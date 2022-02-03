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https://arabic.sputniknews.com/20220203/شركة-سوني-تخسر-25-مليار-دولار-من-قيمتها-بسبب-بلايستيشن-5-1057879958.html
شركة "سوني" تخسر 25 مليار دولار من قيمتها بسبب "بلايستيشن 5"
شركة "سوني" تخسر 25 مليار دولار من قيمتها بسبب "بلايستيشن 5"
واجهت شركة "سوني" بداية صعبة لهذا العام حيث خفض عملاق الإلكترونيات الياباني توقعات مبيعاته من منصة الألعاب "بلايستيشن 5" حيث تواجه تحديا أكبر من منافستها... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T19:00+0000
2022-02-03T19:00+0000
منوعات
اقتصاد
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وتراجع سهم الشركة بنحو 13% منذ بداية العام مع تلاشي نحو 25.71 مليار دولار من قيمة الشركة، وفقا لبيانات "رفينيتيف".ويوم الأربعاء، خفضت "سوني" هدف مبيعات العام بأكمله لجهاز "بلايستيشن 5" من 14.8 مليون وحدة إلى 11.5 مليون وحدة. باعت الشركة 3.9 مليون وحدة في الربع الأخير انخفاضا من 4.5 مليون في نفس الربع في 2020."سوني"، مثل العديد من شركات الإلكترونيات الاستهلاكية الأخرى وحتى صانعي السيارات، تكافح نقص عالمي في أشباه الموصلات، حيث لا تستطيع إنتاج أجهزة كافية في ظل الطلب القوي.حقق قسم الألعاب في "سوني" إيرادات 813.3 مليار ين ياباني (7.08 مليار دولار)، بانخفاض 8% على أساس سنوي، وخفضت الشركة توقعات مبيعاتها للقسم خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في مارس/ آذار، بمقدار 170 مليار ين إلى 2.73 تريليون ين.
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منوعات, اقتصاد

شركة "سوني" تخسر 25 مليار دولار من قيمتها بسبب "بلايستيشن 5"

19:00 GMT 03.02.2022
© Photo / Pixabayبلاي ستيشن
بلاي ستيشن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Photo / Pixabay
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واجهت شركة "سوني" بداية صعبة لهذا العام حيث خفض عملاق الإلكترونيات الياباني توقعات مبيعاته من منصة الألعاب "بلايستيشن 5" حيث تواجه تحديا أكبر من منافستها "مايكروسوفت".
وتراجع سهم الشركة بنحو 13% منذ بداية العام مع تلاشي نحو 25.71 مليار دولار من قيمة الشركة، وفقا لبيانات "رفينيتيف".
ويوم الأربعاء، خفضت "سوني" هدف مبيعات العام بأكمله لجهاز "بلايستيشن 5" من 14.8 مليون وحدة إلى 11.5 مليون وحدة. باعت الشركة 3.9 مليون وحدة في الربع الأخير انخفاضا من 4.5 مليون في نفس الربع في 2020.
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"سوني"، مثل العديد من شركات الإلكترونيات الاستهلاكية الأخرى وحتى صانعي السيارات، تكافح نقص عالمي في أشباه الموصلات، حيث لا تستطيع إنتاج أجهزة كافية في ظل الطلب القوي.
حقق قسم الألعاب في "سوني" إيرادات 813.3 مليار ين ياباني (7.08 مليار دولار)، بانخفاض 8% على أساس سنوي، وخفضت الشركة توقعات مبيعاتها للقسم خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في مارس/ آذار، بمقدار 170 مليار ين إلى 2.73 تريليون ين.
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