظار التصوير الحراري القياسي.
ويبلغ وزن الصاروخ في حاوية النقل والإطلاق حوالي 27.4 كيلوغراما، بدونها حوالي 17 كيلوغراما، وتبلغ متوسط سرعته خلال الطيران حوالي 208 مترا في الثانية.
وتنتج الهند حاليا هذه الصواريخ بموجب ترخيص، حيث يتم تضمينها في حمولة ذخيرة مركبات المشاة القتالية مثل "بي أم بي"، ويتم إطلاقها مباشرة من قاذفات محمولة، بحسب "روسكي أروجي".
وفقًا لشركة "Bharat Dynamics Limited" الهندية (BDL)، فقد وقعت عقدا جديدا مع القوات المسلحة الهندية لتزويد الدفعة التالية من هذه الصواريخ المضادة للدبابات، لكن يم يتم نشر العدد المطلوب، الذي حددت فترة تسليمه بثلاث سنوات.
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