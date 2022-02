https://arabic.sputniknews.com/20220203/كتاب-جديد-ترامب-أدلى-بتصريح-صدم-الجميع-في-اجتماع-مغلق-مع-رئيس-إسرائيل-1057863807.html

كتاب جديد: ترامب أدلى بتصريح "صدم" الجميع في اجتماع مغلق مع رئيس إسرائيل

كتاب جديد: ترامب أدلى بتصريح "صدم" الجميع في اجتماع مغلق مع رئيس إسرائيل

كشف كتاب جديد أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أدلى بتصريح أثار دهشة المستشارين أثناء ‏لقاء مغلق مع الرئيس الإسرائيلي السابق، رؤوفين ريفلين، في القدس... 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T14:25+0000

2022-02-03T14:25+0000

2022-02-03T14:25+0000

دونالد ترامب

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فلسطين اليوم

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102415/87/1024158751_0:0:3769:2120_1920x0_80_0_0_cf7e2deb867887ddf689e894644fcf68.jpg

وقال ديفيد فريدمان، وهو سفير أمريكا لدى إسرائيل بعهد ترامب في كتابه الجديد، "Sledgehammer: How Breaking with the Pasted Peace to the Middle East"، إن ترامب انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، لعدم رغبته في السعي لتحقيق السلام، بينما كان الرئيس الفلسطيني يسعى للتوصل إلى اتفاق، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وعلق فريدمان: "على الرغم من أن الاجتماع كان خاصا وغير قابل للنشر، فقد تصورنا جميعا طرح عنوان رئيسي في اليوم التالي بالصحف، هو أن ترامب أشاد بعباس وانتقد نتنياهو، وهي أسوأ ديناميكية ممكنة لشعبية الرئيس أو لآفاق عملية السلام".وأضاف ديفيد فريدمان أنه "لحسن الحظ، وبشكل لا يصدق، لم يتم تسريب الحدث أو ما جرى".وتابع مشددا أن "الأمر سيكن محرجا إن تم تسريب تفاصيل لقاء ترامب مع الرئيس الإسرائيلي السابق".وتم تأكيد ديفيد فريدمان سفيرا بتصويت 52-46 في مجلس الشيوخ الأمريكي، وعادة ما يتم تأكيد سفراء أمريكا لدى إسرائيل بالإجماع.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تم الكشف عن العديد من أسراره من خلال كتب متعلقة بالفترة التي قضاها في السلطة، حتى تلك التي كتبها موالون له، مثل ديفيد فريدمان.

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

دونالد ترامب, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, العالم