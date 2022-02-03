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https://arabic.sputniknews.com/20220203/سفارة-أفغانستان-بالقاهرة-لا-اتصالات-مع-حكومة-طالبان-ورواتب-العاملين-متوقفة-منذ-5-أشهر-1057871525.html
سفارة أفغانستان بالقاهرة: لا اتصالات مع حكومة طالبان ورواتب العاملين متوقفة منذ 5 أشهر
سفارة أفغانستان بالقاهرة: لا اتصالات مع حكومة طالبان ورواتب العاملين متوقفة منذ 5 أشهر
أكد القائم بأعمال سفير أفغانستان بالقاهرة، أمين الحق أحمدي، أنه لا توجد أي اتصالات بين السفارة بالقاهرة وحكومة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T15:56+0000
2022-02-03T15:56+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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القاهرة – سبوتنيك. وقال أحمدي في تصريحات حصرية لسبوتنيك: "لا توجد أي اتصالات حاليا بيننا وبين حكومة طالبان، ولكننا مستمرون في عملنا في مصر بشكل روتيني".وأضاف أحمدي "يوجد طلاب أفغان موجودون في مصر يدرسون في الجامعات المصرية، كذلك يوجد مواطنون أفغان في مصر، يحتاجون لأوراق وتصاريح، ونحن نقوم بعملنا تجاههم".وفيما يتعلق بعلاقة السفارة الأفغانية في القاهرة بالحكومة المصرية قال أحمدي "علاقتنا بالحكومة المصرية جيدة، وطوال تاريخ العلاقات المصرية الأفغانية، لم تقطع دولة مصر الشقيقة علاقاتها مع أفغانستان، وقامت دائما بكل ما يلزم لمساعدة شعب وحكومة أفغانستان".وأكد أحمدي أنه "لا توجد أي اتصالات أو علاقات مع حكومة طالبان منذ خمسة أو ستة أشهر، وننتظر حتى يتضح الأمر".وكانت سفارة أفغانستان لدى روسيا، أعلنت اليوم الخميس، أنها تحاول خفض النفقات قدر الإمكان وسط نقص التمويل من كابول.وقال متحدث باسم السفارة، إن "السفارة لا تتلقى أموالًا من كابول أبدا، ونحاول حاليًا تقليل التكاليف"، مضيفا أن "السفارة تواصل تقديم الخدمات اللازمة لمواطني أفغانستان والشتات الأفغاني والطلاب الذين يدرسون في روسيا".وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى احتمال تقليص عدد الموظفين في السفارة بسبب الضائقة المالية.ولم تتغير البعثة الدبلوماسية في موسكو منذ وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان، ولا يزال السفير سعيد جواد، الذي عينه الرئيس أشرف غني في منصبه. كما بقي علم أفغانستان بدون تغيير.وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

سفارة أفغانستان بالقاهرة: لا اتصالات مع حكومة طالبان ورواتب العاملين متوقفة منذ 5 أشهر

15:56 GMT 03.02.2022
© AFP 2021 / Mohd Rasfanعناصر من حركة "طالبان" يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022.
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AFP 2021 / Mohd Rasfan
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أكد القائم بأعمال سفير أفغانستان بالقاهرة، أمين الحق أحمدي، أنه لا توجد أي اتصالات بين السفارة بالقاهرة وحكومة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] منذ خمسة أشهر، مشيرا إلى أن السفارة لا تتلقى أي أموال من حكومة طالبان بما فيها رواتب موظفي السفارة.
القاهرة – سبوتنيك. وقال أحمدي في تصريحات حصرية لسبوتنيك: "لا توجد أي اتصالات حاليا بيننا وبين حكومة طالبان، ولكننا مستمرون في عملنا في مصر بشكل روتيني".
وأضاف أحمدي "يوجد طلاب أفغان موجودون في مصر يدرسون في الجامعات المصرية، كذلك يوجد مواطنون أفغان في مصر، يحتاجون لأوراق وتصاريح، ونحن نقوم بعملنا تجاههم".
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وفيما يتعلق بعلاقة السفارة الأفغانية في القاهرة بالحكومة المصرية قال أحمدي "علاقتنا بالحكومة المصرية جيدة، وطوال تاريخ العلاقات المصرية الأفغانية، لم تقطع دولة مصر الشقيقة علاقاتها مع أفغانستان، وقامت دائما بكل ما يلزم لمساعدة شعب وحكومة أفغانستان".
وأكد أحمدي أنه "لا توجد أي اتصالات أو علاقات مع حكومة طالبان منذ خمسة أو ستة أشهر، وننتظر حتى يتضح الأمر".
وعن نفقات السفارة ورواتب موظفيها قال أحمدي "للأسف منذ خمسة أشهر ليس لدينا رواتب للموظفين ونتيجة غياب الاتصالات لا نتلقى أي أموال من حكومة أفغانستان، كذلك لم نتلق أي مصروفات للسفارة، لا توجد لدينا موارد لتغطية مصاريف السفارة ورواتب الموظفين، فقط مبلغ بسيط هو ما نجمعه عن طريق عوائد السفارة نستخدمه كمصروفات داخل السفارة، ولا يوجد أي مصادر دخل أخرى، ولا نتلقى أي دعم أو إعانات من أي جهة سواء في مصر أو خارجها، أو من أي مكان".
وكانت سفارة أفغانستان لدى روسيا، أعلنت اليوم الخميس، أنها تحاول خفض النفقات قدر الإمكان وسط نقص التمويل من كابول.
وقال متحدث باسم السفارة، إن "السفارة لا تتلقى أموالًا من كابول أبدا، ونحاول حاليًا تقليل التكاليف"، مضيفا أن "السفارة تواصل تقديم الخدمات اللازمة لمواطني أفغانستان والشتات الأفغاني والطلاب الذين يدرسون في روسيا".
وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى احتمال تقليص عدد الموظفين في السفارة بسبب الضائقة المالية.
ولم تتغير البعثة الدبلوماسية في موسكو منذ وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان، ولا يزال السفير سعيد جواد، الذي عينه الرئيس أشرف غني في منصبه. كما بقي علم أفغانستان بدون تغيير.
وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.
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