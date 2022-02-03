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https://arabic.sputniknews.com/20220203/بعد-أنباء-بشأن-وفاته-شقيق-عادل-إمام-يكشف-الحالة-الصحية-للزعيم-1057835151.html
بعد أنباء بشأن وفاته... شقيق عادل إمام يكشف الحالة الصحية للزعيم
بعد أنباء بشأن وفاته... شقيق عادل إمام يكشف الحالة الصحية للزعيم
كشف المنتج عصام إمام، شقيق الفنان المصري عادل إمام، اليوم الخميس، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وفاة الزعيم. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T11:06+0000
2022-02-03T11:06+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وأكد شقيق عادل إمام، في تصريحات لموقع "صدى البلد"، أن "الزعيم بخير، وكل ما ينشر عن حالته الصحية غير صحيح".جاء ذلك بعد انتشار أنباء، خلال الساعات الماضية، تفيد بوفاة الفنان عادل إمام، بعد تدهور حالته الصحية، الأمر الذي جعل اسم الفنان الكبير يتصدر محركات البحث.وقال شقيقه إن "عادل إمام بخير مع عائلته وأحفاده، وكل ما ينشر بشأن وفاته ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة".يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الفنان عادل إمام لشائعات من نفس النوع، إذ انتشرت شائعات خلال الفترة الماضية بشأن وفاته، وأخرى بشأن إصابته بفيروس كورونا.ودائما ما طاردت عادل إمام شائعات مرض ووفاة خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها في مارس/ آذار 2020، عندما خرج بنفسه لينفي هذه الأقاويل، وقال في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" إنه أصيب بنزلة برد عادية، وتساءل: "لماذا ترغبون موتي".وأعلن عصام إمام في وقت سابق أنه وشقيقه عادل إمام يقومان بالتحضير لفيلم سينمائي جديد، يحمل اسم "الواد وأبوه"، والذي يشارك بطولته محمد إمام، النجل الأصغر للممثل الكوميدي.وبفيلم "الواد وأبوه" يعود عادل إمام إلى شاشة السينما بعد غياب 12 عاما، منذ أن عُرض له آخر أفلامه "زهايمر".
https://arabic.sputniknews.com/20220117/عادل-إمام-يدخل-المستشفى-بعد-تعب-مفاجئ-شقيقه-يكشف-الحقيقة-1056387069.html
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أخبار الفنانين في مصر

بعد أنباء بشأن وفاته... شقيق عادل إمام يكشف الحالة الصحية للزعيم

11:06 GMT 03.02.2022
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIالفنان المصري، عادل إمام
الفنان المصري، عادل إمام - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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كشف المنتج عصام إمام، شقيق الفنان المصري عادل إمام، اليوم الخميس، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وفاة الزعيم.
وأكد شقيق عادل إمام، في تصريحات لموقع "صدى البلد"، أن "الزعيم بخير، وكل ما ينشر عن حالته الصحية غير صحيح".
الفنان المصري، عادل إمام - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
"عادل إمام يدخل المستشفى بعد تعب مفاجئ"... شقيقه يكشف الحقيقة
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جاء ذلك بعد انتشار أنباء، خلال الساعات الماضية، تفيد بوفاة الفنان عادل إمام، بعد تدهور حالته الصحية، الأمر الذي جعل اسم الفنان الكبير يتصدر محركات البحث.
وقال شقيقه إن "عادل إمام بخير مع عائلته وأحفاده، وكل ما ينشر بشأن وفاته ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة".
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الفنان عادل إمام لشائعات من نفس النوع، إذ انتشرت شائعات خلال الفترة الماضية بشأن وفاته، وأخرى بشأن إصابته بفيروس كورونا.
ودائما ما طاردت عادل إمام شائعات مرض ووفاة خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها في مارس/ آذار 2020، عندما خرج بنفسه لينفي هذه الأقاويل، وقال في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" إنه أصيب بنزلة برد عادية، وتساءل: "لماذا ترغبون موتي".
وأعلن عصام إمام في وقت سابق أنه وشقيقه عادل إمام يقومان بالتحضير لفيلم سينمائي جديد، يحمل اسم "الواد وأبوه"، والذي يشارك بطولته محمد إمام، النجل الأصغر للممثل الكوميدي.
وبفيلم "الواد وأبوه" يعود عادل إمام إلى شاشة السينما بعد غياب 12 عاما، منذ أن عُرض له آخر أفلامه "زهايمر".
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