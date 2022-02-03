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https://arabic.sputniknews.com/20220203/بايدن-وماكرون-يؤكدان-في-اتصال-هاتفي-دعمهما-لسيادة-أوكرانيا-ووحدة-أراضيها-1057680810.html
بايدن وماكرون يؤكدان في اتصال هاتفي دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها
بايدن وماكرون يؤكدان في اتصال هاتفي دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحث مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الوضع الأوكراني، والتهديد الروسي. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T04:19+0000
2022-02-03T04:22+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان: " بحث الرئيس جو بايدن، اليوم مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون استمرار الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا".وأكد الزعيمان دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، واستعرضا التنسيق المستمر في كل من الدبلوماسية والاستعدادات لفرض عقوبات اقتصادية سريعة وشديدة على روسيا إذا قامت بغزو أوكرانيا بشكل أكبر.وأضاف البيان: "اتفق الرئيس بايدن والرئيس ماكرون على أن تظل فرقهما على اتصال وثيق، بما يشمل التشاور مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي والشركاء بالاتحاد الأوروبي، بخصوص نهجنا المنسق والشامل لإدارة هذه المسائل".وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي بينهما، الإثنين، الوضع حول أوكرانيا، والمسائل المتعلقة بتوفير ضمانات أمنية طويلة الأجل لروسيا.وكانت علاقات روسيا مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) توترت، على خلفية الوضع حول أوكرانيا؛ حيث تتهم بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا.وتنفي روسيا هذه الاتهامات؛ وتؤكد أنها تأتي في سياق الذرائع، التي تسوقها الدول الغربية، لتوسيع حلف الناتو شرقا، باتجاه الحدود الروسية.كما أن الولايات المتحدة وحلف الناتو، في ردهما على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية، وبحسب تصريحات المسؤولين الروس، لم يتطرقا إلى هذه القضية، التي تمس الأمن القومي الروسي.وفي الموضوع الأوكراني الداخلي، دعت موسكو كييف، أكثر من مرة، إلى تنفيذ "اتفاقيات مينسك" للتسوية في دونباس، جنوب شرقي البلاد؛ غير أن ذلك لم يحدث، حتى اللحظة.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/البيت-الأبيض-بايدن-مستعد-لتكثيف-مشاركته-الشخصية-في-التسوية-حول-أوكرانيا-1057615128.html
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أخبار أوكرانيا

بايدن وماكرون يؤكدان في اتصال هاتفي دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها

04:19 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 04:22 GMT 03.02.2022)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلتقي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبل قمة مجموعة العشرين في روما، 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلتقي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبل قمة مجموعة العشرين في روما، 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحث مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الوضع الأوكراني، والتهديد الروسي.
موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان: " بحث الرئيس جو بايدن، اليوم مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون استمرار الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا".
وأكد الزعيمان دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، واستعرضا التنسيق المستمر في كل من الدبلوماسية والاستعدادات لفرض عقوبات اقتصادية سريعة وشديدة على روسيا إذا قامت بغزو أوكرانيا بشكل أكبر.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
البيت الأبيض: بايدن مستعد لتكثيف مشاركته الشخصية في التسوية حول أوكرانيا
1 فبراير, 20:37 GMT
وأضاف البيان: "اتفق الرئيس بايدن والرئيس ماكرون على أن تظل فرقهما على اتصال وثيق، بما يشمل التشاور مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي والشركاء بالاتحاد الأوروبي، بخصوص نهجنا المنسق والشامل لإدارة هذه المسائل".
وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي بينهما، الإثنين، الوضع حول أوكرانيا، والمسائل المتعلقة بتوفير ضمانات أمنية طويلة الأجل لروسيا.
وكانت علاقات روسيا مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) توترت، على خلفية الوضع حول أوكرانيا؛ حيث تتهم بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا.
وتنفي روسيا هذه الاتهامات؛ وتؤكد أنها تأتي في سياق الذرائع، التي تسوقها الدول الغربية، لتوسيع حلف الناتو شرقا، باتجاه الحدود الروسية.
كما أن الولايات المتحدة وحلف الناتو، في ردهما على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية، وبحسب تصريحات المسؤولين الروس، لم يتطرقا إلى هذه القضية، التي تمس الأمن القومي الروسي.
وفي الموضوع الأوكراني الداخلي، دعت موسكو كييف، أكثر من مرة، إلى تنفيذ "اتفاقيات مينسك" للتسوية في دونباس، جنوب شرقي البلاد؛ غير أن ذلك لم يحدث، حتى اللحظة.
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