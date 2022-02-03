بوتين يؤكد أن جزءا هاما من زيارته لبكين سيكون مناقشة القضايا الدولية الحالية

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين: "بالطبع، نخطط لإيلاء اهتمام خاص لتطوير العلاقات التجارية. هناك كل الفرص لذلك، لأن بلادنا لديها موارد مالية وصناعية وتكنولوجية وبشرية جادة، مما يسمح لنا بحل مشكلات طويلة الأمد بنجاح، والتنمية على المدى الطويل، والعمل معا لتحقيق نمو اقتصادي مستقر وزيادة رفاهية المواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية، والدفاع المشترك ضد المخاطر والتحديات الحديثة".وأضاف الرئيس: "على الرغم من الصعوبات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، فإننا نسعى جاهدين لبناء إمكانات الشراكة الاقتصادية بشكل ديناميكي وتوسيع التبادلات الإنسانية".ولفت الرئيس إلى أن لدى الصين تجربة الواسعة ستجعل من الممكن إجراء الالعاب الأولمبية على أعلى مستوى، مؤكدا في الوقت نفسه، إنه، "لسوء الحظ، تكثفت مؤخرا محاولات عدد من الدول لتسييس قضايا الرياضة من أجل طموحاتها". وأضاف: "وهذا خطأ جوهري ويتعارض مع روح ومبادئ الميثاق الأولمبي".وأشار بوتين إلى أن، حجم التبادل التجاري التجارة بين روسيا والصين في عام 2021 وصل إلى حد أقصى إلى 140 مليار دولار.ويوم الأربعاء، أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أنه من المقرر تبني حزمة واسعة من الوثائق خلال زيارة بوتين إلى بكين، يتجاوز عددها 15 اتفاقية.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن جزءا هاما من زيارته لبكين سيكون مناقشة القضايا الدولية الحالية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين: "بالطبع، نخطط لإيلاء اهتمام خاص لتطوير العلاقات التجارية. هناك كل الفرص لذلك، لأن بلادنا لديها موارد مالية وصناعية وتكنولوجية وبشرية جادة، مما يسمح لنا بحل مشكلات طويلة الأمد بنجاح، والتنمية على المدى الطويل، والعمل معا لتحقيق نمو اقتصادي مستقر وزيادة رفاهية المواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية، والدفاع المشترك ضد المخاطر والتحديات الحديثة".
وأضاف الرئيس: "على الرغم من الصعوبات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، فإننا نسعى جاهدين لبناء إمكانات الشراكة الاقتصادية بشكل ديناميكي وتوسيع التبادلات الإنسانية".
ولفت الرئيس إلى أن لدى الصين تجربة الواسعة ستجعل من الممكن إجراء الالعاب الأولمبية على أعلى مستوى، مؤكدا في الوقت نفسه، إنه، "لسوء الحظ، تكثفت مؤخرا محاولات عدد من الدول لتسييس قضايا الرياضة من أجل طموحاتها".
وأضاف: "وهذا خطأ جوهري ويتعارض مع روح ومبادئ الميثاق الأولمبي".
وأشار بوتين إلى أن، حجم التبادل التجاري التجارة بين روسيا والصين في عام 2021 وصل إلى حد أقصى إلى 140 مليار دولار.
ويوم الأربعاء، أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أنه من المقرر تبني حزمة واسعة من الوثائق خلال زيارة بوتين إلى بكين، يتجاوز عددها 15 اتفاقية.