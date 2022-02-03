فصيل عراقي مجهول "يتبنى" قصف الإمارات بطائرات مسيرة
فصيل عراقي مجهول "يتبنى" قصف الإمارات بطائرات مسيرة
وفي بيان نشر باسم ما يسمى بـ "ألوية الوعد الصادق.. أبناء الجزيرة العربية"، قال الفصيل المذكور بأنه قام بـ "توجيه ضربة إلى الإمارات بواسطة 4 طائرات مسيرة استهدفت منشآت حيوية في أبو ظبي"، وتوعد بتوجيه ضربات أخرى.لكن السياسي المستقل، أمين ناصر، شكك في وجود هذا التنظيم، وأشار إلى أن الحسابات التي نشرت البيان وهمية ولا توجد لها حسابات رسمية.وفي مقابلة معه عبر "بانوراما"، لفت ناصر إلى أنإعداد وتقديم: فهيم الصوراني...التفاصيل في الملف الصوتي...
تناقش الحلقة إعلان فصيل عراقي غير معروف سابقا مسؤوليته عن إطلاق 4 طائرات مسيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي بيان نشر باسم ما يسمى بـ "ألوية الوعد الصادق.. أبناء الجزيرة العربية"، قال الفصيل المذكور بأنه قام بـ "توجيه ضربة إلى الإمارات بواسطة 4 طائرات مسيرة استهدفت منشآت حيوية في أبو ظبي"، وتوعد بتوجيه ضربات أخرى.
لكن السياسي المستقل، أمين ناصر، شكك في وجود هذا التنظيم، وأشار إلى أن الحسابات التي نشرت البيان وهمية ولا توجد لها حسابات رسمية.