بعد هجوم "أنصار الله".. إعلام: وفد إسرائيلي رفيع زار أبو ظبي لبحث تقديم المساعدة العسكرية للإمارات

وذكر موقع واللا العبري، مساء اليوم الخميس، أنه فور عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تقديم المساعدة العسكرية والأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية للإمارات، بعد هجوم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على مطار أبوظبي.وأكد الموقع العبري أن الوفد الأمني الإسرائيلي زار أبو ظبي، الأسبوع الماضي، من أجل إجراء مباحثات تتعلق بالمساعدة الإسرائيلية المحتملة للإمارات في مجالي الدفاع الجوي والمخابرات، وهي المحادثات التي تأتي على خلفية الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على أبو ظبي الأسبوع الماضي.ونقل الموقع على لسان مسؤولين إسرائيليين أمنيين بارزين ـ لم يذكر اسمهما ـ أن المحادثات الإسرائيلية الإماراتية ناقشت مدى تقديم المساعدة في مجالي المخابرات والدفاع الجوي للجانب الإماراتي.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد بعث الثلاثاء قبل الماضي، رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، بعد الهجوم الذي استهدف الإمارات.وأدان بينيت في رسالته، التي نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الهجوم الذي وقع في أبو ظبي، وعرض مساعدة استخبارية وأمنية للإمارات حسب الحاجة، مشددا على ضرورة مواجهة إيران، ومؤكدا أن "توفير أموال لإيران قد يؤدي إلى إرهاب على نطاق أوسع".وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، في السابع عشر من الشهر الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، في اليوم نفسه (17 يناير الماضي) استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.
التقى مسؤولون إسرائيليون بارزون مع كبار المسؤولين الإماراتيين، في أبوظبي، بهدف تقديم المساعدة في مجال الصواريخ الدفاعية والطائرات دون طيار للجانب الإماراتي.
وذكر موقع واللا العبري، مساء اليوم الخميس، أنه فور عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تقديم المساعدة العسكرية والأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية للإمارات، بعد هجوم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على مطار أبوظبي.
وأكد الموقع العبري أن الوفد الأمني الإسرائيلي زار أبو ظبي، الأسبوع الماضي، من أجل إجراء مباحثات تتعلق بالمساعدة الإسرائيلية المحتملة للإمارات في مجالي الدفاع الجوي والمخابرات، وهي المحادثات التي تأتي على خلفية الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على أبو ظبي الأسبوع الماضي.
ونقل الموقع على لسان مسؤولين إسرائيليين أمنيين بارزين ـ لم يذكر اسمهما ـ أن المحادثات الإسرائيلية الإماراتية ناقشت مدى تقديم المساعدة في مجالي المخابرات والدفاع الجوي للجانب الإماراتي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد بعث الثلاثاء قبل الماضي، رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، بعد الهجوم الذي استهدف الإمارات.
وأدان بينيت في رسالته، التي نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الهجوم الذي وقع في أبو ظبي، وعرض مساعدة استخبارية وأمنية للإمارات حسب الحاجة، مشددا على ضرورة مواجهة إيران، ومؤكدا أن "توفير أموال لإيران قد يؤدي إلى إرهاب على نطاق أوسع".
وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، في السابع عشر من الشهر الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
I strongly condemn the terrorist attacks in Abu Dhabi carried out by the Iranian-backed Houthis and send condolences to the families of the innocent victims.
وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.