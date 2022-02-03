انخفاض حاد للجنيه الإسترليني أمام اليورو

وعزت رويترز هذا الانخفاض إلى فشل رفع سعر الفائدة من بنك إنجلترا في الحفاظ على العملة البريطانية عائمة بعد اجتماع للبنك المركزي الأوروبي.وقفز الجنيه الإسترليني 0.5% مقابل اليورو بعد أن رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي إلى 0.5% لاحتواء ارتفاع التضخم، ولكن بعد ساعتين، انخفض الجنيه إلى أدنى مستوى له في تسعة أيام مقابل العملة الموحدة بعد حديث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.ومقابل الدولار، ارتفع الجنيه بنسبة 0.2٪ إلى 1.3599 دولار ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار في أسبوعين ، حيث انكمش الدولار بفعل تراجع سوق الأسهم وارتفاع اليورو.من جهته قال جيريمي سترتش، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في "سي آي بي سي): "لم يكن مفاجئًا أن يكون ارتداد الجنيه الإسترليني قصير الأجل، مع تأكيد البنك المركزي الأوروبي على أن الوضع قد تغير، مما سمح للسوق بتسريع توقعات سعر الفائدة في منطقة اليورو".أربعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة أرادوا رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 0.75٪.فسر التجار الانقسام على أنه انحراف إيجابي من بنك إنجلترا، لكن البعض أشار إلى أن توقعات الأسواق لسعر بنكي بنسبة 1.50% بحلول أوائل العام المقبل كانت مبالغًا فيها.وأعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك عن تدابير لمساعدة الأسر على التعامل مع فواتير الطاقة المرتفعة، بعد أن قالت هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا إن فواتير المستهلكين ستشهد قفزة قياسية.
وقفز الجنيه الإسترليني 0.5% مقابل اليورو بعد أن رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي إلى 0.5% لاحتواء ارتفاع التضخم، ولكن بعد ساعتين، انخفض الجنيه إلى أدنى مستوى له في تسعة أيام مقابل العملة الموحدة بعد حديث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.
وفي حديثها بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي سياسته دون تغيير، أقرت لاغارد أن التضخم في منطقة اليورو كان أعلى من المتوقع، مضيفة أن رفع أسعار الفائدة هذا العام كان "غير مرجح للغاية" لكنه ترك الباب مفتوحًا لمزيد من التقييم.
ومقابل الدولار، ارتفع الجنيه بنسبة 0.2٪ إلى 1.3599 دولار ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار في أسبوعين ، حيث انكمش الدولار بفعل تراجع سوق الأسهم وارتفاع اليورو.
من جهته قال جيريمي سترتش، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في "سي آي بي سي): "لم يكن مفاجئًا أن يكون ارتداد الجنيه الإسترليني قصير الأجل، مع تأكيد البنك المركزي الأوروبي على أن الوضع قد تغير، مما سمح للسوق بتسريع توقعات سعر الفائدة في منطقة اليورو".
وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.7% مقابل قوة اليورو إلى 83.88 بنس بحلول الساعة 1540 بتوقيت جرينتش، وفي الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، لامس أعلى مستوى في عامين عند 82.85 بنسًا مقابل اليورو بعد تصويت غالبية الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية على زيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية.
أربعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة أرادوا رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 0.75٪.
فسر التجار الانقسام على أنه انحراف إيجابي من بنك إنجلترا، لكن البعض أشار إلى أن توقعات الأسواق لسعر بنكي بنسبة 1.50% بحلول أوائل العام المقبل كانت مبالغًا فيها.
وقالت جين فولي، رئيس إستراتيجية الفوركس: "على الرغم من أننا نتوقع أن يرفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة في مايو، نظرًا للتأثير السلبي على الدخل من ارتفاع تضخم الطاقة والغذاء، فإننا نرى أن توقعات السوق بشأن رفع أسعار الفائدة في بنك إنجلترا هذا العام مبالغ فيها".
وأعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك عن تدابير لمساعدة الأسر على التعامل مع فواتير الطاقة المرتفعة، بعد أن قالت هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا إن فواتير المستهلكين ستشهد قفزة قياسية.