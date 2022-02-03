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جاكي تشان يشارك بمسيرة الشعلة الأولمبية في الصين
جاكي تشان يشارك بمسيرة الشعلة الأولمبية في الصين
ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، أن الممثل الهوليوودي الأمريكي من أصل صيني جاكي تشان شارك في مسيرة تتابع تتعلق بالشعلة الأولمبية وسار بها على طول سور... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T10:57+0000
2022-02-03T10:57+0000
العالم
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وكتبت صحيفة "بكين ديلي" أن الممثل الصيني الشهير، جاكي تشان، شارك في تتابع الشعلة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين وحمل الشعلة على سور الصين العظيم. وبحسب الصحيفة، أصبح الممثل البالغ من العمر 68 عامًا هو حامل الشعلة الثلاثين للتتابع، حيث حمل الشعلة الأولمبية على طول الجزء الأكثر زيارة في سور الصين العظيم.وفقًا لجاكي تشان، فإن حصوله على الشعلة للمرة الثانية هو شرف كبير له.وشارك الممثل في تتابع الشعلة في أولمبياد بكين 2008. وأشار إلى أنه على الرغم من البرودة البالغة 10 درجات على سور الصين العظيم ، فإن قلبه يشعر بالدفء عند رؤية الوجوه المبهجة للرياضيين والصحفيين والمتطوعين الذين يحيون المشاركين.
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العالم

جاكي تشان يشارك بمسيرة الشعلة الأولمبية في الصين

10:57 GMT 03.02.2022
© AFP 2021 / Frederic J. Brownالممثل جاكي تشان
الممثل جاكي تشان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AFP 2021 / Frederic J. Brown
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ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، أن الممثل الهوليوودي الأمريكي من أصل صيني جاكي تشان شارك في مسيرة تتابع تتعلق بالشعلة الأولمبية وسار بها على طول سور الصين العظيم.
وكتبت صحيفة "بكين ديلي" أن الممثل الصيني الشهير، جاكي تشان، شارك في تتابع الشعلة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين وحمل الشعلة على سور الصين العظيم.
وبحسب الصحيفة، أصبح الممثل البالغ من العمر 68 عامًا هو حامل الشعلة الثلاثين للتتابع، حيث حمل الشعلة الأولمبية على طول الجزء الأكثر زيارة في سور الصين العظيم.
وفقًا لجاكي تشان، فإن حصوله على الشعلة للمرة الثانية هو شرف كبير له.
وشارك الممثل في تتابع الشعلة في أولمبياد بكين 2008. وأشار إلى أنه على الرغم من البرودة البالغة 10 درجات على سور الصين العظيم ، فإن قلبه يشعر بالدفء عند رؤية الوجوه المبهجة للرياضيين والصحفيين والمتطوعين الذين يحيون المشاركين.
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