https://arabic.sputniknews.com/20220203/بمسيرة-فنية-عالمية-الفنان-السوري-غسان-مسعود-مكرماً-في-ملتقى-الإبداع-بدمشق-1057865135.html

بمسيرة فنية عالمية.. الفنان السوري غسان مسعود مكرماً في "ملتقى الإبداع" بدمشق

بمسيرة فنية عالمية.. الفنان السوري غسان مسعود مكرماً في "ملتقى الإبداع" بدمشق

بعينين متوجهتين كجمرتين، أضفت مزيداً من الألق على ملامحه الرصينة، اعتلى الفنان السوري غسان مسعود منصة التكريم على خشبة مسرح سعد الله ونوس بدمشق، فيما تحلق حوله... 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T14:47+0000

2022-02-03T14:47+0000

2022-02-03T15:06+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057862750_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_009b2a7192e5754aa11614e1084334f3.jpg

ولعلّ هذا التكريم لم يكن الأول في مسيرة الفنان العالمي الذي سار بخطوات واثقة منذ ظهوره الأول على شاشة التلفزيون في نهاية الثمانينيات وليس انتهاءً بمشاركته في العديد من الأعمال العالمية حتى اليوم، لكن ما يميز هذا التكريم نظرات طلابه المفعمة بالأمل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشعورهم بلذة النجاح حين كانت أيديهم ترتجف إذ لم يستطيعوا أن يكبتوا شعورهم إزاء ملهمهم.وبلغته الرصينة وأداءه الساحر ترك مسعود بصمة فريدة في الدراما التاريخية، وبإحساسه المرهف وحضوره الآسر نال وسام الاستحقاق في الأعمال الاجتماعية، أما موهبته الفذة فكانت بوابته للحضور على الشاشة الكبيرة في صالات السينما العالمية."نجم عالمي ومسرحي قدير، وله تجربة إبداعية جعلت للطريق الفني خارطة بمعادلات خارج الرياضيات"، هكذا وصفه عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، تامر عربيد، على هامش فعالية ملتقى الإبداع الذي جمع مسعود بطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية احتفاءً بمسيرته الفنية المميزة.ولفت العربيد إلى أن تجربة الفنان مسعود الإبداعية ومشواره الفن الزاخر بالأعمال الهامة التي شكلت علامة فارقة في تاريخ الفن السوري والعالمي كانت جديرةً بأن يحتفى بها في "ملتقى الإبداع".الفنان مسعود أكد في حديثه لـ "سبوتنيك" أن المعهد العالي للفنون المسرحية هو بيته بكل معنى الكلمة، مشيراً إلى أنه يشعر بأنه بين أهله عندما يتواجد في المعهد، كما يشعر بروح جديدة مفعمة بالحياة والإبداع في هذا المكان"."الحنين للمعهد والعلاقة العاطفية والوجدانية في هذا المكان تجعلني على طبيعتي، لذلك في كل مرة آتي فيها إلى المعهد أرى نفسي قادم إلى منزلي الذي اشتاق له وأحبه"، يتابع الفنان السوري حديثه فيما يتابع: "أتوجه بالشكر للسيد عميد المعهد على دعوته لنا كفنانين سوريين ليذكرنا ببيتنا القديم وهو المعهد الذي اشتاق لنا واشتقنا له".ويتابع في حديثه لـ "سبوتنيك": كان يعي الفنان غسان مسعود تماماً أن اللحظة التي يقف فيها لأول مرة على خشبة المسرح لن تكون كما بعدها إطلاقاً، فمنذ تلك اللحظة لم يكف عن رسم معالم الفن السوري بموهبته الفريدة التي كلما ازداد بريقها في أعين طلابه زاد شغفهم بالفن والحب والحياة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم