https://arabic.sputniknews.com/20220203/سفارة-أفغانستان-بالقاهرة-لا-اتصالات-مع-حكومة-طالبان-ورواتب-العاملين-متوقفة-منذ-5-أشهر-1057871525.html

سفارة أفغانستان بالقاهرة: لا اتصالات مع حكومة طالبان ورواتب العاملين متوقفة منذ 5 أشهر

سفارة أفغانستان بالقاهرة: لا اتصالات مع حكومة طالبان ورواتب العاملين متوقفة منذ 5 أشهر

أكد القائم بأعمال سفير أفغانستان بالقاهرة، أمين الحق أحمدي، أنه لا توجد أي اتصالات بين السفارة بالقاهرة وحكومة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها... 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T15:56+0000

2022-02-03T15:56+0000

2022-02-03T15:56+0000

أخبار أفغانستان اليوم

حركة طالبان

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القاهرة – سبوتنيك. وقال أحمدي في تصريحات حصرية لسبوتنيك: "لا توجد أي اتصالات حاليا بيننا وبين حكومة طالبان، ولكننا مستمرون في عملنا في مصر بشكل روتيني".وأضاف أحمدي "يوجد طلاب أفغان موجودون في مصر يدرسون في الجامعات المصرية، كذلك يوجد مواطنون أفغان في مصر، يحتاجون لأوراق وتصاريح، ونحن نقوم بعملنا تجاههم".وفيما يتعلق بعلاقة السفارة الأفغانية في القاهرة بالحكومة المصرية قال أحمدي "علاقتنا بالحكومة المصرية جيدة، وطوال تاريخ العلاقات المصرية الأفغانية، لم تقطع دولة مصر الشقيقة علاقاتها مع أفغانستان، وقامت دائما بكل ما يلزم لمساعدة شعب وحكومة أفغانستان".وأكد أحمدي أنه "لا توجد أي اتصالات أو علاقات مع حكومة طالبان منذ خمسة أو ستة أشهر، وننتظر حتى يتضح الأمر".وكانت سفارة أفغانستان لدى روسيا، أعلنت اليوم الخميس، أنها تحاول خفض النفقات قدر الإمكان وسط نقص التمويل من كابول.وقال متحدث باسم السفارة، إن "السفارة لا تتلقى أموالًا من كابول أبدا، ونحاول حاليًا تقليل التكاليف"، مضيفا أن "السفارة تواصل تقديم الخدمات اللازمة لمواطني أفغانستان والشتات الأفغاني والطلاب الذين يدرسون في روسيا".وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى احتمال تقليص عدد الموظفين في السفارة بسبب الضائقة المالية.ولم تتغير البعثة الدبلوماسية في موسكو منذ وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان، ولا يزال السفير سعيد جواد، الذي عينه الرئيس أشرف غني في منصبه. كما بقي علم أفغانستان بدون تغيير.وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.

https://arabic.sputniknews.com/20220201/إيران-وقطر-تناقشان-الوضع-في-أفغانستان-1057615007.html

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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان