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خبير تغذية يحذر من تناول الكاكاو بالحليب
خبير تغذية يحذر من تناول الكاكاو بالحليب
حذر خبير التغذية المصري الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، من شرب الكاكاو بالحليب. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T09:39+0000
2022-02-03T09:39+0000
مجتمع
الصحة
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الدكتور مجدي نزيه أن شرب الكاكاو مع الحليب يعوق الجسم عن امتصاص الكالسيوم الموجود في الحليب.وقال الخبير إن هناك أغذية باعثة على السعادة، مثل الذرة المشوي، والمخبوزات أو الحلوى المصنوعة من دقيق الذرة، والموز بالحليب وكذلك الكاكاو لكن دون حليب.في سياق متصل، دعا الدكتور نزيه إلى تناول وجبة تحتوي على نشويات وبروتينات وسلطة خضراء تضم 5 أصناف "خماسية الألوان"، مشددا على ضرورة تناول الفواكه في موسمها؛ مؤكدًا أن فائدة كل فاكهة تكون في وقتها فقط، واختيار حجمها المناسب.وسلط نزيه الضوء على دور الأغذية المضادة للتجلطات مثل الثوم والكركم والشطة والمياه، حيث تقي من التجلطات التي تصيب البعض بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وفي دراسة سابقة، وجد باحثون في كوريا الجنوبية أن البالغين الأصحاء الذين يتناولون ثلاثين غرامًا من الشوكولاتة الداكنة يوميًا يكونون أكثر سعادة بنسبة 85% من البالغين الأصحاء الذين يأكلون الشوكلاتة بكميات أقل من الكاكاو أو لا يأكلونها أبدا.أظهر تحليل البراز للمشاركين في الدراسة أن التحسن في الحالة المزاجية كان مرتبطًا بالتغيرات في البكتيريا المعوية نتيجة لتناول الشوكولاتة.
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مجتمع, الصحة

خبير تغذية يحذر من تناول الكاكاو بالحليب

09:39 GMT 03.02.2022
CC0 / Pixabay / كاكاو
كاكاو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
CC0 / Pixabay /
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حذر خبير التغذية المصري الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، من شرب الكاكاو بالحليب.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الدكتور مجدي نزيه أن شرب الكاكاو مع الحليب يعوق الجسم عن امتصاص الكالسيوم الموجود في الحليب.
وقال الخبير إن هناك أغذية باعثة على السعادة، مثل الذرة المشوي، والمخبوزات أو الحلوى المصنوعة من دقيق الذرة، والموز بالحليب وكذلك الكاكاو لكن دون حليب.
في سياق متصل، دعا الدكتور نزيه إلى تناول وجبة تحتوي على نشويات وبروتينات وسلطة خضراء تضم 5 أصناف "خماسية الألوان"، مشددا على ضرورة تناول الفواكه في موسمها؛ مؤكدًا أن فائدة كل فاكهة تكون في وقتها فقط، واختيار حجمها المناسب.
وسلط نزيه الضوء على دور الأغذية المضادة للتجلطات مثل الثوم والكركم والشطة والمياه، حيث تقي من التجلطات التي تصيب البعض بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وفي دراسة سابقة، وجد باحثون في كوريا الجنوبية أن البالغين الأصحاء الذين يتناولون ثلاثين غرامًا من الشوكولاتة الداكنة يوميًا يكونون أكثر سعادة بنسبة 85% من البالغين الأصحاء الذين يأكلون الشوكلاتة بكميات أقل من الكاكاو أو لا يأكلونها أبدا.
أظهر تحليل البراز للمشاركين في الدراسة أن التحسن في الحالة المزاجية كان مرتبطًا بالتغيرات في البكتيريا المعوية نتيجة لتناول الشوكولاتة.
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