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https://arabic.sputniknews.com/20220203/تويتر-يتيح-ميزة-تتعارض-مع-فكرته-الرئيسية-كتابة-مقالات-مطولة-1057886099.html
"تويتر" يتيح ميزة تتعارض مع فكرته الرئيسية... كتابة مقالات مطولة
"تويتر" يتيح ميزة تتعارض مع فكرته الرئيسية... كتابة مقالات مطولة
كشفت تسريبات حديثة أن موقع "تويتر" يخطط لطرح ميزة تلبي احتياجات المستخدمين الذين يرغبون في ‏مشاركة أفكارهم في مقال واحد مطول. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T21:35+0000
2022-02-03T21:35+0000
تويتر
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ونشرت الباحثة التقنية الشهيرة، جان مانشون وونغ، عبر حسابها، أمس الأربعاء، صورة ثابتة "سكريت شوت" لعلامة تبويب جديدة يحضّر "تويتر" لها تحمل اسم "Twitter Articles" (مقالات تويتر)، والتي تتيح كتابة مقالات طويلة.ولم توضح وونغ ما إذا كانت الميزة ستكون متاحة لجميع المستخدمين، أو ما إذا كان سيتم طرحها على نطاق واسع حول العالم، أو ما إذا كانت ستكون حصرية لمشتركي خدمة "تويتر بلو".يشار إلى أن "تويتر" زاد من عدد الكلمات المسموح بها في التغريدات على مر السنين من 140 إلى 280 كلمة.وفي أول تعليق من شركة "تويتر" على التسريبات بشأن ميزة "مقالات تويتر"، أكد متحدث باسمها في تصريحات لموقع "سي نت" أن الشركة "تبحث دائما عن طرق جديدة لمساعدة الأشخاص على بدء المحادثات والمشاركة فيها".وأضاف المتحدث أن شركة "تويتر" ستشارك المزيد من التفاصل قريبا.
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تويتر, مجتمع

"تويتر" يتيح ميزة تتعارض مع فكرته الرئيسية... كتابة مقالات مطولة

21:35 GMT 03.02.2022
© REUTERS / Brendan McDermidتطبيق "تويتر"
تطبيق تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
تطبيق "تويتر"
© REUTERS / Brendan McDermid
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كشفت تسريبات حديثة أن موقع "تويتر" يخطط لطرح ميزة تلبي احتياجات المستخدمين الذين يرغبون في ‏مشاركة أفكارهم في مقال واحد مطول.
ونشرت الباحثة التقنية الشهيرة، جان مانشون وونغ، عبر حسابها، أمس الأربعاء، صورة ثابتة "سكريت شوت" لعلامة تبويب جديدة يحضّر "تويتر" لها تحمل اسم "Twitter Articles" (مقالات تويتر)، والتي تتيح كتابة مقالات طويلة.
ولم توضح وونغ ما إذا كانت الميزة ستكون متاحة لجميع المستخدمين، أو ما إذا كان سيتم طرحها على نطاق واسع حول العالم، أو ما إذا كانت ستكون حصرية لمشتركي خدمة "تويتر بلو".
يشار إلى أن "تويتر" زاد من عدد الكلمات المسموح بها في التغريدات على مر السنين من 140 إلى 280 كلمة.
وفي أول تعليق من شركة "تويتر" على التسريبات بشأن ميزة "مقالات تويتر"، أكد متحدث باسمها في تصريحات لموقع "سي نت" أن الشركة "تبحث دائما عن طرق جديدة لمساعدة الأشخاص على بدء المحادثات والمشاركة فيها".
وأضاف المتحدث أن شركة "تويتر" ستشارك المزيد من التفاصل قريبا.
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