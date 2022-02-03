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https://arabic.sputniknews.com/20220203/كتاب-جديد-ترامب-أدلى-بتصريح-صدم-الجميع-في-اجتماع-مغلق-مع-رئيس-إسرائيل-1057863807.html
كتاب جديد: ترامب أدلى بتصريح "صدم" الجميع في اجتماع مغلق مع رئيس إسرائيل
كتاب جديد: ترامب أدلى بتصريح "صدم" الجميع في اجتماع مغلق مع رئيس إسرائيل
كشف كتاب جديد أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أدلى بتصريح أثار دهشة المستشارين أثناء ‏لقاء مغلق مع الرئيس الإسرائيلي السابق، رؤوفين ريفلين، في القدس... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T14:25+0000
2022-02-03T14:25+0000
دونالد ترامب
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وقال ديفيد فريدمان، وهو سفير أمريكا لدى إسرائيل بعهد ترامب في كتابه الجديد، "Sledgehammer: How Breaking with the Pasted Peace to the Middle East"، إن ترامب انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، لعدم رغبته في السعي لتحقيق السلام، بينما كان الرئيس الفلسطيني يسعى للتوصل إلى اتفاق، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وعلق فريدمان: "على الرغم من أن الاجتماع كان خاصا وغير قابل للنشر، فقد تصورنا جميعا طرح عنوان رئيسي في اليوم التالي بالصحف، هو أن ترامب أشاد بعباس وانتقد نتنياهو، وهي أسوأ ديناميكية ممكنة لشعبية الرئيس أو لآفاق عملية السلام".وأضاف ديفيد فريدمان أنه "لحسن الحظ، وبشكل لا يصدق، لم يتم تسريب الحدث أو ما جرى".وتابع مشددا أن "الأمر سيكن محرجا إن تم تسريب تفاصيل لقاء ترامب مع الرئيس الإسرائيلي السابق".وتم تأكيد ديفيد فريدمان سفيرا بتصويت 52-46 في مجلس الشيوخ الأمريكي، وعادة ما يتم تأكيد سفراء أمريكا لدى إسرائيل بالإجماع.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تم الكشف عن العديد من أسراره من خلال كتب متعلقة بالفترة التي قضاها في السلطة، حتى تلك التي كتبها موالون له، مثل ديفيد فريدمان.
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دونالد ترامب, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, العالم

كتاب جديد: ترامب أدلى بتصريح "صدم" الجميع في اجتماع مغلق مع رئيس إسرائيل

14:25 GMT 03.02.2022
© AP Photo / Evan Vucci الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في القدس، 22 مايو/ آيار 2017
 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في القدس، 22 مايو/ آيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في القدس، 22 مايو/ آيار 2017
© AP Photo / Evan Vucci
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كشف كتاب جديد أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أدلى بتصريح أثار دهشة المستشارين أثناء ‏لقاء مغلق مع الرئيس الإسرائيلي السابق، رؤوفين ريفلين، في القدس في مايو/ أيار 2017.‏
وقال ديفيد فريدمان، وهو سفير أمريكا لدى إسرائيل بعهد ترامب في كتابه الجديد، "Sledgehammer: How Breaking with the Pasted Peace to the Middle East"، إن ترامب انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، لعدم رغبته في السعي لتحقيق السلام، بينما كان الرئيس الفلسطيني يسعى للتوصل إلى اتفاق، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وكتب فريدمان أن تصريح ترامب "أطاح بالجميع من على مقاعدهم"، بحسب تعبيره.
وعلق فريدمان: "على الرغم من أن الاجتماع كان خاصا وغير قابل للنشر، فقد تصورنا جميعا طرح عنوان رئيسي في اليوم التالي بالصحف، هو أن ترامب أشاد بعباس وانتقد نتنياهو، وهي أسوأ ديناميكية ممكنة لشعبية الرئيس أو لآفاق عملية السلام".
وأضاف ديفيد فريدمان أنه "لحسن الحظ، وبشكل لا يصدق، لم يتم تسريب الحدث أو ما جرى".
وتابع مشددا أن "الأمر سيكن محرجا إن تم تسريب تفاصيل لقاء ترامب مع الرئيس الإسرائيلي السابق".
وتم تأكيد ديفيد فريدمان سفيرا بتصويت 52-46 في مجلس الشيوخ الأمريكي، وعادة ما يتم تأكيد سفراء أمريكا لدى إسرائيل بالإجماع.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تم الكشف عن العديد من أسراره من خلال كتب متعلقة بالفترة التي قضاها في السلطة، حتى تلك التي كتبها موالون له، مثل ديفيد فريدمان.
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