بغداد: استخباراتنا زودت التحالف الدولي بمعلومات حول مكان القرشي

القاهرة - سبوتنيك. وقال رسول في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إن عملية قتل الإرهابي أمير محمد سعيد والمكنى بأبي عبد الله قرداش نُفذت بعد أن زود جهاز المخابرات الوطني العراقي التحالف الدولي بمعلومات دقيقة، قادت إلى الوصول إلى مكانه وقتله".أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق الخميس، مقتل زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة)، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خلال العملية شمالي سوريا، صباح اليوم.جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، تنفيذ قوات العمليات الخاصة لمكافحة الإرهاب مهمة في شمال غرب سوريا، مؤكدة أن المهمة نجحت ولا يوجد ضحايا أمريكيون، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.قال سكان المنطقة: "إن غارة شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة استهدفت جهاديا يشتبه في انتمائه للقاعدة في بلدة أطمة بشمال سوريا، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين"، بحسب الوكالة.
كشف الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، اليوم الخميس، عن تقديم جهاز المخابرات الوطني العراقي للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" معلومات قادت إلى تحديد مكان زعيم التنظيم، أبو إبراهيم القرشي.
القاهرة - سبوتنيك. وقال رسول في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إن عملية قتل الإرهابي أمير محمد سعيد والمكنى بأبي عبد الله قرداش نُفذت بعد أن زود جهاز المخابرات الوطني العراقي التحالف الدولي بمعلومات دقيقة، قادت إلى الوصول إلى مكانه وقتله".
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق الخميس، مقتل زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة)، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خلال العملية شمالي سوريا، صباح اليوم.