https://arabic.sputniknews.com/20220203/بغداد-الكويت-تستأنف-الرحلات-الجوية-للعراق-1057883185.html

بغداد: الكويت تستأنف الرحلات الجوية للعراق

بغداد: الكويت تستأنف الرحلات الجوية للعراق

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، أن الكويت استأنفت رحلاتها الجوية إلى العراق. 03.02.2022, سبوتنيك عربي

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العراق

أخبار الكويت اليوم

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جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وقال البيان، إن سفير العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي التقى الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتيّة معن رزوقي لمناقشة تجميد رحلات الشركة للعراق.وذكر البيان أن رئيس الشركة أعلن استئناف رحلات الخطوط الكويتية إلى العراق بعد أن تم تعليقها عدة أيام.ويوم السبت الماضي، أعلنت الشركة تعليق الرحلات إلى العراق مؤقتا بسبب الوضع الأمني.وقالت الشركة في تغريدة على تويتر: "إن التعليق جاء بناءً على التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني، وذلك "نظرًا للأوضاع الراهنة في الجمهورية العراقية".هذا وأقدم مسلحون على استهداف مطار بغداد الدولي فجر السبت بستة صواريخ نوع "كاتيوشا" في محاولة لاستهداف مقدرات البلد ، سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية، مما أدى إلى أضرار بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج.

https://arabic.sputniknews.com/20220129/رد-مفاجئ-من-العراق-على-تعليق-الكويت-رحلاتها-إلى-بغداد-عقب-الهجوم-الصاروخي-على-المطار-1057430768.html

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