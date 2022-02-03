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بوتين: روسيا والصين تلعبان دورا هاما في استقرار الوضع الدولي
بوتين: روسيا والصين تلعبان دورا هاما في استقرار الوضع الدولي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده بالتعاون مع السلطات الصينية تلعب دورا مهما في استقرار الوضع الدولي الحالي. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T02:21+0000
2022-02-03T02:21+0000
روسيا
الصين
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقال كتبه لوكالة "شينخوا" الصينية للأنباء: "تلعب بلداننا دورا مهما في تحقيق الاستقرار في الوضع الدولي الحديث بعيدا عن البساطة، وتسهم في عمليات إضفاء الديمقراطية على نظام العلاقات بين الدول من أجل جعل هذا النظام أكثر عدلا وشمولية".وأشار الرئيس الروسي إلى أن، جزءا هاما من زيارته لبكين سيكون مناقشة القضايا الدولية الحالية.وقال بوتين: "جزء مهم من الزيارة الحالية سيكون مخصصا لمناقشة قضايا الساعة الدولية. ويعتمد تنسيق السياسة الخارجية بين روسيا والصين على مقاربات متزامنة ووثيقة لحل المشكلات العالمية والإقليميةوأضاف الرئيس: "بالطبع، نخطط لإيلاء اهتمام خاص لتطوير العلاقات التجارية. هناك كل الفرص لذلك، لأن بلادنا لديها موارد مالية وصناعية وتكنولوجية وبشرية جادة، مما يسمح لنا بحل مشكلات طويلة الأمد بنجاح، والتنمية على المدى الطويل، والعمل معا لتحقيق نمو اقتصادي مستقر وزيادة رفاهية المواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية، والدفاع المشترك ضد المخاطر والتحديات الحديثة".وأفاد الرئيس: "على الرغم من الصعوبات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، فإننا نسعى جاهدين لبناء إمكانات الشراكة الاقتصادية بشكل ديناميكي وتوسيع التبادلات الإنسانية".ولفت الرئيس إلى أن لدى الصين تجربة الواسعة ستجعل من الممكن إجراء الألعاب الأولمبية على أعلى مستوى، مؤكدا في الوقت نفسه، أنه، "لسوء الحظ، تكثفت مؤخرا محاولات عدد من الدول لتسييس قضايا الرياضة من أجل طموحاتها. وهذا خطأ جوهري ويتعارض مع روح ومبادئ الميثاق الأولمبي".ولفت الرئيس إلى أن محاولات بعض الدول لتسييس الرياضة "أمر خاطئ" وتتناقض مع روح الميثاق الأولمبي، وذلك عشية زيارته للصين التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.وأشاد بوتين بالجهود التي بذلتها الصين لتنظيم أولمبياد بكين والألعاب البارالمبية الشتوية، معربا عن ثقته بأن هذا الحدث الرياضي سيجرى "على أعلى مستوى".وأشار بوتين إلى أن، حجم التبادل التجاري التجارة بين روسيا والصين في عام 2021 وصل إلى حد أقصى إلى 140 مليار دولار.وأعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في وقت سابق أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لا يخطط أي لقاءات ثنائية في بكين، بما فيه مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وذلك بسبب القيود الصحية، مشيرا إلى أنه لا يمكن استثناء حدوث هذه اللقاءات.هذا وأعلنت الولايات المتحدة بوقت سابق، مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في انتقاد مضبوط لسجل الصين في مجال حقوق الإنسان، لكن القرار لن يمنع الرياضيين الأميركيين من المشاركة في المسابقات.
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روسيا, الصين

بوتين: روسيا والصين تلعبان دورا هاما في استقرار الوضع الدولي

02:21 GMT 03.02.2022
© Sputnik . Sergey Guneevروسيا و الصين
روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده بالتعاون مع السلطات الصينية تلعب دورا مهما في استقرار الوضع الدولي الحالي.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقال كتبه لوكالة "شينخوا" الصينية للأنباء: "تلعب بلداننا دورا مهما في تحقيق الاستقرار في الوضع الدولي الحديث بعيدا عن البساطة، وتسهم في عمليات إضفاء الديمقراطية على نظام العلاقات بين الدول من أجل جعل هذا النظام أكثر عدلا وشمولية".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن، جزءا هاما من زيارته لبكين سيكون مناقشة القضايا الدولية الحالية.
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وقال بوتين: "جزء مهم من الزيارة الحالية سيكون مخصصا لمناقشة قضايا الساعة الدولية. ويعتمد تنسيق السياسة الخارجية بين روسيا والصين على مقاربات متزامنة ووثيقة لحل المشكلات العالمية والإقليمية
وأضاف الرئيس: "بالطبع، نخطط لإيلاء اهتمام خاص لتطوير العلاقات التجارية. هناك كل الفرص لذلك، لأن بلادنا لديها موارد مالية وصناعية وتكنولوجية وبشرية جادة، مما يسمح لنا بحل مشكلات طويلة الأمد بنجاح، والتنمية على المدى الطويل، والعمل معا لتحقيق نمو اقتصادي مستقر وزيادة رفاهية المواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية، والدفاع المشترك ضد المخاطر والتحديات الحديثة".
وأفاد الرئيس: "على الرغم من الصعوبات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، فإننا نسعى جاهدين لبناء إمكانات الشراكة الاقتصادية بشكل ديناميكي وتوسيع التبادلات الإنسانية".
ولفت الرئيس إلى أن لدى الصين تجربة الواسعة ستجعل من الممكن إجراء الألعاب الأولمبية على أعلى مستوى، مؤكدا في الوقت نفسه، أنه، "لسوء الحظ، تكثفت مؤخرا محاولات عدد من الدول لتسييس قضايا الرياضة من أجل طموحاتها. وهذا خطأ جوهري ويتعارض مع روح ومبادئ الميثاق الأولمبي".
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ولفت الرئيس إلى أن محاولات بعض الدول لتسييس الرياضة "أمر خاطئ" وتتناقض مع روح الميثاق الأولمبي، وذلك عشية زيارته للصين التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
وأشاد بوتين بالجهود التي بذلتها الصين لتنظيم أولمبياد بكين والألعاب البارالمبية الشتوية، معربا عن ثقته بأن هذا الحدث الرياضي سيجرى "على أعلى مستوى".
وأشار بوتين إلى أن، حجم التبادل التجاري التجارة بين روسيا والصين في عام 2021 وصل إلى حد أقصى إلى 140 مليار دولار.
وأعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في وقت سابق أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لا يخطط أي لقاءات ثنائية في بكين، بما فيه مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وذلك بسبب القيود الصحية، مشيرا إلى أنه لا يمكن استثناء حدوث هذه اللقاءات.
هذا وأعلنت الولايات المتحدة بوقت سابق، مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في انتقاد مضبوط لسجل الصين في مجال حقوق الإنسان، لكن القرار لن يمنع الرياضيين الأميركيين من المشاركة في المسابقات.
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