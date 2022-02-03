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https://arabic.sputniknews.com/20220203/عون-وميقاتي-يتوافقان-على-جلسة-للحكومة-الخميس-المقبل-لدراسة-الصيغة-النهائية-للموازنة-1057849600.html
عون وميقاتي يتوافقان على جلسة للحكومة الخميس المقبل لدراسة الصيغة النهائية للموازنة
عون وميقاتي يتوافقان على جلسة للحكومة الخميس المقبل لدراسة الصيغة النهائية للموازنة
كشفت الرئاسة اللبنانية عن لقاء مرتقب بين رئيس الجمهورية ميشال عون ومجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي وذلك للتوافق على الصيغة النهائية للموازنة. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T12:58+0000
2022-02-03T12:58+0000
2022-02-03T13:12+0000
لبنان
ميشال عون
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وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في تويتر، أكدت أن اللقاء يأتي بعد متابعة من الرئيس عون لمراحل الإعداد للموازنة.وقال البيان: "الرئيس عون تابع مراحل تقدم دراسة مشروع الموازنة وتوافق مع الرئيس ميقاتي على جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدا لدرس صيغته النهائية".وعبر البيان عن تأكيد الرئيس عون على أن موازنة 2022 "لمساعدة الموظفين والقوى العسكرية والأمنية".ولفت إلى أنها لـ "استثناء مواد أساسية مستوردة من الضرائب والرسوم ووضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ".
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لبنان, ميشال عون
عون وميقاتي يتوافقان على جلسة للحكومة الخميس المقبل لدراسة الصيغة النهائية للموازنة 12:58 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 13:12 GMT 03.02.2022)
كشفت الرئاسة اللبنانية عن لقاء مرتقب بين رئيس الجمهورية ميشال عون ومجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي وذلك للتوافق على الصيغة النهائية للموازنة.
وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في تويتر، أكدت أن اللقاء يأتي بعد متابعة من الرئيس عون لمراحل الإعداد للموازنة.
وقال البيان: "الرئيس عون تابع مراحل تقدم دراسة مشروع الموازنة وتوافق مع الرئيس ميقاتي على جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدا لدرس صيغته النهائية".
وعبر البيان عن تأكيد الرئيس عون على أن موازنة 2022 "لمساعدة الموظفين والقوى العسكرية والأمنية".
ولفت إلى أنها لـ "استثناء مواد أساسية مستوردة من الضرائب والرسوم ووضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ".