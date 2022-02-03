تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220203/خبير-بريطانيا-تقوم-بدور-عسكري-كبير-ضد-روسيا-1057832469.html
خبير: "بريطانيا تقوم بدور عسكري كبير ضد روسيا"
خبير: "بريطانيا تقوم بدور عسكري كبير ضد روسيا"
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية"عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": قلق بريطاني من الوضع على الحدود الأوكرانية الروسية، هجوم صاروخي على أبوظبي بالتزامن مع زيارة الرئيس... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T10:14+0000
2022-02-03T10:14+0000
راديو
شؤون عسكرية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057831716_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_79eabaed612e7e5a488bb7bf8ac32f3b.png
خبير: "بريطانيا تقوم بدور عسكري كبير ضد روسيا"
خبير: "بريطانيا تقوم بدور عسكري كبير ضد روسيا"
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنّ بلاده ستعرض على حلف شمال الأطلسي نشر قوّات وأسلحة وسفن حربيّة وطائرات مقاتلة في أوروبا، في إطار عمليّة انتشار عسكري "كبيرة"، ردًا على تصاعد القلق على الحدود الأوكرانية الروسية، مضيفًا، أن المملكة المتحدة تقف بشكل صريح مع سيادة وسلامة أوكرانيا.عن الدور العسكري البريطاني من التصعيد العسكري ضد روسيا من قبل حلف شمال الأطلسي، قال الخبير في العلاقات الدولية أيمن سمير لـ "شؤون عسكرية":قائد في الحشد الشعبي: الشعب العراقي وقواته الأمنية البطلة سيطردون الإرهابنفذت القوات العراقية المسلحة بقيادة الجيش وقطاعات الحشد الشعبي عملية عسكرية واسعة في شرق دجلة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، حيث تمت العملية العسكرية بقيادة قائد عمليات صلاح الدين ونائب قائد عمليات كركوك وشرق دجلة واللواء التاسع واللواء الثامن والثمانين للحشد الشعبي وكانت الحصيلة الأولية لهذه العملية مقتل خمسة من عناصر التنظيم الإرهابي، وعن هذه العملية النوعية قال آمر اللواء الثامن والثمانين للحشد الشعبي ونس الجبارة لشؤون عسكرية:شيماء ثامر – محمد جمعة...التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057831716_251:0:1184:700_1920x0_80_0_0_5b64307377314182e503a14fdd712697.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, شؤون عسكرية, аудио

خبير: "بريطانيا تقوم بدور عسكري كبير ضد روسيا"

10:14 GMT 03.02.2022
خبير: "بريطانيا تقوم بدور عسكري كبير ضد روسيا"
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
شيماء ثامر
كل المواضيع
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية"عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": قلق بريطاني من الوضع على الحدود الأوكرانية الروسية، هجوم صاروخي على أبوظبي بالتزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات، هجوم صاروخي على محيط العاصمة السورية دمشق، وزير الدفاع العراقي يكشف عن خطوط مهمة حول مستهدفي مطار بغداد الدولي، غواصة روسية تلقب بـ "قاتلة المدن".
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنّ بلاده ستعرض على حلف شمال الأطلسي نشر قوّات وأسلحة وسفن حربيّة وطائرات مقاتلة في أوروبا، في إطار عمليّة انتشار عسكري "كبيرة"، ردًا على تصاعد القلق على الحدود الأوكرانية الروسية، مضيفًا، أن المملكة المتحدة تقف بشكل صريح مع سيادة وسلامة أوكرانيا.
عن الدور العسكري البريطاني من التصعيد العسكري ضد روسيا من قبل حلف شمال الأطلسي، قال الخبير في العلاقات الدولية أيمن سمير لـ "شؤون عسكرية":
"في تقديري، إن المملكة المتحدة تقوم بدور عسكري كبير ضد روسيا سواء من خلال المناورات المشتركة والتحالفات الجديدة أو حتى إرسال بريطانية قوات جديدة إلى أوروبا أو الجناح الشرقي من حلف الناتو".

قائد في الحشد الشعبي: الشعب العراقي وقواته الأمنية البطلة سيطردون الإرهاب

نفذت القوات العراقية المسلحة بقيادة الجيش وقطاعات الحشد الشعبي عملية عسكرية واسعة في شرق دجلة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، حيث تمت العملية العسكرية بقيادة قائد عمليات صلاح الدين ونائب قائد عمليات كركوك وشرق دجلة واللواء التاسع واللواء الثامن والثمانين للحشد الشعبي وكانت الحصيلة الأولية لهذه العملية مقتل خمسة من عناصر التنظيم الإرهابي، وعن هذه العملية النوعية قال آمر اللواء الثامن والثمانين للحشد الشعبي ونس الجبارة لشؤون عسكرية:
إن "التوجيهات التي صدرت بالفترة الأخيرة بضرورة أن يكون التنسيق مضاعف بين القوات العراقية والحشد الشعبي بالإضافة إلى توحيد المعلومات بين الوكالات الإستخباراتية والأمنية، والتنسيق لتنفيذ عمليات مشتركة على الأرض بإشراك جميع القطعات العسكرية وصنوف الحشد الشعبي، كل ذلك أثمر عنه قتل العديد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وكذلك إلقاء القبض على مجاميع كبيرة منهم".
شيماء ثامر – محمد جمعة...
التفاصيل في الملف الصوتي...
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية