https://arabic.sputniknews.com/20220203/تعرض-دورية-حدود-أمريكية-لإطلاق-نار-من-المكسيك-1057882140.html

تعرض دورية حدود أمريكية لإطلاق نار من المكسيك

تعرض دورية حدود أمريكية لإطلاق نار من المكسيك

قال متحدث باسم وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية اليوم الخميس، إن عناصر حرس الحدود الذين يعملون على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة تعرضوا لإطلاق نار من... 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T19:55+0000

2022-02-03T19:55+0000

2022-02-03T19:55+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1050199758_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9cb7e0a55faa7d3ee7038fca1819d4dd.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وأوضح المتحدث: "في 2 فبراير (شباط) 2022، في حوالي الساعة 6:00 مساء بتوقيت وسط أمريكا، استجاب عناصر دورية قطاع الحدود في ريو غراندي فالي لتقرير عن مهاجرين مشتبه بهم بالقرب من فرونتون، تكساس، وأفاد العملاء بإطلاق نيران من المكسيك".وقال المتحدث أيضا إن ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين والمحليين، بما في ذلك عملاء حرس الحدود الإضافيين، استجابوا إلى مكان الحادث.وأضاف المتحدث أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الجمارك وحماية الحدود ينظران في الحادث وسيقدمان مزيدا من المعلومات للجمهور عندما يصبح متاحا.وقال مراسل "فوكس نيوز"، نقلا عن مصادر متعددة في جهات إنفاذ القانون، إن عناصر دورية الحدود ردوا بإطلاق النار ولم يصب أحد في الحادث، مضيفا أن العملاء كانوا جزءا من مجموعة العمليات الخاصة لدوريات الحدود.

https://arabic.sputniknews.com/20211108/إعادة-فتح-الحدود-بين-أمريكا-والمكسيك-بعد-20-شهرا-من-الإغلاق-1050657924.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الولايات المتحدة الأمريكية