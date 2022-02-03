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https://arabic.sputniknews.com/20220203/دونيتسك-لم-نتلق-عرضا-رسميا-من-تركيا-لإجراء-محادثات-بشأن-دونباس-في-إسطنبول-1057683003.html
دونيتسك: لم نتلق عرضا رسميا من تركيا لإجراء محادثات بشأن دونباس في إسطنبول
دونيتسك: لم نتلق عرضا رسميا من تركيا لإجراء محادثات بشأن دونباس في إسطنبول
أكدت وزيرة الخارجية بجمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، اليوم الخميس، أن الجمهورية لم تتلق مقترحات رسمية من تركيا لعقد اجتماعا بشأن دونباس في... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T07:18+0000
2022-02-03T07:18+0000
العالم
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وقالت نيكونوروفا لوكالة "سبوتنيك": "حتى الآن، لم ترد أي مقترحات رسمية من تركيا للجمهورية وهذه المعلومات أشار إليها منسق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والوسيط في حل الصراع، السفير ميكو كينونين".وأضافت أنه "من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية عقد اجتماع لمجموعة مينسك في إسطنبول. علاوة على ذلك، كنا راضين جدا عن اتفاقيات مينسك. وكان ذلك مناسبا للجانب الأوكراني، إضافة أن بيلاروسيا لم تتدخل في مسار المفاوضات، فقد وفرت حصريا منبرا للمفاوضات".وعرضت تركيا جهود الوساطة لتخفيف التوترات العسكرية المتصاعدة حول أوكرانيا، واقترحت عقد اجتماع لمجموعة مينسك الخاصة بشأن التسوية الأوكرانية في إسطنبول بمشاركة ممثلين عن روسيا والحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وكان الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، أعلن في وقت سابق، استعداد بلاده لأن تكون وسيطاً بين روسيا وأوكرانيا، داعياً للسلام في المنطقة.
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دونيتسك: لم نتلق عرضا رسميا من تركيا لإجراء محادثات بشأن دونباس في إسطنبول

07:18 GMT 03.02.2022
© Sputnik . Sergey Averinآلية عسكية مدمرة في بلدة ديبالتسيفو
آلية عسكية مدمرة في بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أكدت وزيرة الخارجية بجمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، اليوم الخميس، أن الجمهورية لم تتلق مقترحات رسمية من تركيا لعقد اجتماعا بشأن دونباس في إسطنبول.
وقالت نيكونوروفا لوكالة "سبوتنيك": "حتى الآن، لم ترد أي مقترحات رسمية من تركيا للجمهورية وهذه المعلومات أشار إليها منسق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والوسيط في حل الصراع، السفير ميكو كينونين".

وأضافت أنه "من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية عقد اجتماع لمجموعة مينسك في إسطنبول. علاوة على ذلك، كنا راضين جدا عن اتفاقيات مينسك. وكان ذلك مناسبا للجانب الأوكراني، إضافة أن بيلاروسيا لم تتدخل في مسار المفاوضات، فقد وفرت حصريا منبرا للمفاوضات".

وعرضت تركيا جهود الوساطة لتخفيف التوترات العسكرية المتصاعدة حول أوكرانيا، واقترحت عقد اجتماع لمجموعة مينسك الخاصة بشأن التسوية الأوكرانية في إسطنبول بمشاركة ممثلين عن روسيا والحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، أعلن في وقت سابق، استعداد بلاده لأن تكون وسيطاً بين روسيا وأوكرانيا، داعياً للسلام في المنطقة.
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