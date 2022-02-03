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تعرض دورية حدود أمريكية لإطلاق نار من المكسيك
تعرض دورية حدود أمريكية لإطلاق نار من المكسيك
قال متحدث باسم وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية اليوم الخميس، إن عناصر حرس الحدود الذين يعملون على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة تعرضوا لإطلاق نار من... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T19:55+0000
2022-02-03T19:55+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وأوضح المتحدث: "في 2 فبراير (شباط) 2022، في حوالي الساعة 6:00 مساء بتوقيت وسط أمريكا، استجاب عناصر دورية قطاع الحدود في ريو غراندي فالي لتقرير عن مهاجرين مشتبه بهم بالقرب من فرونتون، تكساس، وأفاد العملاء بإطلاق نيران من المكسيك".وقال المتحدث أيضا إن ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين والمحليين، بما في ذلك عملاء حرس الحدود الإضافيين، استجابوا إلى مكان الحادث.وأضاف المتحدث أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الجمارك وحماية الحدود ينظران في الحادث وسيقدمان مزيدا من المعلومات للجمهور عندما يصبح متاحا.وقال مراسل "فوكس نيوز"، نقلا عن مصادر متعددة في جهات إنفاذ القانون، إن عناصر دورية الحدود ردوا بإطلاق النار ولم يصب أحد في الحادث، مضيفا أن العملاء كانوا جزءا من مجموعة العمليات الخاصة لدوريات الحدود.
https://arabic.sputniknews.com/20211108/إعادة-فتح-الحدود-بين-أمريكا-والمكسيك-بعد-20-شهرا-من-الإغلاق-1050657924.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

تعرض دورية حدود أمريكية لإطلاق نار من المكسيك

19:55 GMT 03.02.2022
© AFP 2021 / Paul Ratjeدوريات حرس الحدود الأمريكية تحاول منع طالبي لجوء، مهاجرين من هايتي، عبور نهر ريو غراندي لعبور الحدود بين سيوداد أكونا بالمكسيك وديل ريو، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، بعد شراء الإمدادات من الجانب المكسيكي، في سيوداد أكونا، المكسيك، 19 سبتمبر 2021.
دوريات حرس الحدود الأمريكية تحاول منع طالبي لجوء، مهاجرين من هايتي، عبور نهر ريو غراندي لعبور الحدود بين سيوداد أكونا بالمكسيك وديل ريو، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، بعد شراء الإمدادات من الجانب المكسيكي، في سيوداد أكونا، المكسيك، 19 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AFP 2021 / Paul Ratje
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قال متحدث باسم وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية اليوم الخميس، إن عناصر حرس الحدود الذين يعملون على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة تعرضوا لإطلاق نار من المكسيك في وقت سابق من هذا الأسبوع.
واشنطن - سبوتنيك. وأوضح المتحدث: "في 2 فبراير (شباط) 2022، في حوالي الساعة 6:00 مساء بتوقيت وسط أمريكا، استجاب عناصر دورية قطاع الحدود في ريو غراندي فالي لتقرير عن مهاجرين مشتبه بهم بالقرب من فرونتون، تكساس، وأفاد العملاء بإطلاق نيران من المكسيك".
وقال المتحدث أيضا إن ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين والمحليين، بما في ذلك عملاء حرس الحدود الإضافيين، استجابوا إلى مكان الحادث.
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وأضاف المتحدث أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الجمارك وحماية الحدود ينظران في الحادث وسيقدمان مزيدا من المعلومات للجمهور عندما يصبح متاحا.
وقال مراسل "فوكس نيوز"، نقلا عن مصادر متعددة في جهات إنفاذ القانون، إن عناصر دورية الحدود ردوا بإطلاق النار ولم يصب أحد في الحادث، مضيفا أن العملاء كانوا جزءا من مجموعة العمليات الخاصة لدوريات الحدود.
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