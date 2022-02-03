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https://arabic.sputniknews.com/20220203/خبيرة-تغذية-تنصح-بهذا-المشروب-لمواجهة-برد-الشتاء-1057882351.html
خبيرة تغذية تنصح بهذا المشروب لمواجهة برد الشتاء
خبيرة تغذية تنصح بهذا المشروب لمواجهة برد الشتاء
خلال طقس الشتاء البارد، يبحث الأشخاص عن وسيلة فعالة لتدفئة أجسامهم ومحيطهم. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T20:04+0000
2022-02-03T20:04+0000
شاي
تغذية
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وفي الوقت الذي قد يلجأ فيه البعض لتحقيق هذا الهدف من خلال ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، يجد آخرون بغتيهم في بعض المأكولات لتزويد الجسم بالطاقة والحرارة.وانطلاقا من هذا الهدف نصحت اختصاصية التغذية، نورهان ناصر، بتناول الشاي الأسود لمواجهة برد الشتاء القارس، لافتة إلى أنه واحد من أشهر المشروبات وأكثرها انتشارا في عالمنا العربي.وقالت إن الشاي الأسود غني بمادة البوليفينول المضادة للأكسدة التي قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بحسب صحيفة "النهار".وأوضحت أن هذا النوع من الشاي يحتوي أيضا على مركبات الفلافونويد المفيدة لصحة القلب.وأشارت إلى أن بعض الدراسات خلصت إلى أن شرب الشاي الأسود بانتظام قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وقالت إن الشاي الأسود يمكن أن يحسن التركيز لاحتوائه على الكافيين والحمض الأميني "L-theanine".
https://arabic.sputniknews.com/20220201/خبيرة-تغذية-روسية-تتحدث-عن-فوائد-التفاح-وتحدد-الكمية-اليومية-المسموح-بتناولها-1057558831.html
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شاي, تغذية

خبيرة تغذية تنصح بهذا المشروب لمواجهة برد الشتاء

20:04 GMT 03.02.2022
© AFP 2021 / Tony Karumbaالشاي
الشاي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AFP 2021 / Tony Karumba
تابعنا عبر
خلال طقس الشتاء البارد، يبحث الأشخاص عن وسيلة فعالة لتدفئة أجسامهم ومحيطهم.
وفي الوقت الذي قد يلجأ فيه البعض لتحقيق هذا الهدف من خلال ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، يجد آخرون بغتيهم في بعض المأكولات لتزويد الجسم بالطاقة والحرارة.
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وانطلاقا من هذا الهدف نصحت اختصاصية التغذية، نورهان ناصر، بتناول الشاي الأسود لمواجهة برد الشتاء القارس، لافتة إلى أنه واحد من أشهر المشروبات وأكثرها انتشارا في عالمنا العربي.
وقالت إن الشاي الأسود غني بمادة البوليفينول المضادة للأكسدة التي قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بحسب صحيفة "النهار".
وأوضحت أن هذا النوع من الشاي يحتوي أيضا على مركبات الفلافونويد المفيدة لصحة القلب.
وأشارت إلى أن بعض الدراسات خلصت إلى أن شرب الشاي الأسود بانتظام قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقالت إن الشاي الأسود يمكن أن يحسن التركيز لاحتوائه على الكافيين والحمض الأميني "L-theanine".
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