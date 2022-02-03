"تويتر" يتيح ميزة تتعارض مع فكرته الرئيسية... كتابة مقالات مطولة

ونشرت الباحثة التقنية الشهيرة، جان مانشون وونغ، عبر حسابها، أمس الأربعاء، صورة ثابتة "سكريت شوت" لعلامة تبويب جديدة يحضّر "تويتر" لها تحمل اسم "Twitter Articles" (مقالات تويتر)، والتي تتيح كتابة مقالات طويلة.ولم توضح وونغ ما إذا كانت الميزة ستكون متاحة لجميع المستخدمين، أو ما إذا كان سيتم طرحها على نطاق واسع حول العالم، أو ما إذا كانت ستكون حصرية لمشتركي خدمة "تويتر بلو".يشار إلى أن "تويتر" زاد من عدد الكلمات المسموح بها في التغريدات على مر السنين من 140 إلى 280 كلمة.وفي أول تعليق من شركة "تويتر" على التسريبات بشأن ميزة "مقالات تويتر"، أكد متحدث باسمها في تصريحات لموقع "سي نت" أن الشركة "تبحث دائما عن طرق جديدة لمساعدة الأشخاص على بدء المحادثات والمشاركة فيها".وأضاف المتحدث أن شركة "تويتر" ستشارك المزيد من التفاصل قريبا.
كشفت تسريبات حديثة أن موقع "تويتر" يخطط لطرح ميزة تلبي احتياجات المستخدمين الذين يرغبون في مشاركة أفكارهم في مقال واحد مطول.
ونشرت الباحثة التقنية الشهيرة، جان مانشون وونغ، عبر حسابها، أمس الأربعاء، صورة ثابتة "سكريت شوت" لعلامة تبويب جديدة يحضّر "تويتر" لها تحمل اسم "Twitter Articles" (مقالات تويتر)، والتي تتيح كتابة مقالات طويلة.
ولم توضح وونغ ما إذا كانت الميزة ستكون متاحة لجميع المستخدمين، أو ما إذا كان سيتم طرحها على نطاق واسع حول العالم، أو ما إذا كانت ستكون حصرية لمشتركي خدمة "تويتر بلو".
Twitter is working on “Twitter Articles” and the ability to create one within Twitter