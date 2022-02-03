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https://arabic.sputniknews.com/20220203/فيسبوك-يشهد-نقصا-في-أعداد-مستخدميه-لأول-مرة-في-تاريخه-1057869791.html
فيسبوك يشهد نقصا في أعداد مستخدميه لأول مرة في تاريخه
فيسبوك يشهد نقصا في أعداد مستخدميه لأول مرة في تاريخه
انخفض عدد مستخدمي موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي لأول مرة في تاريخه، وذلك خلال الربع الأخير ‏من العام الماضي.‏ 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T15:12+0000
2022-02-03T15:12+0000
فيسبوك
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وأبلغت "ميتا" وهي الشركة الأم لـ"فيسبوك" عن أنه كان هناك 1.929 مليار مستخدم نشط يوميا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021، بينما أبلغت أنه في الربع الثالث من عام 2021 كان هناك 1.93 مليار مستخدم نشط في المتوسط، وهذا يعني أنها فقدت ما يقرب من مليون مستخدم خلال تلك الفترة.ويأتي نقص أعداد "فيسبوك" بالتزامن مع انخفاض سهمه بنسبة 22 في المئة في تداول ما قبل السوق بعد أرباحه في الربع الرابع.واعترف الرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، مارك زوكربرغ، في مكالمة أرباح الشركة، أن "أعمال وسائل التواصل الاجتماعي للشركة تواجه منافسة شديدة".وتابع أن شركته ستركز خلال الفترة القادمة على "ريلز"، وهي ميزة الفيديو القصير على موقع "إنستغرام"، والتي تشبه "تيك توك" إلى حد كبير.يشار إلى أن شركة "ميتا" اختتمت العام الماضي 2021 بصورة مضطربة، بعدما أدلت الموظفة السابقة في "فيسبوك"، فرانسيس هوغن، بشهادتها أمام المشرعين في أمريكا وخارجها، وقالت إن الشركة تضع الأرباح باستمرار فوق سلامة مستخدميها.كما أطلقت الشركة علامة تجارية ضخمة هي "ميتا" التي أصبدت بديل اسم "فيسبوك"، وأعلنت أنها ستركز على ما يسمى بـ"ميتافيرس" ، بدلا من مجرد وسائل التواصل الاجتماعي.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/ميتا-تعلن-عن-حاسوبها-الفائق-الجديد-سيكون-الأسرع-في-العالم-مع-نهاية-2022-فيديو-1057055828.html
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فيسبوك, مجتمع, منوعات

فيسبوك يشهد نقصا في أعداد مستخدميه لأول مرة في تاريخه

15:12 GMT 03.02.2022
© REUTERS / DADO RUVICتعطل خدمات تطبيقات فيسبوك واتساب وإنستغرام
تعطل خدمات تطبيقات فيسبوك واتساب وإنستغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
تعطل خدمات تطبيقات فيسبوك واتساب وإنستغرام
© REUTERS / DADO RUVIC
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انخفض عدد مستخدمي موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي لأول مرة في تاريخه، وذلك خلال الربع الأخير ‏من العام الماضي.‏
وأبلغت "ميتا" وهي الشركة الأم لـ"فيسبوك" عن أنه كان هناك 1.929 مليار مستخدم نشط يوميا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021، بينما أبلغت أنه في الربع الثالث من عام 2021 كان هناك 1.93 مليار مستخدم نشط في المتوسط، وهذا يعني أنها فقدت ما يقرب من مليون مستخدم خلال تلك الفترة.
ويأتي نقص أعداد "فيسبوك" بالتزامن مع انخفاض سهمه بنسبة 22 في المئة في تداول ما قبل السوق بعد أرباحه في الربع الرابع.
مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ يغير اسمها إلى ميتا، 28 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
‏"ميتا" تكشف عن استخدامات حاسوبها العملاق الأسرع في فيديو... يخدم "ميتافيرس"
25 يناير, 09:56 GMT
واعترف الرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، مارك زوكربرغ، في مكالمة أرباح الشركة، أن "أعمال وسائل التواصل الاجتماعي للشركة تواجه منافسة شديدة".
وقال: "لدى الناس الكثير من الخيارات بشأن الطريقة التي يريدون بها قضاء وقتهم، وتنمو تطبيقات مثل "تيك توك" للفيديوهات بسرعة كبيرة".
وتابع أن شركته ستركز خلال الفترة القادمة على "ريلز"، وهي ميزة الفيديو القصير على موقع "إنستغرام"، والتي تشبه "تيك توك" إلى حد كبير.
يشار إلى أن شركة "ميتا" اختتمت العام الماضي 2021 بصورة مضطربة، بعدما أدلت الموظفة السابقة في "فيسبوك"، فرانسيس هوغن، بشهادتها أمام المشرعين في أمريكا وخارجها، وقالت إن الشركة تضع الأرباح باستمرار فوق سلامة مستخدميها.
كما أطلقت الشركة علامة تجارية ضخمة هي "ميتا" التي أصبدت بديل اسم "فيسبوك"، وأعلنت أنها ستركز على ما يسمى بـ"ميتافيرس" ، بدلا من مجرد وسائل التواصل الاجتماعي.
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