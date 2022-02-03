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انخفاض احتياطيات روسيا الدولية إلى نحو 634.1 مليار دولار
انخفاض احتياطيات روسيا الدولية إلى نحو 634.1 مليار دولار
أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، انخفاض الاحتياطيات الدولية، بمقدار 5.5 مليار دولار. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T15:21+0000
2022-02-03T15:21+0000
روسيا
اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. وحسب تقرير للبنك المركزي الروسي، انخفضت الاحتياطيات الدولية، خلال الفترة من 21 يناير/ كانون الثاني حتى يوم 28 من الشهر نفسه.ويأتي ذلك، "تحت تأثير إعادة التقييم السلبي، الذي قابلته، جزئيا، مشتريات العملات الأجنبية، بموجب اللائحة المالية".وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية، الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي؛ وتتكون الاحتياطيات، من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي، والأموال بالعملة الأجنبية.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/الدول-صاحبة-أكبر-احتياطيات-النقد-الأجنبي-في-العالم-بلد-واحد-يمتلك-تريليونات-1054445587.html
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روسيا, اقتصاد

انخفاض احتياطيات روسيا الدولية إلى نحو 634.1 مليار دولار

15:21 GMT 03.02.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstovaالبنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، انخفاض الاحتياطيات الدولية، بمقدار 5.5 مليار دولار.
موسكو - سبوتنيك. وحسب تقرير للبنك المركزي الروسي، انخفضت الاحتياطيات الدولية، خلال الفترة من 21 يناير/ كانون الثاني حتى يوم 28 من الشهر نفسه.
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وأوضح التقرير أن "حجم الاحتياطيات الدولية، بلغ بحلول 28 يناير/كانون الثاني، 634.1 مليار دولار؛ بعد أن انخفضت، خلال الأسبوع، بمقدار 5.5 مليار دولار، أو 0.9 بالمئة".
ويأتي ذلك، "تحت تأثير إعادة التقييم السلبي، الذي قابلته، جزئيا، مشتريات العملات الأجنبية، بموجب اللائحة المالية".
وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية، الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي؛ وتتكون الاحتياطيات، من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي، والأموال بالعملة الأجنبية.
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