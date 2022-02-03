طبيب يوضح الأسباب الفعلية الكامنة وراء عدم إصابة كل أفراد العائلة بفيروس كورونا

وأوضح الطبيب أندريه زفونكوف لموقع "Ura.ru" الروسي أن السبب الرئيسي لعدم إصابة كل أفراد الأسرة بفيروس كورونا المستجد يكمن في نسب ارتفاع مستوى الإنترفيرون، فضلاً عن الحماية الخاصة للأغشية المخاطية وأعضاء الجهاز التنفسي.وقال زفونكوف بهذا الصدد: "هناك عدة عوامل تحمي بعض أفراد العائلة أكثر من غيرهم وأبرزها الإنترفيرون في الدم، بالإضافة إلى المواد المختلفة التي تنتجها الخلايا في الغشاء المخاطي للأنف". في الوقت نفسه، أشار زفوناريف إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يتجاهل الاحتياطات الأولية مثل ارتداء الأقنعة والحفاظ على المسافة الاجتماعية، محذرا أن العبء الفيروسي القوي يمكن أن "يخترق" دفاعات الجسم.
كشف خبير طبي روسي أن إصابة أحد أفراد العائلة بفيروس كورونا المستجد قد لا تعني إصابة الجميع بهذا الفيروس، معتبرا أن المناعة تختلف بين شخص وآخر حتى ضمن البيت الواحد.
وأوضح الطبيب أندريه زفونكوف لموقع "Ura.ru" الروسي أن السبب الرئيسي لعدم إصابة كل أفراد الأسرة بفيروس كورونا المستجد يكمن في نسب ارتفاع مستوى الإنترفيرون، فضلاً عن الحماية الخاصة للأغشية المخاطية وأعضاء الجهاز التنفسي.
وقال زفونكوف بهذا الصدد: "هناك عدة عوامل تحمي بعض أفراد العائلة أكثر من غيرهم وأبرزها الإنترفيرون في الدم، بالإضافة إلى المواد المختلفة التي تنتجها الخلايا في الغشاء المخاطي للأنف".
في الوقت نفسه، أشار زفوناريف إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يتجاهل الاحتياطات الأولية مثل ارتداء الأقنعة والحفاظ على المسافة الاجتماعية، محذرا أن العبء الفيروسي القوي يمكن أن "يخترق" دفاعات الجسم.