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https://arabic.sputniknews.com/20220203/حفل-زفاف-مهيب-لأحد-أمراء-السعودية-يثير-تفاعلا-كبيرا-صور-وفيديو-1057683541.html
حفل زفاف مهيب لأحد أمراء السعودية يثير تفاعلا كبيرا... صور وفيديو
حفل زفاف مهيب لأحد أمراء السعودية يثير تفاعلا كبيرا... صور وفيديو
أثار حفل زفاف أحد أمراء السعودية، مساء أمس الأربعاء، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جرى بحضور عدد من الأمراء والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T07:40+0000
2022-02-03T07:40+0000
أخبار السعودية اليوم
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واحتفل الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز، في حفل كبير، بزواج ابنه الأمير فهد بن منصور، على ابنة الأمير عبد الله بن سعود بن محمد بن عبد العزيز، في قاعة نيارة للاحتفالات بالرياض.وتداول مغردون صورا وفيديوهات للزفاف، مقدمين التهاني للعروسين.كما شهد الحفل حضور سفير دولة الإمارات لدى الرياض، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، لتهنئة الأمير فهد بن منصور بن ناصر على زواجه.وكانت مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي صور تعود لاحتفال أقامته العائلة الملكية السعودية، بمناسبة عقد قران الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، كريمة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز الوحيدة.وبحسب المعلومات المرفقة مع الصور على "تويتر" فقد تم عقد زواج الأميرة حصة على الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود. وأظهرت الصور حضور كل من الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود وأمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز وعدد من أصحاب الأمراء للاحتفال.يذكر أن الأميرة حصة هي ابنة ​الملك السعودي​ من زوجته الأميرة الراحلة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري، التي توفيت بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ71 عاما، أما الأمير فهد فقد شعل منصباً من أهم المناصب في وزارة الداخلية السعودية، وهو مستشار مكافحة الجريمة، بالمرتبة الخامسة عشرة في الوزارة.
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أخبار السعودية اليوم

حفل زفاف مهيب لأحد أمراء السعودية يثير تفاعلا كبيرا... صور وفيديو

07:40 GMT 03.02.2022
© REUTERSأمراء من العائلة المالكة بالسعودية
أمراء من العائلة المالكة بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS
تابعنا عبر
أثار حفل زفاف أحد أمراء السعودية، مساء أمس الأربعاء، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جرى بحضور عدد من الأمراء والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.
واحتفل الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز، في حفل كبير، بزواج ابنه الأمير فهد بن منصور، على ابنة الأمير عبد الله بن سعود بن محمد بن عبد العزيز، في قاعة نيارة للاحتفالات بالرياض.
وتداول مغردون صورا وفيديوهات للزفاف، مقدمين التهاني للعروسين.
كما شهد الحفل حضور سفير دولة الإمارات لدى الرياض، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، لتهنئة الأمير فهد بن منصور بن ناصر على زواجه.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي صور تعود لاحتفال أقامته العائلة الملكية السعودية، بمناسبة عقد قران الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، كريمة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز الوحيدة.
وبحسب المعلومات المرفقة مع الصور على "تويتر" فقد تم عقد زواج الأميرة حصة على الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود. وأظهرت الصور حضور كل من الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود وأمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز وعدد من أصحاب الأمراء للاحتفال.
يذكر أن الأميرة حصة هي ابنة ​الملك السعودي​ من زوجته الأميرة الراحلة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري، التي توفيت بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ71 عاما، أما الأمير فهد فقد شعل منصباً من أهم المناصب في وزارة الداخلية السعودية، وهو مستشار مكافحة الجريمة، بالمرتبة الخامسة عشرة في الوزارة.
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