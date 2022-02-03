انخفاض احتياطيات روسيا الدولية إلى نحو 634.1 مليار دولار

موسكو - سبوتنيك. وحسب تقرير للبنك المركزي الروسي، انخفضت الاحتياطيات الدولية، خلال الفترة من 21 يناير/ كانون الثاني حتى يوم 28 من الشهر نفسه.ويأتي ذلك، "تحت تأثير إعادة التقييم السلبي، الذي قابلته، جزئيا، مشتريات العملات الأجنبية، بموجب اللائحة المالية".وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية، الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي؛ وتتكون الاحتياطيات، من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي، والأموال بالعملة الأجنبية.
وأوضح التقرير أن "حجم الاحتياطيات الدولية، بلغ بحلول 28 يناير/كانون الثاني، 634.1 مليار دولار؛ بعد أن انخفضت، خلال الأسبوع، بمقدار 5.5 مليار دولار، أو 0.9 بالمئة".
ويأتي ذلك، "تحت تأثير إعادة التقييم السلبي، الذي قابلته، جزئيا، مشتريات العملات الأجنبية، بموجب اللائحة المالية".
وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية، الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي؛ وتتكون الاحتياطيات، من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي، والأموال بالعملة الأجنبية.