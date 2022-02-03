اليمن... طيران التحالف العربي ينفذ سلسلة غارات جوية على صنعاء وضواحيها

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن "طيران التحالف العربي نفذ 5 غارات على معسكر النهدين التابع للحرس الجمهوري في المجمع الرئاسي جنوب صنعاء، ومواقع في منطقة عصر غرب العاصمة".وأضاف أن "التحالف استهدف بثلاث غارات جوية أخرى معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة بمديرية بني مطر في الضواحي الغربية للعاصمة، ومعسكر اللواء 61 مشاة حرس جمهوري في جبل الصّمع بمديرية أرحب شمال صنعاء".وأشار إلى "استمرار التحليق المكثف لطيران التحالف في سماء العاصمة".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
نفذ التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، غارات جوية على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في العاصمة صنعاء ومحيطها وسط اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن "طيران التحالف العربي نفذ 5 غارات على معسكر النهدين التابع للحرس الجمهوري في المجمع الرئاسي جنوب صنعاء، ومواقع في منطقة عصر غرب العاصمة".
وأضاف أن "التحالف استهدف بثلاث غارات جوية أخرى معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة بمديرية بني مطر في الضواحي الغربية للعاصمة، ومعسكر اللواء 61 مشاة حرس جمهوري في جبل الصّمع بمديرية أرحب شمال صنعاء".
وأشار إلى "استمرار التحليق المكثف لطيران التحالف في سماء العاصمة".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.