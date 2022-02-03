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https://arabic.sputniknews.com/20220203/دونيتسك-كييف-تنشر-120-ألفا-من-قواتها-العسكرية-على-الحدود-مع-دونباس-1057681533.html
دونيتسك: كييف تنشر 120 ألفا من قواتها العسكرية على الحدود مع دونباس
دونيتسك: كييف تنشر 120 ألفا من قواتها العسكرية على الحدود مع دونباس
أعلنت وزارة الخارجية لجمهورية دونيتسك (المعلنة من طرف واحد)، صباح اليوم الخميس، أن أوكرانيا قامت بنشر نحو 120 ألفا من قواتها العسكرية على الحدود مع دونباس. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T06:07+0000
2022-02-03T06:07+0000
العالم
رصد عسكري
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وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية في دونيتسك، ناتاليا نيكونوروفا، التي قالت إنه بحسب المعطيات العسكرية والإستخباراتية قامت كييف بنشر نحو 120 ألفا من قواتها العسكرية على الحدود مع دونباس".وأضافت نيكونوروفا أن كييف قامت بنقل جزء كبير من قواتها العسكرية إلى منطقة النزاع تحسبا للمواجهة مع موسكو، بالإضافة إلى وجود عسكري غربي متمثل بضباط من دول غربية تقوم بالتسيق مع كييف.أكدت وزيرة الخارجية بجمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد)، ناتاليا نيكونوروفا، أن الإمدادات العسكرية الأخيرة التي وصلت إلى أوكرانيا، تشجع السلطات في كييف لشن هجوم واسع على دونباس.وقالت لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "استنتاج واضح: توريد أي أسلحة (إلى كييف من الدول الغربية) يؤدي إلى قصف جديد على دونباس".
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العالم, رصد عسكري

دونيتسك: كييف تنشر 120 ألفا من قواتها العسكرية على الحدود مع دونباس

06:07 GMT 03.02.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورعنصر من قوات الحماية الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية
عنصر من قوات الحماية الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
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أعلنت وزارة الخارجية لجمهورية دونيتسك (المعلنة من طرف واحد)، صباح اليوم الخميس، أن أوكرانيا قامت بنشر نحو 120 ألفا من قواتها العسكرية على الحدود مع دونباس.
وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية في دونيتسك، ناتاليا نيكونوروفا، التي قالت إنه بحسب المعطيات العسكرية والإستخباراتية قامت كييف بنشر نحو 120 ألفا من قواتها العسكرية على الحدود مع دونباس".
وأضافت نيكونوروفا أن كييف قامت بنقل جزء كبير من قواتها العسكرية إلى منطقة النزاع تحسبا للمواجهة مع موسكو، بالإضافة إلى وجود عسكري غربي متمثل بضباط من دول غربية تقوم بالتسيق مع كييف.
أكدت وزيرة الخارجية بجمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد)، ناتاليا نيكونوروفا، أن الإمدادات العسكرية الأخيرة التي وصلت إلى أوكرانيا، تشجع السلطات في كييف لشن هجوم واسع على دونباس.
وقالت لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "استنتاج واضح: توريد أي أسلحة (إلى كييف من الدول الغربية) يؤدي إلى قصف جديد على دونباس".
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