قوات المدفعية الروسية والبيلاروسية تدمر أهدافا لعدو محتمل... فيديو

يأتي ذلك، في إطار عملية التفتيش على حالة الاستعداد القتالي لقوات رد الفعل التابعة لـ "دولة الاتحاد" (روسيا، بيلاروسيا)، على أرض ميدان التدريب "بريستسكي"، في بيلاروسيا.وتضم قائمة الوحدات الفرعية، التي شاركت في التدريبات، كتيبة مدافع هاوتزر معدلة ذاتية الحركة (عيار 152 ملم)، من طراز 2 إس 3 إم "أكاتسيا"، وكتيبة مدافع ذاتية الحركة (عيار 120 ملم)، من طراز 2 إس 9 "نونا - إس"، وبطاريتي راجمات الصواريخ، من طراز بي إم - 21 "غراد".وبالإضافة إلى ذلك، بطارية مدافع هاون، من طراز 2 إس 12 "ساني"، وبطارية مدافع هاون من طراز 2 بي 23 "نونا - إم 1".وقام وزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والبيلاروسي فيكتور خرينين، بمتابعة المرحلة الأولى من التدريبات.أما المرحلة الثانية، ستكون في الفترة من 10 إلى 20 فبراير، حيث ستقام المناورات المشتركة "عزيمة الحلفاء - 2022".
وفي إطار تعطيل عمل نظام القيادة والسيطرة للعدو المحتمل، نجح رجال المدفعية، من خلال تنفيذ مهام الدعم الناري، بإصابة مراكز القيادة للعدو؛ وتم تركيز النيران على مواقع الهاون، وعلى قوات العدو المحتمل المتقدمة.
وتضم قائمة الوحدات الفرعية، التي شاركت في التدريبات، كتيبة مدافع هاوتزر معدلة ذاتية الحركة (عيار 152 ملم)، من طراز 2 إس 3 إم "أكاتسيا"، وكتيبة مدافع ذاتية الحركة (عيار 120 ملم)، من طراز 2 إس 9 "نونا - إس"، وبطاريتي راجمات الصواريخ، من طراز بي إم - 21 "غراد".
وبالإضافة إلى ذلك، بطارية مدافع هاون، من طراز 2 إس 12 "ساني"، وبطارية مدافع هاون من طراز 2 بي 23 "نونا - إم 1".
وقام وزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والبيلاروسي فيكتور خرينين، بمتابعة المرحلة الأولى من التدريبات.
أما المرحلة الثانية، ستكون في الفترة من 10 إلى 20 فبراير، حيث ستقام المناورات المشتركة "عزيمة الحلفاء - 2022".