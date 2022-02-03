زهرة ما زالت متفتحة منذ 99 مليون عام... "لغز مقيت" حير داروين... صور وفيديو

تفتحت زهرة قبل ملايين السنين، فيما يعرف الآن بميانمار، وحفظت بشكل غريب، الأمر الذي قد يلقي الضوء على كيفية تطور النباتات المزهرة، وهي حلقة رئيسية في تاريخ الحياة وصفها تشارلز داروين ذات مرة بأنها "لغز مقيت"."لغز مقيت" حير داروين لسنواتوكان الظهور المفاجئ للنباتات المزهرة في السجل الأحفوري في العصر الطباشيري (منذ 145 مليون إلى 66 مليون سنة)، مع عدم وجود سلالة لأسلاف واضحة من فترات جيولوجية سابقة، قد حير داروين، حيث يتعارض هذا مع عنصر أساسي في نظريته في الانتقاء الطبيعي، والتي تشير إلى أن التغيرات التطورية تحدث ببطء وعلى مدى فترة طويلة من الزمن، والتي وصفها في إحدى رسائله المنشورة عام 1903 بـ"اللغز المقيت".وتعتبر الأزهار سريعة الزوال، حيث تتفتح وتتحول إلى ثمرة ثم تختفي، لذلك لم تحفظ الزهور القديمة بشكل جيد في سجل الحفريات، مما يجعل هذه الأزهار القديمة وتاريخها ثمين جدا.وأضاف سبايسر أن "هذه الأزهار الخاصة مطابقة تقريبًا لأقاربها الحديثة، ولا توجد اختلافات كبيرة في الواقع".ويعتقد العلماء أن تطور وانتشار النباتات المزهرة (كاسيات البذور) قد لعب دورا رئيسيًا في تشكيل الكثير من الحياة كما نعرفها اليوم. وقد أدى ذلك إلى تنوع الحشرات والبرمائيات والثدييات والطيور على كوكب الأرض، وفي نهاية المطاف كانت المرة الأولى التي أصبحت فيها الحياة على الأرض أكثر تنوعًا منها في البحر، وفقا للدراسة، التي نُشرت في مجلة "Nature Plants" العلمية.اكتشاف سر "الحلقة المفقودة"وبين الباحث أن "النباتات المزهرة تتكاثر بسرعة أكبر من النباتات الأخرى، ولديها آليات تكاثر أكثر تعقيدًا، تتمثل بوجود مجموعة متنوعة من أشكال الأزهار، على سبيل المثال، وتحدث عملية التكاثر غالبا بالتعاون الوثيق مع الملقحات. يؤدي ذلك إلى التطور المشترك للعديد من سلالات النباتات والحيوانات، وتشكيل النظم البيئية".وأطلق العلماء، بحسب التقرير المنشور على "سي إن إن" على الزهرتان المحفوظتان في العنبر اسم "Eophylica priscatellata"، والأخرى اسم "Phylica piloburmensis"، وهي من نفس نفس جنس زهور "Phylica" التي تعود أصولها إلى جنوبأإفريقيا اليوم.
كشفت دراسة جديدة أن الزهور التي تم اكتشافها في منطقة نائية بأفريقيا، والتي حفظت بشكل رائع جدا في كرات من الكهرمان أو العنبر قد تفتحت عند أقدام الديناصورات، حفظت إلى يومنا هذا وهي بهذه الحالة، ما يشير إلى أن بعض النباتات المزهرة في جنوب أفريقيا لم تتغير منذ 99 مليون سنة.
تفتحت زهرة قبل ملايين السنين، فيما يعرف الآن بميانمار، وحفظت بشكل غريب، الأمر الذي قد يلقي الضوء على كيفية تطور النباتات المزهرة، وهي حلقة رئيسية في تاريخ الحياة وصفها تشارلز داروين ذات مرة بأنها "لغز مقيت".
"لغز مقيت" حير داروين لسنوات
وكان الظهور المفاجئ للنباتات المزهرة في السجل الأحفوري في العصر الطباشيري (منذ 145 مليون إلى 66 مليون سنة)، مع عدم وجود سلالة لأسلاف واضحة من فترات جيولوجية سابقة، قد حير داروين، حيث يتعارض هذا مع عنصر أساسي في نظريته في الانتقاء الطبيعي، والتي تشير إلى أن التغيرات التطورية تحدث ببطء وعلى مدى فترة طويلة من الزمن، والتي وصفها في إحدى رسائله المنشورة عام 1903 بـ"اللغز المقيت".
وتعتبر الأزهار سريعة الزوال، حيث تتفتح وتتحول إلى ثمرة ثم تختفي، لذلك لم تحفظ الزهور القديمة بشكل جيد في سجل الحفريات، مما يجعل هذه الأزهار القديمة وتاريخها ثمين جدا.
"تُنتَج الأوراق بشكل عام بأعداد أكبر من الزهور وتكون أكثر قوة، وهي تتمتع بإمكانية حفظ أعلى، حيث يتم التخلص من الورقة كما هي في نهاية عمرها الإنتاجي، بينما تتحول الزهرة إلى ثمرة، يتم تناولها أو تفككها كجزء من عملية نثر البذور".
روبرت سبايسر
مؤلف الدراسة والأستاذ الفخري في كلية البيئة وعلوم الأرض والأنظمة البيئية في الجامعة البريطانية للتعليم المفتوح
وأضاف سبايسر أن "هذه الأزهار الخاصة مطابقة تقريبًا لأقاربها الحديثة، ولا توجد اختلافات كبيرة في الواقع".
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ويعتقد العلماء أن تطور وانتشار النباتات المزهرة (كاسيات البذور) قد لعب دورا رئيسيًا في تشكيل الكثير من الحياة كما نعرفها اليوم. وقد أدى ذلك إلى تنوع الحشرات والبرمائيات والثدييات والطيور على كوكب الأرض، وفي نهاية المطاف كانت المرة الأولى التي أصبحت فيها الحياة على الأرض أكثر تنوعًا منها في البحر، وفقا للدراسة، التي نُشرت في مجلة "Nature Plants" العلمية.
وبين الباحث أن "النباتات المزهرة تتكاثر بسرعة أكبر من النباتات الأخرى، ولديها آليات تكاثر أكثر تعقيدًا، تتمثل بوجود مجموعة متنوعة من أشكال الأزهار، على سبيل المثال، وتحدث عملية التكاثر غالبا بالتعاون الوثيق مع الملقحات. يؤدي ذلك إلى التطور المشترك للعديد من سلالات النباتات والحيوانات، وتشكيل النظم البيئية".
"احتفظ العنبر بجميع تفاصيل إحدى هذه الزهرات المبكرة في الوقت الذي بدأت فيه النباتات المزهرة بالانتشار في جميع أنحاء العالم، وهي تظهر تكيفا رائعا مع البيئات الجافة الموسمية التي تدعم الغطاء النباتي المعرض لحرائق الغابات المتكررة، وإذا تعرضت العديد من الأزهار المبكرة للحرائق في مثل هذه المناطق الطبيعية شبه القاحلة، فهذا يفسر سبب ضعف تمثيل المراحل المبكرة لتطور كاسيات البذور في السجل الأحفوري، حيث لا تتشكل الأحافير عادةً في مثل هذه المناطق شبه الجافة البيئات".
روبرت سبايسر
مؤلف الدراسة والأستاذ الفخري في كلية البيئة وعلوم الأرض والأنظمة البيئية في الجامعة البريطانية للتعليم المفتوح
وأطلق العلماء، بحسب التقرير المنشور على "سي إن إن" على الزهرتان المحفوظتان في العنبر اسم "Eophylica priscatellata"، والأخرى اسم "Phylica piloburmensis"، وهي من نفس نفس جنس زهور "Phylica" التي تعود أصولها إلى جنوبأإفريقيا اليوم.