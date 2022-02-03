https://arabic.sputniknews.com/20220203/انخفاض-حاد-للجنيه-الإسترليني-أمام-اليورو-1057873233.html

انخفاض حاد للجنيه الإسترليني أمام اليورو

انخفاض حاد للجنيه الإسترليني أمام اليورو

انخفض الجنيه الإسترليني اليوم الخميس بحدة مقابل اليورو بعد أن قفز إلى أعلى مستوى في عامين. 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T16:28+0000

2022-02-03T16:28+0000

2022-02-03T16:28+0000

سعر اليورو اليوم

سعر الدولار اليوم

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وعزت رويترز هذا الانخفاض إلى فشل رفع سعر الفائدة من بنك إنجلترا في الحفاظ على العملة البريطانية عائمة بعد اجتماع للبنك المركزي الأوروبي.وقفز الجنيه الإسترليني 0.5% مقابل اليورو بعد أن رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي إلى 0.5% لاحتواء ارتفاع التضخم، ولكن بعد ساعتين، انخفض الجنيه إلى أدنى مستوى له في تسعة أيام مقابل العملة الموحدة بعد حديث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.ومقابل الدولار، ارتفع الجنيه بنسبة 0.2٪ إلى 1.3599 دولار ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار في أسبوعين ، حيث انكمش الدولار بفعل تراجع سوق الأسهم وارتفاع اليورو.من جهته قال جيريمي سترتش، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في "سي آي بي سي): "لم يكن مفاجئًا أن يكون ارتداد الجنيه الإسترليني قصير الأجل، مع تأكيد البنك المركزي الأوروبي على أن الوضع قد تغير، مما سمح للسوق بتسريع توقعات سعر الفائدة في منطقة اليورو".أربعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة أرادوا رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 0.75٪.فسر التجار الانقسام على أنه انحراف إيجابي من بنك إنجلترا، لكن البعض أشار إلى أن توقعات الأسواق لسعر بنكي بنسبة 1.50% بحلول أوائل العام المقبل كانت مبالغًا فيها.وأعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك عن تدابير لمساعدة الأسر على التعامل مع فواتير الطاقة المرتفعة، بعد أن قالت هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا إن فواتير المستهلكين ستشهد قفزة قياسية.

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سعر اليورو اليوم, سعر الدولار اليوم