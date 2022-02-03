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https://arabic.sputniknews.com/20220203/زيلينسكي-يبحث-مع-ماكرون-التحديات-الأمنية-وعملية-السلام--1057885886.html
زيلينسكي يبحث مع ماكرون التحديات الأمنية وعملية السلام
زيلينسكي يبحث مع ماكرون التحديات الأمنية وعملية السلام
أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T21:29+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحث الرئيسان التحديات الأمنية التي تواجهها أوكرانيا وعملية السلام المنبثقة عن صيغة نورماندي للتسوية بين روسيا وأوكرانيا.وقال الرئيس الأوكراني، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "حوار مستمر مع الرئيس إيمانويل ماكرون حول مواجهة التحديات الأمنية ودفع عملية السلام في إطار صيغة نورماندي".وأوضح أنهما اتفقا على خطوات مشتركة إضافية للحفاظ على استقرار أوكرانيا وتعزيز التعاون المالي والاقتصادي.وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم أن هناك جهودا تُبذل لما وصفه بـ "حث" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الحوار والتهدئة فيما يتعلق بأوكرانيا.وقال لودريان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروماني، بوغدان أوريسكو، "روسيا نشرت قوات (على الحدود مع أوكرانيا) قادرة على الاعتداء والتصعيد.. إلى الآن لم تتخذ هذا القرار بعد؛ ولذلك نبذل جهودًا لحث الرئيس بوتين على الحوار والتهدئة".واعتبر لودريان أن الحوار حول الوضع في أوكرانيا صعب، ولكنه يجب أن يحدث؛ على حد تعبيره.وتتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها؛ الأمر الذي تنفيه موسكو جملة وتفصيلًا، وتدعو إلى وقف هذا التصعيد غير المبرر.وتعتبر روسيا أن هذه الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو) شرقا، باتجاه الحدود الروسية؛ ما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي الروسي.وكانت روسيا نشرت، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة وحلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية بعدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/ميت-رومني-أمريكا-لن-تخوض-حربا-في-أوروبا-بسبب-أوكرانيا-1057876639.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا

زيلينسكي يبحث مع ماكرون التحديات الأمنية وعملية السلام

21:29 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 21:30 GMT 03.02.2022)
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Sputnik . Stringer
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أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
موسكو - سبوتنيك. وبحث الرئيسان التحديات الأمنية التي تواجهها أوكرانيا وعملية السلام المنبثقة عن صيغة نورماندي للتسوية بين روسيا وأوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "حوار مستمر مع الرئيس إيمانويل ماكرون حول مواجهة التحديات الأمنية ودفع عملية السلام في إطار صيغة نورماندي".
ميت رومني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
ميت رومني: أمريكا لن تخوض حربا في أوروبا بسبب أوكرانيا
17:39 GMT
وأوضح أنهما اتفقا على خطوات مشتركة إضافية للحفاظ على استقرار أوكرانيا وتعزيز التعاون المالي والاقتصادي.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم أن هناك جهودا تُبذل لما وصفه بـ "حث" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الحوار والتهدئة فيما يتعلق بأوكرانيا.
وقال لودريان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروماني، بوغدان أوريسكو، "روسيا نشرت قوات (على الحدود مع أوكرانيا) قادرة على الاعتداء والتصعيد.. إلى الآن لم تتخذ هذا القرار بعد؛ ولذلك نبذل جهودًا لحث الرئيس بوتين على الحوار والتهدئة".
واعتبر لودريان أن الحوار حول الوضع في أوكرانيا صعب، ولكنه يجب أن يحدث؛ على حد تعبيره.
وتتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها؛ الأمر الذي تنفيه موسكو جملة وتفصيلًا، وتدعو إلى وقف هذا التصعيد غير المبرر.
وتعتبر روسيا أن هذه الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو) شرقا، باتجاه الحدود الروسية؛ ما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي الروسي.
وكانت روسيا نشرت، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة وحلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية بعدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.
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