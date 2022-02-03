صامويل إيتو يفسر تصريحه المثير للجدل... "إنها الحرب"

وتقام مساء اليوم مباراة المنتخبين الكاميروني والمصري في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا على أرضية ملعب "أوليمبي" بياوندي ليلتقي الفائز منهما منتخب السنغال في المباراة النهائية من البطولة الأحد المقبل.وقال إيتو خلال فيديو بمقر الاتحاد الكاميروني، توضيحا لتصريحه الذي أثار جدلا وغضبا الأيام الماضية، "حين كنت أتحدث للاعبي المنتخب الكاميروني لم نكن وقتها نعلم منافسنا القادم وضد من سنلعب بين مصر والمغرب".وتابع: "الهدف لم يكن إهانة أو أي شيء، لكنه كان ببساطة تحفيزًا لمنتخب الكاميرون".وأضاف إيتو: "يمكنني القول إنه بالنسبة لبلد كالكاميرون التي بذلت العديد من التضحيات لكي تقدم هذه النسخة من كأس الأمم فإنها تريد الذهاب لأبعد نقطة ممكنة، ونحن بالفعل على بعد خطوة واحدة من اللعب في النهائي".وأكد رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم: "سنلعب ضد أحد أفضل الفرق في هذه القارة، والذي يضم أحد أعظم اللاعبين في تاريخ القارة (محمد صلاح)، ولكن من واجبنا أن نفعل كل شيء لنفوز بكأس أمم إفريقيا، لا داعي لإثارة الجدل".
أكد رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، أن تصريحه "إنها الحرب" رفقة لاعبي منتخب بلاده قبل مباراة نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة بالكاميرون، أمام المنتخب المصري لم يكن مقصودا بها أي إهانة بل "كان ببساطة تحفيزًا للاعبي المنتخب".
وتقام مساء اليوم مباراة المنتخبين الكاميروني والمصري في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا على أرضية ملعب "أوليمبي" بياوندي ليلتقي الفائز منهما منتخب السنغال في المباراة النهائية من البطولة الأحد المقبل.
وقال إيتو خلال فيديو بمقر الاتحاد الكاميروني، توضيحا لتصريحه الذي أثار جدلا وغضبا الأيام الماضية، "حين كنت أتحدث للاعبي المنتخب الكاميروني لم نكن وقتها نعلم منافسنا القادم وضد من سنلعب بين مصر والمغرب".
وتابع: "الهدف لم يكن إهانة أو أي شيء، لكنه كان ببساطة تحفيزًا لمنتخب الكاميرون".
وأضاف إيتو: "يمكنني القول إنه بالنسبة لبلد كالكاميرون التي بذلت العديد من التضحيات لكي تقدم هذه النسخة من كأس الأمم فإنها تريد الذهاب لأبعد نقطة ممكنة، ونحن بالفعل على بعد خطوة واحدة من اللعب في النهائي".
وأكد رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم: "سنلعب ضد أحد أفضل الفرق في هذه القارة، والذي يضم أحد أعظم اللاعبين في تاريخ القارة (محمد صلاح)، ولكن من واجبنا أن نفعل كل شيء لنفوز بكأس أمم إفريقيا، لا داعي لإثارة الجدل".