تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220203/اليمن-طيران-التحالف-العربي-ينفذ-سلسلة-غارات-جوية-على-صنعاء-وضواحيها-1057680682.html
اليمن... طيران التحالف العربي ينفذ سلسلة غارات جوية على صنعاء وضواحيها
اليمن... طيران التحالف العربي ينفذ سلسلة غارات جوية على صنعاء وضواحيها
نفذ التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، غارات جوية على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في العاصمة صنعاء ومحيطها وسط اليمن. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T02:51+0000
2022-02-03T02:51+0000
قوات التحالف العربي
صنعاء
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103689/89/1036898934_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d5c4bdfbf710067d1bea0d802152c674.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن "طيران التحالف العربي نفذ 5 غارات على معسكر النهدين التابع للحرس الجمهوري في المجمع الرئاسي جنوب صنعاء، ومواقع في منطقة عصر غرب العاصمة".وأضاف أن "التحالف استهدف بثلاث غارات جوية أخرى معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة بمديرية بني مطر في الضواحي الغربية للعاصمة، ومعسكر اللواء 61 مشاة حرس جمهوري في جبل الصّمع بمديرية أرحب شمال صنعاء".وأشار إلى "استمرار التحليق المكثف لطيران التحالف في سماء العاصمة".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/طيران-التحالف-العربي-ينفذ-غارات-على-شمال-صنعاء-1057485875.html
صنعاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103689/89/1036898934_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_51f618e9d677871b3dd6dd3ef5cf3ac9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قوات التحالف العربي, صنعاء

اليمن... طيران التحالف العربي ينفذ سلسلة غارات جوية على صنعاء وضواحيها

02:51 GMT 03.02.2022
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Panavia Tornado IDS '7507'الطيران السعودي - المقاتلات الحربية السعودية "تورنادو" (Panavia Tornado) السعودية،
الطيران السعودي - المقاتلات الحربية السعودية تورنادو (Panavia Tornado) السعودية، - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Panavia Tornado IDS '7507'
تابعنا عبر
نفذ التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، غارات جوية على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في العاصمة صنعاء ومحيطها وسط اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن "طيران التحالف العربي نفذ 5 غارات على معسكر النهدين التابع للحرس الجمهوري في المجمع الرئاسي جنوب صنعاء، ومواقع في منطقة عصر غرب العاصمة".
وأضاف أن "التحالف استهدف بثلاث غارات جوية أخرى معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة بمديرية بني مطر في الضواحي الغربية للعاصمة، ومعسكر اللواء 61 مشاة حرس جمهوري في جبل الصّمع بمديرية أرحب شمال صنعاء".
طيران التحالف العربي - مقاتلات إف-15 (F-15) السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
طيران التحالف العربي ينفذ غارات على شمال صنعاء
31 يناير, 01:46 GMT
وأشار إلى "استمرار التحليق المكثف لطيران التحالف في سماء العاصمة".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية