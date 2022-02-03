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https://arabic.sputniknews.com/20220203/قوات-المدفعية-الروسية-والبيلاروسية-تجري-تدريبات-على-تدمير-أهداف-لعدو-محتمل-فيديو-1057873531.html
قوات المدفعية الروسية والبيلاروسية تدمر أهدافا لعدو محتمل... فيديو
قوات المدفعية الروسية والبيلاروسية تدمر أهدافا لعدو محتمل... فيديو
أجرت الوحدات الفرعية لسلاح المدفعية التابعة لتجمع القوات الروسية والبيلاروسية، تدريبات على تدمير المعدات العسكرية، والقوة البشرية لعدو محتمل. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T16:37+0000
2022-02-03T16:44+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
رصد عسكري
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يأتي ذلك، في إطار عملية التفتيش على حالة الاستعداد القتالي لقوات رد الفعل التابعة لـ "دولة الاتحاد" (روسيا، بيلاروسيا)، على أرض ميدان التدريب "بريستسكي"، في بيلاروسيا.وتضم قائمة الوحدات الفرعية، التي شاركت في التدريبات، كتيبة مدافع هاوتزر معدلة ذاتية الحركة (عيار 152 ملم)، من طراز 2 إس 3 إم "أكاتسيا"، وكتيبة مدافع ذاتية الحركة (عيار 120 ملم)، من طراز 2 إس 9 "نونا - إس"، وبطاريتي راجمات الصواريخ، من طراز بي إم - 21 "غراد".وبالإضافة إلى ذلك، بطارية مدافع هاون، من طراز 2 إس 12 "ساني"، وبطارية مدافع هاون من طراز 2 بي 23 "نونا - إم 1".وقام وزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والبيلاروسي فيكتور خرينين، بمتابعة المرحلة الأولى من التدريبات.أما المرحلة الثانية، ستكون في الفترة من 10 إلى 20 فبراير، حيث ستقام المناورات المشتركة "عزيمة الحلفاء - 2022".
https://arabic.sputniknews.com/20220128/لوكاشينكو-بيلاروسيا-ستشارك-في-الحرب-في-حال-شن-عدوان-ضد-روسيا-1057358541.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, رصد عسكري

قوات المدفعية الروسية والبيلاروسية تدمر أهدافا لعدو محتمل... فيديو

16:37 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 16:44 GMT 03.02.2022)
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أجرت الوحدات الفرعية لسلاح المدفعية التابعة لتجمع القوات الروسية والبيلاروسية، تدريبات على تدمير المعدات العسكرية، والقوة البشرية لعدو محتمل.
يأتي ذلك، في إطار عملية التفتيش على حالة الاستعداد القتالي لقوات رد الفعل التابعة لـ "دولة الاتحاد" (روسيا، بيلاروسيا)، على أرض ميدان التدريب "بريستسكي"، في بيلاروسيا.
وفي إطار تعطيل عمل نظام القيادة والسيطرة للعدو المحتمل، نجح رجال المدفعية، من خلال تنفيذ مهام الدعم الناري، بإصابة مراكز القيادة للعدو؛ وتم تركيز النيران على مواقع الهاون، وعلى قوات العدو المحتمل المتقدمة.
وتضم قائمة الوحدات الفرعية، التي شاركت في التدريبات، كتيبة مدافع هاوتزر معدلة ذاتية الحركة (عيار 152 ملم)، من طراز 2 إس 3 إم "أكاتسيا"، وكتيبة مدافع ذاتية الحركة (عيار 120 ملم)، من طراز 2 إس 9 "نونا - إس"، وبطاريتي راجمات الصواريخ، من طراز بي إم - 21 "غراد".
وبالإضافة إلى ذلك، بطارية مدافع هاون، من طراز 2 إس 12 "ساني"، وبطارية مدافع هاون من طراز 2 بي 23 "نونا - إم 1".
وقام وزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والبيلاروسي فيكتور خرينين، بمتابعة المرحلة الأولى من التدريبات.
أما المرحلة الثانية، ستكون في الفترة من 10 إلى 20 فبراير، حيث ستقام المناورات المشتركة "عزيمة الحلفاء - 2022".
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