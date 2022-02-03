‏"طالبان" تأمر مقاتليها بعدم اصطحاب أسلحتهم إلى المتنزهات

وقال ذبيح الله مجاهد عبر حسابه على موقع "تويتر"، أمس الأربعاء، إنه لن يُسمح لمقاتلي "طالبان" أيضا بارتداء زي عسكري رسمي أو إدخال مركبات إلى مثل هذه الأماكن.وقال في تغريدته: "المجاهدون ملزمون بالالتزام بكافة قواعد وأنظمة المتنزهات الترفيهية".في سياق متصل، أشارت وكالة "رويترز" إلى أن إعلان أمس الأربعاء، كان جزءا من جهود "طالبان" لتلطيف صورتها العامة.وبعد فترة وجيزة من سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول في أغسطس/ آب 2021، ظهرت مقاطع فيديو تظهر مقاتلين مسلحين من "طالبان" وهم يلعبون في جولات في مدينة الملاهي.وفي أحد مقاطع الفيديو، شوهد مقاتلون وهم يحملون بنادق هجومية، ويركبون سيارات تصادم في مدينة ترفيهية.وكان بعض المقاتلين أبلغوا "رويترز" في وقت سابق أنهم حريصون على زيارة الحدائق الترفيهية قبل العودة إلى مهامهم في أجزاء أخرى من البلاد.واستلمت "طالبان" زمام الأمور كحكام جدد لأفغانستان في 15 أغسطس 2021 بعد سقوط العاصمة كابول، ومنذ ذلك الحين كافحت الحركة لإطعام سكانها البالغ عددهم 39 مليون شخص، مع وجود أكثر من 20 مليونا على شفا المجاعة.وحاول أكثر من مليون أفغاني الفرار من البلاد منذ سيطرة "طالبان"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وكان بعض المقاتلين أبلغوا "رويترز" في وقت سابق أنهم حريصون على زيارة الحدائق الترفيهية قبل العودة إلى مهامهم في أجزاء أخرى من البلاد.
واستلمت "طالبان" زمام الأمور كحكام جدد لأفغانستان في 15 أغسطس 2021 بعد سقوط العاصمة كابول، ومنذ ذلك الحين كافحت الحركة لإطعام سكانها البالغ عددهم 39 مليون شخص، مع وجود أكثر من 20 مليونا على شفا المجاعة.