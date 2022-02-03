حفل زفاف مهيب لأحد أمراء السعودية يثير تفاعلا كبيرا... صور وفيديو

واحتفل الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز، في حفل كبير، بزواج ابنه الأمير فهد بن منصور، على ابنة الأمير عبد الله بن سعود بن محمد بن عبد العزيز، في قاعة نيارة للاحتفالات بالرياض.وتداول مغردون صورا وفيديوهات للزفاف، مقدمين التهاني للعروسين.كما شهد الحفل حضور سفير دولة الإمارات لدى الرياض، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، لتهنئة الأمير فهد بن منصور بن ناصر على زواجه.وكانت مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي صور تعود لاحتفال أقامته العائلة الملكية السعودية، بمناسبة عقد قران الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، كريمة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز الوحيدة.وبحسب المعلومات المرفقة مع الصور على "تويتر" فقد تم عقد زواج الأميرة حصة على الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود. وأظهرت الصور حضور كل من الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود وأمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز وعدد من أصحاب الأمراء للاحتفال.يذكر أن الأميرة حصة هي ابنة الملك السعودي من زوجته الأميرة الراحلة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري، التي توفيت بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ71 عاما، أما الأمير فهد فقد شعل منصباً من أهم المناصب في وزارة الداخلية السعودية، وهو مستشار مكافحة الجريمة، بالمرتبة الخامسة عشرة في الوزارة.
بحضور كبير ومشرف احتفل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز بزواج نجله الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز على كريمة الأمير عبدالله بن سعود بن محمد آل سعود وسط حضور كبير من الامراء وعموم المجتمع .. pic.twitter.com/k8fSRdqCHK
سعدت البارحة بحضور حفل زواج الأمير فهد ابن الصديق الوفي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز ٠٠كان مناسبة التقيت فيها بكثير من الزملاء الذين لم أرهم منذ سنوات ٠٠أتمنى للعروسين السعادة والتوفيق وشكرا لسمو الأمير منصور على الدعوة الكريمة٠٠وأدام الله المودة والمحبة في ذاته pic.twitter.com/iTknFkKDLN
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي صور تعود لاحتفال أقامته العائلة الملكية السعودية، بمناسبة عقد قران الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، كريمة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز الوحيدة.
وبحسب المعلومات المرفقة مع الصور على "تويتر" فقد تم عقد زواج الأميرة حصة على الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود. وأظهرت الصور حضور كل من الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود وأمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز وعدد من أصحاب الأمراء للاحتفال.
يذكر أن الأميرة حصة هي ابنة الملك السعودي من زوجته الأميرة الراحلة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري، التي توفيت بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ71 عاما، أما الأمير فهد فقد شعل منصباً من أهم المناصب في وزارة الداخلية السعودية، وهو مستشار مكافحة الجريمة، بالمرتبة الخامسة عشرة في الوزارة.