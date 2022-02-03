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https://arabic.sputniknews.com/20220203/ريال-مدريد-يودع-كأس-ملك-إسبانيا-بعد-الهزيمة-أمام-بيلباو-1057887402.html
ريال مدريد يودع كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة أمام بيلباو
ريال مدريد يودع كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة أمام بيلباو
هز البديل أليكس بيرينجر الشباك في الدقيقة 89 ليمنح أتليتيك بيلباو الفوز 1-صفر على ريال مدريد، وبلوغ الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم الخميس. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T23:59+0000
2022-02-04T00:17+0000
أخبار نادي ريال مدريد
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وانتصر بيلباو، الذي أخرج برشلونة من الدور السابق، بعد ثلاث هزائم متتالية أمام ريال مدريد بجميع المسابقات على مدار الشهرين الماضيين.وسيطر بيلباو على المباراة وضغط على ريال مدريد، إلى أن اقتنص الفوز بتسديدة رائعة من بيرينجر في الزاوية اليمنى.وانضم بيلباو إلى بلنسية ورايو فايكانو وريال بيتيس في الدور قبل النهائي المقام بنظام ذهاب وإياب وتقام قرعته يوم الجمعة.وعانى ريال مدريد في غياب كريم بنزيمة الذي ما زال يتعافى من إصابة في الساق، فيما قدم فينيسيوس جونيور أداء متواضعا.وبدا اللاعب البالغ عمره 21 عاما متأثرا بمشاركته مع البرازيل في تصفيات كأس العالم.وأبلغ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الصحفيين "كنا نسيطر على المباراة وكان يمكن أن تتاح لنا فرصة حسمها في الوقت الإضافي لكن بيلباو أحرز هدفا متأخرا واستحق الفوز".وتابع "لا أعاقب أي لاعب. يجب على الجميع استحقاق مكانهم".
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أخبار نادي ريال مدريد

ريال مدريد يودع كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة أمام بيلباو

23:59 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 00:17 GMT 04.02.2022)
© REUTERS / VINCENT WESTريال مدريد يودع كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة أمام بيلباو 3 فبراير 2022
ريال مدريد يودع كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة أمام بيلباو 3 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / VINCENT WEST
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هز البديل أليكس بيرينجر الشباك في الدقيقة 89 ليمنح أتليتيك بيلباو الفوز 1-صفر على ريال مدريد، وبلوغ الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم الخميس.
وانتصر بيلباو، الذي أخرج برشلونة من الدور السابق، بعد ثلاث هزائم متتالية أمام ريال مدريد بجميع المسابقات على مدار الشهرين الماضيين.
وسيطر بيلباو على المباراة وضغط على ريال مدريد، إلى أن اقتنص الفوز بتسديدة رائعة من بيرينجر في الزاوية اليمنى.
وانضم بيلباو إلى بلنسية ورايو فايكانو وريال بيتيس في الدور قبل النهائي المقام بنظام ذهاب وإياب وتقام قرعته يوم الجمعة.
وعانى ريال مدريد في غياب كريم بنزيمة الذي ما زال يتعافى من إصابة في الساق، فيما قدم فينيسيوس جونيور أداء متواضعا.
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وبدا اللاعب البالغ عمره 21 عاما متأثرا بمشاركته مع البرازيل في تصفيات كأس العالم.
وأبلغ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الصحفيين "كنا نسيطر على المباراة وكان يمكن أن تتاح لنا فرصة حسمها في الوقت الإضافي لكن بيلباو أحرز هدفا متأخرا واستحق الفوز".
وأجاب المدرب الإيطالي عند سؤاله بالاعتماد على فينيسيوس ورودريجو بدلا من جاريث بيل وإيدن هازارد اللذين تم استبعادهما من التشكيلة "لم يلعب لاعبون آخرون، فلماذا لا تسألون عنهم أيضا؟".
وتابع "لا أعاقب أي لاعب. يجب على الجميع استحقاق مكانهم".
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