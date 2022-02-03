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https://arabic.sputniknews.com/20220203/بغداد-استخباراتنا-زودت-التحالف-الدولي-بمعلومات-حول-مكان-القرشي-1057881163.html
بغداد: استخباراتنا زودت التحالف الدولي بمعلومات حول مكان القرشي
بغداد: استخباراتنا زودت التحالف الدولي بمعلومات حول مكان القرشي
كشف الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، اليوم الخميس، عن تقديم جهاز المخابرات الوطني العراقي للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" معلومات... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T19:33+0000
2022-02-03T19:33+0000
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار سوريا اليوم
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أخبار العراق اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال رسول في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إن عملية قتل الإرهابي أمير محمد سعيد والمكنى بأبي عبد الله قرداش نُفذت بعد أن زود جهاز المخابرات الوطني العراقي التحالف الدولي بمعلومات دقيقة، قادت إلى الوصول إلى مكانه وقتله".أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق الخميس، مقتل زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة)، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خلال العملية شمالي سوريا، صباح اليوم.جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، تنفيذ قوات العمليات الخاصة لمكافحة الإرهاب مهمة في شمال غرب سوريا، مؤكدة أن المهمة نجحت ولا يوجد ضحايا أمريكيون، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.قال سكان المنطقة: "إن غارة شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة استهدفت جهاديا يشتبه في انتمائه للقاعدة في بلدة أطمة بشمال سوريا، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين"، بحسب الوكالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/بايدن-قائد-داعش-فجر-نفسه-بشكل-جبان-ومقتله-أزال-تهديدا-إرهابيا-كبيرا-للعالم-1057871369.html
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تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العراق اليوم

بغداد: استخباراتنا زودت التحالف الدولي بمعلومات حول مكان القرشي

19:33 GMT 03.02.2022
© Photo / Robert Sullivan/Public domainطيران التحالف الدولي - المقاتلة "إف-15" (F-15) الأمريكية تشن غارة جوية
طيران التحالف الدولي - المقاتلة إف-15 (F-15) الأمريكية تشن غارة جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Photo / Robert Sullivan/Public domain
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كشف الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، اليوم الخميس، عن تقديم جهاز المخابرات الوطني العراقي للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" معلومات قادت إلى تحديد مكان زعيم التنظيم، أبو إبراهيم القرشي.
القاهرة - سبوتنيك. وقال رسول في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إن عملية قتل الإرهابي أمير محمد سعيد والمكنى بأبي عبد الله قرداش نُفذت بعد أن زود جهاز المخابرات الوطني العراقي التحالف الدولي بمعلومات دقيقة، قادت إلى الوصول إلى مكانه وقتله".
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق الخميس، مقتل زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة)، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خلال العملية شمالي سوريا، صباح اليوم.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن عملية القوات الخاصة الأمريكية في شمال سوريا، البيت الأبيض، واشنطن، 3 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
بايدن: زعيم "داعش" فجر نفسه بشكل جبان... ومقتله أزال تهديدا إرهابيا كبيرا للعالم
15:50 GMT
جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، تنفيذ قوات العمليات الخاصة لمكافحة الإرهاب مهمة في شمال غرب سوريا، مؤكدة أن المهمة نجحت ولا يوجد ضحايا أمريكيون، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
قال سكان المنطقة: "إن غارة شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة استهدفت جهاديا يشتبه في انتمائه للقاعدة في بلدة أطمة بشمال سوريا، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين"، بحسب الوكالة.
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