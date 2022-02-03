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https://arabic.sputniknews.com/20220203/شركة-نقل-تعلن-عن-نشوب-حريق-على-متن-إحدى-سفنها-النفطية-قبالة-السواحل-النيجيرية-1057829219.html
شركة نقل تعلن عن نشوب حريق على متن إحدى سفنها النفطية قبالة السواحل النيجيرية
شركة نقل تعلن عن نشوب حريق على متن إحدى سفنها النفطية قبالة السواحل النيجيرية
أعلنت شركة نقل نيجيرية، اليوم الخميس، عن نشوب حريق على متن إحدى سفن النفط التابعة لها قبالة سواحل نيجيريا. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T09:14+0000
2022-02-03T09:14+0000
2022-02-03T09:14+0000
العالم
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وأصدرت الشركة بيانا رسميا قالت فيه "شب حريق على متن سفينة النفط "ترينتي سبيريت"، المملوكة لشركة "شيبه أي أند بي" النيجيرية، وتلى الحريق انفجار قبالة السواحل النيجيرية".وأضاف البيان: "نبلغ عن حادثة مؤسفة، وهي حريق اجتاح منشآتنا لإنتاج النفط في البحر "ترينتي سبيريت"، الواقع في محطة أوكبوكيتي، بعد انفجار وقع في الساعات الأولى من يوم أمس الأربعاء".وتابع البيان: "يجري التحقيق في سبب الانفجار، في الوقت الحالي لم ترد أنباء عن وقوع قتلى، لكننا نؤكد أنه كان هناك 10 أشخاص على متن السفينة قبل الحادث".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
شركة نقل تعلن عن نشوب حريق على متن إحدى سفنها النفطية قبالة السواحل النيجيرية
أعلنت شركة نقل نيجيرية، اليوم الخميس، عن نشوب حريق على متن إحدى سفن النفط التابعة لها قبالة سواحل نيجيريا.
وأصدرت الشركة بيانا رسميا قالت فيه "شب حريق على متن سفينة النفط "ترينتي سبيريت"، المملوكة لشركة "شيبه أي أند بي" النيجيرية، وتلى الحريق انفجار قبالة السواحل النيجيرية".
وأضاف البيان: "نبلغ عن حادثة مؤسفة، وهي حريق اجتاح منشآتنا لإنتاج النفط في البحر "ترينتي سبيريت"، الواقع في محطة أوكبوكيتي، بعد انفجار وقع في الساعات الأولى من يوم أمس الأربعاء".
وتابع البيان: "يجري التحقيق في سبب الانفجار، في الوقت الحالي لم ترد أنباء عن وقوع قتلى، لكننا نؤكد أنه كان هناك 10 أشخاص على متن السفينة قبل الحادث".