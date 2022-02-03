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رائد فضاء روسي يرصد مشهدا ساحرا من السماء للجزائر... صور
رائد فضاء روسي يرصد مشهدا ساحرا من السماء للجزائر... صور
شارك رائد فضاء روسي مشهدا غريبا وساحرا لصورة التقطت من الفضاء وتحديدا من أعلى الصحراء الجزائرية مقدما عدة معلومات مهمة تشرح طبيعة المشهد. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
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2022-02-03T12:01+0000
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العالم العربي
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ونشر رائد الفضاء الروسي سيرغي ريازانسكي، على صفحته الشخصية في "فيسبوك" مشهدا جميلا التقط من أعلى الصحراء الجزائرية.وقال ريازانسكي، معقبا على المشهد الساحر الذي ظهر في الصورة: "الجزائر أكبر دولة في القارة الأفريقية، تشكل الصحراء الكبرى 80% من مساحتها".وتابع رائد الفضاء موضحا: "تمتلك الجزائر أطول خط ساحلي بين دول المغرب العربي، بطول يصل إلى 988 كيلومترا".ونوه ريازانسكي إلى أن الجزائر بلد فريد من نوعه من حيث خصائصه المناخية وطبيعته، حيث يضم صحراء وجبالا وبحيرات وبحرا وغابات مختلفة، مشيرا إلى أن الحرارة قد تصل في الصيف إلى حوالي 50 درجة، في حين أنه في الشتاء تتساقط الثلوج.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/علماء-يكتشفون-هدية-لمرة-واحدة-بعد-قطع-نيزك-مريخي-صور-وفيديو--1057677340.html
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رائد فضاء روسي يرصد مشهدا ساحرا من السماء للجزائر... صور

11:59 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 12:01 GMT 03.02.2022)
© Photo / pixabay/raandreeمشهد من الصحراء الجزائرية
مشهد من الصحراء الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Photo / pixabay/raandree
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شارك رائد فضاء روسي مشهدا غريبا وساحرا لصورة التقطت من الفضاء وتحديدا من أعلى الصحراء الجزائرية مقدما عدة معلومات مهمة تشرح طبيعة المشهد.
ونشر رائد الفضاء الروسي سيرغي ريازانسكي، على صفحته الشخصية في "فيسبوك" مشهدا جميلا التقط من أعلى الصحراء الجزائرية.
وقال ريازانسكي، معقبا على المشهد الساحر الذي ظهر في الصورة: "الجزائر أكبر دولة في القارة الأفريقية، تشكل الصحراء الكبرى 80% من مساحتها".
وتابع رائد الفضاء موضحا: "تمتلك الجزائر أطول خط ساحلي بين دول المغرب العربي، بطول يصل إلى 988 كيلومترا".

ووضح رائد الفضاء قائلا: "العرب يقولون: المغرب (بلاد المغرب العربي) هي طائر جناحه الأيمن تونس، وجناحه الأيسر المغرب وجسد الطائر الجزائر".

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ونوه ريازانسكي إلى أن الجزائر بلد فريد من نوعه من حيث خصائصه المناخية وطبيعته، حيث يضم صحراء وجبالا وبحيرات وبحرا وغابات مختلفة، مشيرا إلى أن الحرارة قد تصل في الصيف إلى حوالي 50 درجة، في حين أنه في الشتاء تتساقط الثلوج.
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