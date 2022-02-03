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https://arabic.sputniknews.com/20220203/بوتين-يؤكد-أن-جزءا-هاما-من-زيارته-لبكين-سيكون-مناقشة-القضايا-الدولية-الحالية-1057680107.html
بوتين يؤكد أن جزءا هاما من زيارته لبكين سيكون مناقشة القضايا الدولية الحالية
بوتين يؤكد أن جزءا هاما من زيارته لبكين سيكون مناقشة القضايا الدولية الحالية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن جزءا هاما من زيارته لبكين سيكون مناقشة القضايا الدولية الحالية. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T00:18+0000
2022-02-03T00:18+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين: "بالطبع، نخطط لإيلاء اهتمام خاص لتطوير العلاقات التجارية. هناك كل الفرص لذلك، لأن بلادنا لديها موارد مالية وصناعية وتكنولوجية وبشرية جادة، مما يسمح لنا بحل مشكلات طويلة الأمد بنجاح، والتنمية على المدى الطويل، والعمل معا لتحقيق نمو اقتصادي مستقر وزيادة رفاهية المواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية، والدفاع المشترك ضد المخاطر والتحديات الحديثة".وأضاف الرئيس: "على الرغم من الصعوبات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، فإننا نسعى جاهدين لبناء إمكانات الشراكة الاقتصادية بشكل ديناميكي وتوسيع التبادلات الإنسانية".ولفت الرئيس إلى أن لدى الصين تجربة الواسعة ستجعل من الممكن إجراء الالعاب الأولمبية على أعلى مستوى، مؤكدا في الوقت نفسه، إنه، "لسوء الحظ، تكثفت مؤخرا محاولات عدد من الدول لتسييس قضايا الرياضة من أجل طموحاتها". وأضاف: "وهذا خطأ جوهري ويتعارض مع روح ومبادئ الميثاق الأولمبي".وأشار بوتين إلى أن، حجم التبادل التجاري التجارة بين روسيا والصين في عام 2021 وصل إلى حد أقصى إلى 140 مليار دولار.ويوم الأربعاء، أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أنه من المقرر تبني حزمة واسعة من الوثائق خلال زيارة بوتين إلى بكين، يتجاوز عددها 15 اتفاقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/روسيا-والصين-توقعان-أكثر-من-15-اتفاقية-خلال-زيارة-بوتين-إلى-بكين-1057656511.html
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بوتين يؤكد أن جزءا هاما من زيارته لبكين سيكون مناقشة القضايا الدولية الحالية

00:18 GMT 03.02.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن جزءا هاما من زيارته لبكين سيكون مناقشة القضايا الدولية الحالية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين: "بالطبع، نخطط لإيلاء اهتمام خاص لتطوير العلاقات التجارية. هناك كل الفرص لذلك، لأن بلادنا لديها موارد مالية وصناعية وتكنولوجية وبشرية جادة، مما يسمح لنا بحل مشكلات طويلة الأمد بنجاح، والتنمية على المدى الطويل، والعمل معا لتحقيق نمو اقتصادي مستقر وزيادة رفاهية المواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية، والدفاع المشترك ضد المخاطر والتحديات الحديثة".
وأضاف الرئيس: "على الرغم من الصعوبات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، فإننا نسعى جاهدين لبناء إمكانات الشراكة الاقتصادية بشكل ديناميكي وتوسيع التبادلات الإنسانية".
لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
روسيا والصين توقعان أكثر من 15 اتفاقية خلال زيارة بوتين إلى بكين
أمس, 13:28 GMT
ولفت الرئيس إلى أن لدى الصين تجربة الواسعة ستجعل من الممكن إجراء الالعاب الأولمبية على أعلى مستوى، مؤكدا في الوقت نفسه، إنه، "لسوء الحظ، تكثفت مؤخرا محاولات عدد من الدول لتسييس قضايا الرياضة من أجل طموحاتها".
وأضاف: "وهذا خطأ جوهري ويتعارض مع روح ومبادئ الميثاق الأولمبي".
وأشار بوتين إلى أن، حجم التبادل التجاري التجارة بين روسيا والصين في عام 2021 وصل إلى حد أقصى إلى 140 مليار دولار.
ويوم الأربعاء، أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أنه من المقرر تبني حزمة واسعة من الوثائق خلال زيارة بوتين إلى بكين، يتجاوز عددها 15 اتفاقية.
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