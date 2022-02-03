خبيرة تغذية تنصح بهذا المشروب لمواجهة برد الشتاء

وفي الوقت الذي قد يلجأ فيه البعض لتحقيق هذا الهدف من خلال ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، يجد آخرون بغتيهم في بعض المأكولات لتزويد الجسم بالطاقة والحرارة.وانطلاقا من هذا الهدف نصحت اختصاصية التغذية، نورهان ناصر، بتناول الشاي الأسود لمواجهة برد الشتاء القارس، لافتة إلى أنه واحد من أشهر المشروبات وأكثرها انتشارا في عالمنا العربي.وقالت إن الشاي الأسود غني بمادة البوليفينول المضادة للأكسدة التي قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بحسب صحيفة "النهار".وأوضحت أن هذا النوع من الشاي يحتوي أيضا على مركبات الفلافونويد المفيدة لصحة القلب.وأشارت إلى أن بعض الدراسات خلصت إلى أن شرب الشاي الأسود بانتظام قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وقالت إن الشاي الأسود يمكن أن يحسن التركيز لاحتوائه على الكافيين والحمض الأميني "L-theanine".