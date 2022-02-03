https://arabic.sputniknews.com/20220203/بعد-زيارة-هرتسوغ-للإمارات-وغانتس-للبحرينما-الهدف-من-التحركات-الإسرائيلية-في-الخليج؟-1057860395.html

بعد زيارة هرتسوغ للإمارات وغانتس للبحرين...ما الهدف من التحركات الإسرائيلية في الخليج؟

بعد زيارة هرتسوغ للإمارات وغانتس للبحرين...ما الهدف من التحركات الإسرائيلية في الخليج؟

وصل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها. 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T13:25+0000

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2022-02-03T13:25+0000

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بعد زيارة هرتسوغ للإمارات وغانتس للبحرين...ما الهدف من التحركات الإسرائيلية في الخليج؟ بعد زيارة هرتسوغ للإمارات وغانتس للبحرين...ما الهدف من التحركات الإسرائيلية في الخليج؟

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، بأن الهدف من الزيارة هو "إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات الأمنية بين إسرائيل والبحرين، حيث سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين البلدين.ويدور الحديث عن أول اتفاقية أمنية يتم توقيعها بين إسرائيل ودولة عربية في الخليج.من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن طائرة غانتس مرت إلى البحرين عبر الأجواء السعودية، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها لطائرة عسكرية إسرائيلية بالتحليق علنا في المجال الجوي للمملكة.وكان وزير الخارجية الايراني قد صرح خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاماراتي، بأن "الوجود الإسرائيلي في المنطقة يشكل تهديدا للجميع"، مشيرا إلى ضرورة بذل الجهود لمنع إسرائيل من الحصول على موطئ قدم في المنطقة...وأضاف أن "إيران تستشعر الخطر من الوجود الاسرائيلي في المنطقة وتحاول أن ترسل الرسائل التحذيرية لدول الخليج بهذا الخصوص".من جهته، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد، إلياس فرحات، إن: "من الطبيعي أن يتم توقيع مثل هذا الاتفاق بعدما تم توقيع اتفاقيات سلام بين الجانبين"، معربا عن اعتقاده بأن القيمة الأمنية للاتفاق تكاد تكون صفرا باعتبار أن البحرين يتمركز فيها الأسطول الخامس الأمريكي، وهذا يعني أن الولايات المتحدة هي التي توفر الأمن في البحرين وفي المنطقة المحيطة بها، وأن دخول إسرائيل هو عامل دعائي سياسي لا أكثر ولا أقل، على حد قوله.للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح"إعداد وتقديم دعاء ثابت

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