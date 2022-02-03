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https://arabic.sputniknews.com/20220203/داعش-يستخدم-المضادات-الأرضية-لمنع-الجيش-الأمريكي-من-سحب-جرحاه-بريف-إدلب-1057680255.html
"داعش" يستخدم المضادات الأرضية لمنع الجيش الأمريكي من سحب جرحاه بريف إدلب
"داعش" يستخدم المضادات الأرضية لمنع الجيش الأمريكي من سحب جرحاه بريف إدلب
للساعة الثانية على التوالي، ما زالت الاشتباكات العنيفة مستمرة بين قوة من جنود النخبة في الجيش الأمريكي نفذت إنزالا في منطقة (المخيمات الإنسانية)، وبين مسلحين... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T01:01+0000
2022-02-03T01:03+0000
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار سوريا اليوم
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وقالت مصادر "سبوتنيك" في ريف إدلب إن رقعة الاشتباكات بين الجنود الأمريكيين ومسلحي تنظيم "داعش"، توسعت خلال الساعة الأخيرة لتمتد من (أطمة) جنوبا باتجاه منطقة تجمع مخيمات الكرامة (الإنسانية) في منطقة (دير البلوط) الملاصقة للحدود التركية.وحصلت "سبوتنيك" على مقطع يوثق جانبا من الاشتباكات المستمرة في المنطقة.وأشارت المصادر إلى أن مسلحي "داعش" بدؤوا باستخدام المضادات الأرضية لاستهداف المروحيات الأمريكية التي تحلق في أجواء المنطقة في محاولة منها لإجلاء جنود من الجيش الأمريكي أصيبوا خلال الاشتباكات.وتعتبر منطقة (مخيمات الكرامة) الإنسانية منطقة نفوذ لمسلحي "داعش" ممن ممن فروا من مناطق الرقة ودير الزور وريف حماة الشرقي، ولجوؤا إليها بالتنسيق مع قياديين في تنظيم (حراس الدين).ويعد تجمع (مخيمات الكرامة) ثاني أكبر تجمع على الحدود التركية شمال سوريا، وهو أحد الأهداف الرئيسية وراء إصرار منظمات الأمم المتحدة لإبقاء آلية توصيل المساعدات عبر الحدود السورية التركية، دون التنسيق مع حكومة دمشق.وفي الأثناء، قام مسلحو (هيئة تحرير الشام) الواجهة الحالية لتنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي، باستقدام تعزيزات عسكرية إلى محيط محور الاشتباكات في (دير البلوط_ أطمة) وأغلقو عددا من الطرق الفرعية، تزامنا مع قيام الجيش التركي باستنفار مدرعاته وعناصره على الحدود مع سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20210919/الجيش-الأمريكي-ينقل-دفعة-من-إرهابيي-داعش-من-سجون-قسد-إلى-قاعدته-شرقي-سوريا-1050196396.html
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تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم

"داعش" يستخدم المضادات الأرضية لمنع الجيش الأمريكي من سحب جرحاه بريف إدلب

01:01 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 01:03 GMT 03.02.2022)
© REUTERS / Courtesy Zoe Garbarino/U.S. Army قوات الجيش الأمريكية في جولة تفقدية في منبج، سوريا 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
 قوات الجيش الأمريكية في جولة تفقدية في منبج، سوريا 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / Courtesy Zoe Garbarino/U.S. Army
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للساعة الثانية على التوالي، ما زالت الاشتباكات العنيفة مستمرة بين قوة من جنود النخبة في الجيش الأمريكي نفذت إنزالا في منطقة (المخيمات الإنسانية)، وبين مسلحين يسيطرون على منطقة (أطمة) على الحدود السورية التركية بريف إدلب الشمالي.
وقالت مصادر "سبوتنيك" في ريف إدلب إن رقعة الاشتباكات بين الجنود الأمريكيين ومسلحي تنظيم "داعش"، توسعت خلال الساعة الأخيرة لتمتد من (أطمة) جنوبا باتجاه منطقة تجمع مخيمات الكرامة (الإنسانية) في منطقة (دير البلوط) الملاصقة للحدود التركية.
وحصلت "سبوتنيك" على مقطع يوثق جانبا من الاشتباكات المستمرة في المنطقة.
قوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في اربيل، العراق 21 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2021
الجيش الأمريكي ينقل دفعة من إرهابيي "داعش" من سجون "قسد" إلى قاعدته شرقي سوريا
19 سبتمبر 2021, 18:26 GMT
وأشارت المصادر إلى أن مسلحي "داعش" بدؤوا باستخدام المضادات الأرضية لاستهداف المروحيات الأمريكية التي تحلق في أجواء المنطقة في محاولة منها لإجلاء جنود من الجيش الأمريكي أصيبوا خلال الاشتباكات.
وتعتبر منطقة (مخيمات الكرامة) الإنسانية منطقة نفوذ لمسلحي "داعش" ممن ممن فروا من مناطق الرقة ودير الزور وريف حماة الشرقي، ولجوؤا إليها بالتنسيق مع قياديين في تنظيم (حراس الدين).
ويعد تجمع (مخيمات الكرامة) ثاني أكبر تجمع على الحدود التركية شمال سوريا، وهو أحد الأهداف الرئيسية وراء إصرار منظمات الأمم المتحدة لإبقاء آلية توصيل المساعدات عبر الحدود السورية التركية، دون التنسيق مع حكومة دمشق.
وفي الأثناء، قام مسلحو (هيئة تحرير الشام) الواجهة الحالية لتنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي، باستقدام تعزيزات عسكرية إلى محيط محور الاشتباكات في (دير البلوط_ أطمة) وأغلقو عددا من الطرق الفرعية، تزامنا مع قيام الجيش التركي باستنفار مدرعاته وعناصره على الحدود مع سوريا.
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