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https://arabic.sputniknews.com/20220203/رئيس-التجمع-الأوروبي-للأساقفة-الكاثوليك-يدعو-الكنيسة-إلى-الانفتاح-على-المثليين-1057875120.html
رئيس التجمع الأوروبي للأساقفة الكاثوليك يدعو الكنيسة إلى الانفتاح على المثليين
رئيس التجمع الأوروبي للأساقفة الكاثوليك يدعو الكنيسة إلى الانفتاح على المثليين
دعا كاردينال ليبرالي بارز يقود هيئة تمثل الأساقفة الأوروبيين إلى "مراجعة جوهرية" في التعاليم الكاثوليكية حول المثلية الجنسية، مؤكدا أنه من الخطأ فصل العاملين... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T17:01+0000
2022-02-03T17:01+0000
حقوق المثليين
الكنيسة الكاثوليكية
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وحسب رويترز كانت تصريحات الكاردينال لوكسمبورغ جان كلود هوليريتش لوكالة الأنباء الكاثوليكية الألمانية، من بين أكثر التصريحات مباشرة، يطلقها زعيم روماني كاثوليكي لتغيير التدريس في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الكنيسة اليوم.هوليريش هو رئيس التجمع الأوروبي لمؤتمرات الأساقفة الكاثوليك، المعروف باسم كوميسي.وفي جزء آخر قال هوليريش: "أعتقد أن الوقت قد حان لإجراء مراجعة جوهرية للعقيدة".وأكد: "أنهم يعرفون أن لديهم منزلا في الكنيسة، معنا (أبرشية لوكسمبورغ) لم يتم فصل أي شخص لأنه من المثليين".وقال هوليريش، الذي لم يشرح بالتفصيل ما هي جوانب التعليم التي شعر أنها بحاجة إلى مراجعة: "أعتقد أيضًا أننا نفكر في المستقبل فيما يتعلق بالعقيدة. والطريقة التي عبر بها البابا عن نفسه في الماضي يمكن أن تؤدي إلى تغيير في العقيدة".ومعلوم أن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، تدرس أن الانجذاب إلى نفس الجنس ليس خطيئة، لكن الأفعال المثلية هي كذلك.قال فرانسيس إنه بينما لا تستطيع الكنيسة قبول زواج المثليين، يمكنها دعم قوانين الاتحاد المدني التي تهدف إلى منح الشركاء المثليين حقوقًا مشتركة في مجالات المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية والميراث.في ديسمبر/ كانون الأول، أثار قسم بالفاتيكان غضبًا محافظًا عندما اعتذر عن "التسبب في ألم لمجتمع المثليين بأكمله" عن طريق إزالة رابط من موقعه على الإنترنت يؤدي إلى مواد مرجعية من مجموعة كاثوليكية للدفاع عن حقوق المثليين استعدادًا لاجتماع الفاتيكان في عام 2023، وقد أعيد نشرها لاحقًا.
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حقوق المثليين, الكنيسة الكاثوليكية

رئيس التجمع الأوروبي للأساقفة الكاثوليك يدعو الكنيسة إلى الانفتاح على المثليين

17:01 GMT 03.02.2022
© Depositphotos / Mazzzurمسيرة فخر المثليين
مسيرة فخر المثليين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Depositphotos / Mazzzur
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دعا كاردينال ليبرالي بارز يقود هيئة تمثل الأساقفة الأوروبيين إلى "مراجعة جوهرية" في التعاليم الكاثوليكية حول المثلية الجنسية، مؤكدا أنه من الخطأ فصل العاملين في الكنيسة لكونهم مثليين.
وحسب رويترز كانت تصريحات الكاردينال لوكسمبورغ جان كلود هوليريتش لوكالة الأنباء الكاثوليكية الألمانية، من بين أكثر التصريحات مباشرة، يطلقها زعيم روماني كاثوليكي لتغيير التدريس في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الكنيسة اليوم.
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هوليريش هو رئيس التجمع الأوروبي لمؤتمرات الأساقفة الكاثوليك، المعروف باسم كوميسي.
وحينما سُئل هوليريش عن تقييمه لحملة شارك فيها حوالي 125 موظفًا في الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا، بما في ذلك بعض القساوسة، على أنهم "إل بي جي تي كيو" وحول تعاليم الكنيسة حول المثلية الجنسية، قال: "أعتقد أن الأساس الاجتماعي-العلمي لهذا التدريس لم يعد صحيحًا".
وفي جزء آخر قال هوليريش: "أعتقد أن الوقت قد حان لإجراء مراجعة جوهرية للعقيدة".
وقال هوليريش أيضًا إن موظفي الكنيسة المثليين يجب ألا يفقدوا وظائفهم، وهو ما حدث في بعض البلدان، ولا سيما الولايات المتحدة.
وأكد: "أنهم يعرفون أن لديهم منزلا في الكنيسة، معنا (أبرشية لوكسمبورغ) لم يتم فصل أي شخص لأنه من المثليين".
وقال هوليريش، الذي لم يشرح بالتفصيل ما هي جوانب التعليم التي شعر أنها بحاجة إلى مراجعة: "أعتقد أيضًا أننا نفكر في المستقبل فيما يتعلق بالعقيدة. والطريقة التي عبر بها البابا عن نفسه في الماضي يمكن أن تؤدي إلى تغيير في العقيدة".
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ومعلوم أن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، تدرس أن الانجذاب إلى نفس الجنس ليس خطيئة، لكن الأفعال المثلية هي كذلك.
تعد المثلية الجنسية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الكنيسة التي يبلغ عدد أعضائها 1.3 مليار عضو، حيث يتهم المحافظون البابا فرنسيس بإعطاء إشارات مختلطة وإرباك المؤمنين.
قال فرانسيس إنه بينما لا تستطيع الكنيسة قبول زواج المثليين، يمكنها دعم قوانين الاتحاد المدني التي تهدف إلى منح الشركاء المثليين حقوقًا مشتركة في مجالات المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية والميراث.
وقد أرسل مذكرات تقدير للقساوسة والراهبات الذين يخدمون المثليين الكاثوليك وقال إن آباء الأطفال المثليين يجب ألا يدينهم أبدًا، لكنه قال إن القساوسة لا يمكنهم مباركة الأزواج من نفس الجنس.
في ديسمبر/ كانون الأول، أثار قسم بالفاتيكان غضبًا محافظًا عندما اعتذر عن "التسبب في ألم لمجتمع المثليين بأكمله" عن طريق إزالة رابط من موقعه على الإنترنت يؤدي إلى مواد مرجعية من مجموعة كاثوليكية للدفاع عن حقوق المثليين استعدادًا لاجتماع الفاتيكان في عام 2023، وقد أعيد نشرها لاحقًا.
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