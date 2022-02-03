جورج وسوف يرد على شائعات وفاته... فيديو

وقال جورج وسوف، خلال لقائه مع "برنامج ET بالعربي"، إنه يتمتع بصحة جيدة وتعود على الشائعات التي تلاحقه ولم ينزعج منها"، مؤكدا أنها ضريبة النجاح والشهرة.وأضاف: "أنا موجود في أربيل ولدي عمل هنا وأتمنى أن يتعب أو يزهق مروجو تلك الشائعات ويارب الجمهور يفتكرني دائما، وأنا بخير".وانتشرت شائعات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة جورج وسوف، فيما خرج الفنان السوري أكثر من مرة ليرد على هذه الشائعات.وكان جورج وسوف قد أحيا حفلا جماهيريا، في ليالي مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، وشهد الحفل نسبة الحضور الأكبر بالمهرجان، وغاب عنه التباعد الاجتماعي الذي تفرضه الإجراءات الوقائية المتبعة من انتشار جائحة "كورونا"، ما تسبب بإقالة المدير التنفيذي للمهرجان أيمن السماوي.
وانتشرت شائعات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة جورج وسوف، فيما خرج الفنان السوري أكثر من مرة ليرد على هذه الشائعات.
وكان جورج وسوف قد أحيا حفلا جماهيريا، في ليالي مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، وشهد الحفل نسبة الحضور الأكبر بالمهرجان، وغاب عنه التباعد الاجتماعي الذي تفرضه الإجراءات الوقائية المتبعة من انتشار جائحة "كورونا"، ما تسبب بإقالة المدير التنفيذي للمهرجان أيمن السماوي.