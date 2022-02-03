خبير: "بريطانيا تقوم بدور عسكري كبير ضد روسيا"

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنّ بلاده ستعرض على حلف شمال الأطلسي نشر قوّات وأسلحة وسفن حربيّة وطائرات مقاتلة في أوروبا، في إطار عمليّة انتشار عسكري "كبيرة"، ردًا على تصاعد القلق على الحدود الأوكرانية الروسية، مضيفًا، أن المملكة المتحدة تقف بشكل صريح مع سيادة وسلامة أوكرانيا.عن الدور العسكري البريطاني من التصعيد العسكري ضد روسيا من قبل حلف شمال الأطلسي، قال الخبير في العلاقات الدولية أيمن سمير لـ "شؤون عسكرية":قائد في الحشد الشعبي: الشعب العراقي وقواته الأمنية البطلة سيطردون الإرهابنفذت القوات العراقية المسلحة بقيادة الجيش وقطاعات الحشد الشعبي عملية عسكرية واسعة في شرق دجلة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، حيث تمت العملية العسكرية بقيادة قائد عمليات صلاح الدين ونائب قائد عمليات كركوك وشرق دجلة واللواء التاسع واللواء الثامن والثمانين للحشد الشعبي وكانت الحصيلة الأولية لهذه العملية مقتل خمسة من عناصر التنظيم الإرهابي، وعن هذه العملية النوعية قال آمر اللواء الثامن والثمانين للحشد الشعبي ونس الجبارة لشؤون عسكرية:شيماء ثامر – محمد جمعة...التفاصيل في الملف الصوتي...
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية"عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": قلق بريطاني من الوضع على الحدود الأوكرانية الروسية، هجوم صاروخي على أبوظبي بالتزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات، هجوم صاروخي على محيط العاصمة السورية دمشق، وزير الدفاع العراقي يكشف عن خطوط مهمة حول مستهدفي مطار بغداد الدولي، غواصة روسية تلقب بـ "قاتلة المدن".
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنّ بلاده ستعرض على حلف شمال الأطلسي نشر قوّات وأسلحة وسفن حربيّة وطائرات مقاتلة في أوروبا، في إطار عمليّة انتشار عسكري "كبيرة"، ردًا على تصاعد القلق على الحدود الأوكرانية الروسية، مضيفًا، أن المملكة المتحدة تقف بشكل صريح مع سيادة وسلامة أوكرانيا.
عن الدور العسكري البريطاني من التصعيد العسكري ضد روسيا من قبل حلف شمال الأطلسي، قال الخبير في العلاقات الدولية أيمن سمير لـ "شؤون عسكرية":
"في تقديري، إن المملكة المتحدة تقوم بدور عسكري كبير ضد روسيا سواء من خلال المناورات المشتركة والتحالفات الجديدة أو حتى إرسال بريطانية قوات جديدة إلى أوروبا أو الجناح الشرقي من حلف الناتو".
قائد في الحشد الشعبي: الشعب العراقي وقواته الأمنية البطلة سيطردون الإرهاب
نفذت القوات العراقية المسلحة بقيادة الجيش وقطاعات الحشد الشعبي عملية عسكرية واسعة في شرق دجلة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، حيث تمت العملية العسكرية بقيادة قائد عمليات صلاح الدين ونائب قائد عمليات كركوك وشرق دجلة واللواء التاسع واللواء الثامن والثمانين للحشد الشعبي وكانت الحصيلة الأولية لهذه العملية مقتل خمسة من عناصر التنظيم الإرهابي، وعن هذه العملية النوعية قال آمر اللواء الثامن والثمانين للحشد الشعبي ونس الجبارة لشؤون عسكرية:
إن "التوجيهات التي صدرت بالفترة الأخيرة بضرورة أن يكون التنسيق مضاعف بين القوات العراقية والحشد الشعبي بالإضافة إلى توحيد المعلومات بين الوكالات الإستخباراتية والأمنية، والتنسيق لتنفيذ عمليات مشتركة على الأرض بإشراك جميع القطعات العسكرية وصنوف الحشد الشعبي، كل ذلك أثمر عنه قتل العديد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وكذلك إلقاء القبض على مجاميع كبيرة منهم".