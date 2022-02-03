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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/قائد-منتخب-الكاميرون-صلاح-لا-يعجبني-وإنتاجه-في-الملعب-قليل-1057835797.html
قائد منتخب الكاميرون: صلاح لا يعجبني وإنتاجه في الملعب قليل
قائد منتخب الكاميرون: صلاح لا يعجبني وإنتاجه في الملعب قليل
قال فينسنت أبو بكر، قائد منتخب الكاميرون، إن قائد منتخب مصر محمد صلاح لا يثير إعجابه كثيرا، وذلك قبل اللقاء المنتطر بين المنتخبين في دور نصف نهائي كأس الأمم... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T11:17+0000
2022-02-03T11:17+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
مجتمع
رياضة
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ونقل موقع "مصراوي" عن فينسنت انتقاده لصلاح قائلا: "أنا أتكلم بوضوح لأنني شخص صريح، إذا أعجبني سأقول ذلك، لكنه لا يثير إعجابي كثيرا، هو جيد ويسجل أهدافا كثيرة ولكن أنتاجه في الملعب قليل".وفي وقت سابق، أكد رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، أن تصريحه "إنها الحرب" رفقة لاعبي منتخب بلاده قبل مباراة نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة بالكاميرون، أمام المنتخب المصري لم يكن مقصودا بها أي إهانة بل "كان ببساطة تحفيزًا للاعبي المنتخب".وتقام مساء اليوم مباراة المنتخبين الكاميروني والمصري في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا على أرضية ملعب "أوليمبي" بياوندي.وينتظر منتخب السنغال الفائز من مواجهة مصر والكاميرون في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية التي من المقرر لها الأحد المقبل.
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مجتمع, رياضة

قائد منتخب الكاميرون: صلاح لا يعجبني وإنتاجه في الملعب قليل

11:17 GMT 03.02.2022
© AFP 2021 / CHARLY TRIBALLEAUمحمد صلاح في منتخب مصر
محمد صلاح في منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AFP 2021 / CHARLY TRIBALLEAU
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قال فينسنت أبو بكر، قائد منتخب الكاميرون، إن قائد منتخب مصر محمد صلاح لا يثير إعجابه كثيرا، وذلك قبل اللقاء المنتطر بين المنتخبين في دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، اليوم الخميس.
ونقل موقع "مصراوي" عن فينسنت انتقاده لصلاح قائلا: "أنا أتكلم بوضوح لأنني شخص صريح، إذا أعجبني سأقول ذلك، لكنه لا يثير إعجابي كثيرا، هو جيد ويسجل أهدافا كثيرة ولكن أنتاجه في الملعب قليل".
وأضاف مهاجم منتخب الكاميرون، في تصريحات لراديو فرنسا الدولي: "صلاح يقدم موسما رائعا في الدوري الإنجليزي، وساعد منتخب مصر في كأس الأمم، هو لاعب جيد ولكن ليس بمستوى بعض اللاعبين مثل كيليان مبابي".
وفي وقت سابق، أكد رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، أن تصريحه "إنها الحرب" رفقة لاعبي منتخب بلاده قبل مباراة نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة بالكاميرون، أمام المنتخب المصري لم يكن مقصودا بها أي إهانة بل "كان ببساطة تحفيزًا للاعبي المنتخب".
وتقام مساء اليوم مباراة المنتخبين الكاميروني والمصري في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا على أرضية ملعب "أوليمبي" بياوندي.
وينتظر منتخب السنغال الفائز من مواجهة مصر والكاميرون في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية التي من المقرر لها الأحد المقبل.
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