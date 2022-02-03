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https://arabic.sputniknews.com/20220203/طبيب-يوضح-الأسباب-الفعلية-الكامنة-وراء-عدم-إصابة-كل-أفراد-العائلة-بفيروس-كورونا-1057721345.html
طبيب يوضح الأسباب الفعلية الكامنة وراء عدم إصابة كل أفراد العائلة بفيروس كورونا
طبيب يوضح الأسباب الفعلية الكامنة وراء عدم إصابة كل أفراد العائلة بفيروس كورونا
كشف خبير طبي روسي أن إصابة أحد أفراد العائلة بفيروس كورونا المستجد قد لا تعني إصابة الجميع بهذا الفيروس، معتبرا أن المناعة تختلف بين شخص وآخر حتى ضمن البيت... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T08:09+0000
2022-02-03T08:09+0000
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وأوضح الطبيب أندريه زفونكوف لموقع "Ura.ru" الروسي أن السبب الرئيسي لعدم إصابة كل أفراد الأسرة بفيروس كورونا المستجد يكمن في نسب ارتفاع مستوى الإنترفيرون، فضلاً عن الحماية الخاصة للأغشية المخاطية وأعضاء الجهاز التنفسي.وقال زفونكوف بهذا الصدد: "هناك عدة عوامل تحمي بعض أفراد العائلة أكثر من غيرهم وأبرزها الإنترفيرون في الدم، بالإضافة إلى المواد المختلفة التي تنتجها الخلايا في الغشاء المخاطي للأنف". في الوقت نفسه، أشار زفوناريف إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يتجاهل الاحتياطات الأولية مثل ارتداء الأقنعة والحفاظ على المسافة الاجتماعية، محذرا أن العبء الفيروسي القوي يمكن أن "يخترق" دفاعات الجسم.
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طبيب يوضح الأسباب الفعلية الكامنة وراء عدم إصابة كل أفراد العائلة بفيروس كورونا

08:09 GMT 03.02.2022
© REUTERS / JEENAH MOONاختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / JEENAH MOON
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كشف خبير طبي روسي أن إصابة أحد أفراد العائلة بفيروس كورونا المستجد قد لا تعني إصابة الجميع بهذا الفيروس، معتبرا أن المناعة تختلف بين شخص وآخر حتى ضمن البيت الواحد.
وأوضح الطبيب أندريه زفونكوف لموقع "Ura.ru" الروسي أن السبب الرئيسي لعدم إصابة كل أفراد الأسرة بفيروس كورونا المستجد يكمن في نسب ارتفاع مستوى الإنترفيرون، فضلاً عن الحماية الخاصة للأغشية المخاطية وأعضاء الجهاز التنفسي.
وقال زفونكوف بهذا الصدد: "هناك عدة عوامل تحمي بعض أفراد العائلة أكثر من غيرهم وأبرزها الإنترفيرون في الدم، بالإضافة إلى المواد المختلفة التي تنتجها الخلايا في الغشاء المخاطي للأنف".
في الوقت نفسه، أشار زفوناريف إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يتجاهل الاحتياطات الأولية مثل ارتداء الأقنعة والحفاظ على المسافة الاجتماعية، محذرا أن العبء الفيروسي القوي يمكن أن "يخترق" دفاعات الجسم.
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