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https://arabic.sputniknews.com/20220203/جورج-وسوف-يرد-على-شائعات-وفاته-فيديو-1057829639.html
جورج وسوف يرد على شائعات وفاته... فيديو
جورج وسوف يرد على شائعات وفاته... فيديو
رد الفنان السوري جورج وسوف، على الشائعات التي تلاحقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاته. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T09:27+0000
2022-02-03T09:28+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال جورج وسوف، خلال لقائه مع "برنامج ET بالعربي"، إنه يتمتع بصحة جيدة وتعود على الشائعات التي تلاحقه ولم ينزعج منها"، مؤكدا أنها ضريبة النجاح والشهرة.وأضاف: "أنا موجود في أربيل ولدي عمل هنا وأتمنى أن يتعب أو يزهق مروجو تلك الشائعات ويارب الجمهور يفتكرني دائما، وأنا بخير".وانتشرت شائعات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة جورج وسوف، فيما خرج الفنان السوري أكثر من مرة ليرد على هذه الشائعات.وكان جورج وسوف قد أحيا حفلا جماهيريا، في ليالي مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، وشهد الحفل نسبة الحضور الأكبر بالمهرجان، وغاب عنه التباعد الاجتماعي الذي تفرضه الإجراءات الوقائية المتبعة من انتشار جائحة "كورونا"، ما تسبب بإقالة المدير التنفيذي للمهرجان أيمن السماوي.
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أخبار سوريا اليوم

جورج وسوف يرد على شائعات وفاته... فيديو

09:27 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 09:28 GMT 03.02.2022)
© AP Photo / Bilal Husseinالمطرب السوري جورج وسوف
المطرب السوري جورج وسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Bilal Hussein
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رد الفنان السوري جورج وسوف، على الشائعات التي تلاحقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاته.
وقال جورج وسوف، خلال لقائه مع "برنامج ET بالعربي"، إنه يتمتع بصحة جيدة وتعود على الشائعات التي تلاحقه ولم ينزعج منها"، مؤكدا أنها ضريبة النجاح والشهرة.
وأضاف: "أنا موجود في أربيل ولدي عمل هنا وأتمنى أن يتعب أو يزهق مروجو تلك الشائعات ويارب الجمهور يفتكرني دائما، وأنا بخير".
وانتشرت شائعات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة جورج وسوف، فيما خرج الفنان السوري أكثر من مرة ليرد على هذه الشائعات.
وكان جورج وسوف قد أحيا حفلا جماهيريا، في ليالي مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، وشهد الحفل نسبة الحضور الأكبر بالمهرجان، وغاب عنه التباعد الاجتماعي الذي تفرضه الإجراءات الوقائية المتبعة من انتشار جائحة "كورونا"، ما تسبب بإقالة المدير التنفيذي للمهرجان أيمن السماوي.
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